Video Beethoven war ein Genie, ohne Zweifel – aber warum? Im Jahr 1770 wurde Klassikgenie Ludwig van Beethoven geboren. Zum 250-Jahre-Jubiläum starten wir die Videoserie «Bits of Beethoven» und gehen als erstes der Frage nach: Was machte Beethoven zum Genie? Anna Kardos 18.01.2020, 05.50 Uhr

Ist es pures Naturtalent, was der Komponist Ludwig van Beethoven hatte? Oder war es die Stadt Wien, die aus Beethoven erst machte, was er war, wie manche sagen? In der ersten Folge der Videoserie «Bits of Beethoven» beantwortet Hans-Joachim Hinrichsen, Professor der Musikwissenschaft an der Universität Zürich, diese Fragen. Und er sagt, weshalb wir uns auch heute noch so gut – ja sogar frei – fühlen, wenn wir Beethovens Musik hören.