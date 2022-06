Justina Lee Brown gewinnt am europäischen Blues Contest Rang 2

Musikpreis Beim Blues ist die Schweiz europäische Spitzenklasse - dank Justina Lee Brown Mit ihrem dynamischen Mix aus Blues, Soul, Funk und Afrika erspielt sich Justina Lee Brown den 2. Rang an der European Blues Challenge. Marco Piazzalonga 07.06.2022, 16.39 Uhr

Justina Lee Brown mit Band beim Auftritt in Malmö.

Auch in der Stunde des Erfolgs bleibt Justina Lee Brown, in Lagos, Nigeria, geboren und in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, demütig: «Ich bin unheimlich glücklich damit, was wir erreicht haben. Glücklich und dankbar den Leuten gegenüber, die uns und unsere Musik so gut aufgenommen haben. Ich bin in keiner Weise enttäuscht, dass es nicht für ganz nach oben gereicht hat.»

Die Vorgaben waren nicht einfach. Jeder Band standen nur 20 Minuten zur Verfügung, um die international besetzte Jury aus Musikern, Radiomachern, Journalisten und Bookern von ihrem Können zu überzeugen. Unter 23 Formationen aus ebenso vielen Ländern stach das Schweizer Sextett mit seinem spannenden Mix aus Blues, Funk, Soul und afrikanischen Einflüssen heraus. Einzig der jungen holländischen Harlem Lake Band gelang es, unsere Schweizer Teilnehmer zu überflügeln.

«Es war stressig, ohne Soundcheck loszulegen»

Am diesjährigen Eurovision Song Contest hatte es ja nicht so recht klappen wollen. Umso besser haben sich die Schweizer Vertreter am europäischen Wettbewerb des Blues geschlagen. Den zweiten Rang an der 10.European Blues Challenge in Malmö haben sich die Sängerin Justina Lee Brown und ihre Band um den Aargauer Gitarristen Nic Niedermann mit einem knisternden, emotionalen Auftritt hochverdient. Die Band mit Nic Niedermann (Gitarre), Angelo Signore (Keyboards), Thom Wettstein (Bass), Christof Jaussi (Schlagzeug) und David Stauffacher (Percussion) meisterte die Vorgabe professionell. Selbstverständlich war das nicht. Justina Lee Brown dazu: «Es war stressig, ohne Soundcheck gleich loszulegen. Und ich mag es eigentlich nicht, limitiert zu sein. Ich brauche auf der Bühne Raum und Zeit, um mich ausdrücken zu können. Doch wir spürten sofort an der Publikumsreaktion, dass wir gut unterwegs waren.»

Schliesslich weist Justina Lee Brown auf den Charakter des Wettbewerbs hin: «Die Bedingungen sind für alle gleich. Uns hat es Spass gemacht. Die Challenge ist eine wunderbare Plattform, Musiker aus den verschiedensten Ländern zusammenzubringen. Es geht um Kreativität, Musikalität, Songwriting, Originalität, instrumentales Können, etc. Und die Möglichkeit der Teilnehmer, sich untereinander auszutauschen, war fantastisch.» Gitarrist Nic Niedermann ergänzt: «Es geht bei der European Blues Challenge nicht ums grosse Geld, um Klicks oder Verkaufszahlen. Die Musik steht absolut im Mittelpunkt. Wir sind stolz auf unseren zweiten Platz, denn knapp die Hälfte der Bands spielte sensationell. Mitzuerleben und Teil davon zu sein, wie viele Leute es nach dieser Covid-Zeit genossen haben, diese Musik zu teilen, war Balsam für die Seele».

Die European Blues Challenge wurde in diesem Jahr zum zehnten Mal durchgeführt. Für diesen Event sind jeweils die Gewinner der nationalen Blues Challenges qualifiziert. Im nächsten Jahr wird Chorzów (Polen) Austragungsort der European Blues Challenge sein und die Tessiner Band Freddie & The Cannonballs wird die Schweiz vertreten.