Benefizkonzerte Solidarität statt Austausch: Das Wattwiler Orchester Il Mosaico sammelt Spenden für eine ukrainische Tanzschule Anstatt auf Konzertreise in die Ukraine zu fahren, veranstaltet das Wattwiler Jugendorchester Il Mosaico angesichts der aktuellen Lage vier Benefizkonzerte. Mit dem Erlös wollen die Jugendlichen eine befreundete Tanzschule in Lemberg unterstützen. Die Reihe startet am 27. März in der Tonhalle St.Gallen. Kathrin Signer Jetzt kommentieren 24.03.2022, 12.00 Uhr

MIt vier Benefizkonzerten sammelt das Jugendorchester Il Mosaico Spenden für eine ukrainische Tanzschule. Bild: PD

Es ist August 2019 in Wattwil: Zu feurigen Orchestertänzen rotieren Blumenkränze über das Parkett, im Accelerando wirbeln rote Röcke, eine Drehung jagt die nächste, jugendlicher Übermut sprüht aus den Pirouetten und den Trompeten. Ein Bild, das sich an die Netzhaut klebt; ein Sound, der sich im Gehörgang einnistet. Damals besuchte das ukrainische Jugendballett Veseli Cherevychky (übersetzt: «Kleine Schuhe») die Musikerinnen und Musiker des Orchesters Il Mosaico in Wattwil. Gemeinsam wurde musiziert, getanzt und Freundschaften geknüpft.

Hermann Ostendarp, Dirigent Il Mosaico. Bild: PD

Im Mai 2022 wollten die Wattwiler Jugendlichen zum Gegenbesuch in den Osten aufbrechen. Ihr Dirigent, Hermann Ostendarp, plante eine Reise nach L’viv im Westen der Ukraine. Endlich das Ende der Pandemie in Sicht, endlich wieder Begegnungen und ruckelnde Carfahrten mit Instrumenten im Gepäck und Rhythmen im Kopf. Trotz der politischen Spannungen blieben Ostendarps Bekannte in Lemberg bezüglich des Besuchs bis zuletzt optimistisch:

«Zwei Tage bevor das russische Militär einmarschierte, erhielt ich noch die Detailplanung für unseren Aufenthalt und die Auftritte im Lemberger Theater.»

Tanzschule in der Krise

Wenige Stunden später scheint das Vorhaben geradezu illusorisch. Statt Austausch ist jetzt Solidarität gefragt, statt Kooperation finanzieller Beistand. Bereits während der Pandemie fielen den Ensembles sämtliche Einnahmen weg – der Kriegszustand treibt die Tanzschule in eine schwere Krise. Deshalb will Ostendarp die Tänzerinnen und Tänzer und deren Familien mit vier Benefizkonzerten des Il Mosaico unterstützen. Die Reihe startet am kommenden Sonntag in der Tonhalle St.Gallen. Voraus geht ein Crowdfunding, um die Konzertkosten zu decken, sodass die Einnahmen der Kollekte vollständig gespendet werden können.

Auch den Orchestermitgliedern sei es ein Bedürfnis, ihren Bekannten in dieser Notlage beizustehen. «Viele haben enge Beziehungen in die Ukraine aufgebaut und stehen mit den Ensemblemitgliedern in Kontakt», erzählt Ostendarp. Vergangene Woche probten die Jugendlichen fünf Tage intensiv am Konzertprogramm. Gespielt wird unter anderem die Ouvertüre zu Goethes Trauerspiel «Egmont», eine Musik, die sich gegen politische Unterdrückung auflehnt. Ludwig van Beethoven vertonte darin den Befreiungskampf der niederländischen Bevölkerung, die unter der spanischen Besatzung litt. Eine Erfahrung, die dem Komponisten nicht fremd war: Zur Zeit der Uraufführung hatte Napoleon Bonaparte im französisch besetzten Wien Quartier bezogen.

Das Il Mosaico spielt die «Egmont»-Ouvertüre als «virtuelles Orchester». Das Video ist während des Lockdown 2020 entstanden. Video: Youtube

Hoffen auf ein gutes Ende

Mit Brahms 2. Klavierkonzert stimmt der Pianist Adrian Oetiker andere Töne an: Es ist ein Bekenntnis an das Licht am Ende des Tunnels; ein lebensbejahendes Werk, das auf ein gutes Ende hoffen lässt. Zuletzt erklingen zwei Melodien, die bereits 2019 ein Stück Ukraine nach Wattwil brachten. Eine Geste, die das Tanzensemble zu schätzen weiss: «Wir sind sehr berührt. Es ist eine Förderung der ukrainischen Kultur und gleichzeitig ein Angriff auf Putins Propaganda, die besagt, dass die Ukraine und ihre Traditionen keine Existenzberechtigung haben», schreibt Volodymyr Chmyr, der Leiter der Tanzschule, per E-Mail an Ostendarp.

Umso lauter, umso intensiver will der Dirigent mit seinem Orchester musizieren. Und so dazu beitragen, dass in L’viv in Zukunft wieder Pirouetten geschraubt, Melodien gejuchzt und Tänze gestampft werden.

Konzertdaten: 27. März, 19 Uhr, Tonhalle St. Gallen; 1. April, 19.30 Uhr, Evang. Kirche Wattwil; 3. April, 19 Uhr, Tonhalle Wil; 1. Mai, 19 Uhr, Kath. Kirche Jona.

