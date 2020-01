Beethoven in Wattwil: Höchst energiegeladen Drei packende Kammermusikwerke und drei intensiv agierende Musiker waren am Sonntag im Konzertzyklus Pro Wattwil zu erleben. Sie haben das Beethoven-Jahr in der Ostschweiz hochkarätig und spannend eröffnet. Martin Preisser 20.01.2020, 10.00 Uhr

Seit längerer Zeit wieder einmal in der Ostschweiz: Der aus St. Gallen stammende Pianist Adrian Oetiker. PD

Das Beethoven-Gedenkjahr zu seinem 250. Geburtstag startete in der Region fulminant, nämlich am Sonntag in Wattwil. Mit drei Ausnahmemusikern, für die Kammermusik sichtlich und natürlich hörbar ein Herzensanliegen ist: Die beiden aus der Schweiz stammenden Musiker Adrian Oetiker (Klavier) und Wen-Sinn Yang (Violoncello) sowie die Geigerin mit russischen Wurzeln, Ana Chumachenco. Alle drei haben oder hatten eine Professur an der Musikhochschule München und kenne sich von dort.

Wie glutvoll und intensiv sie miteinander gestalten können, zeigten sie im vorletzten Klaviertrio Beethovens, dem Erzherzogtrio op. 97, in welchem Beethoven sein ganzes Können in dieser Gattung nochmals kunstvoll ausbreitet. Adrian Oetiker übernahm hier vom Klavier aus deutlich und selbstbewusst die Führung. Mit straffer, kristallklarer Diktion bildete er einen starken Gegenpol zu Geige und Cello als den gesanglicher denkenden Instrumenten. Alle drei zeichnete ein sehr energiegeladenes Spiel aus, die Extreme intensiv auslotend. Nichts wirkte beiläufig, und auch von der Dynamik her wurde hier nie vorsichtig, sondern vorwärtsdrängend agiert. Eine packende, geschlossene Wiedergabe dieses Trio-Meisterwerks.

Feuriger Dialog zwischen den Instrumenten

Vor der Pause präsentierte das Konzert in der Reihe Pro Wattwil zwei Duo-Werke von Beethoven. Zuerst die Cello-Sonate op.5, Nr. 2. Hier gelang eine spannungsgeladene Einleitung, fast schmerzlich, bevor sich die Energie dann im virtuosen Allegro überschäumend entladen konnte. Wen-Sinn Yang und Adrian Oetiker dialogisierten feurig, der Cellist mit intensivem Strich, der Pianist mit messerscharfen Impulsen. All diese kammermusikalische Kraft fand im quirlig-leichtfüssigen Schlussrondo nochmals zu einer dicht verzahnten Symbiose aus Cello und Klavier.

In Beethovens «Kreutzersonate» op. 47 durfte man dann eine Altmeisterin an der Violine erleben, Ana Chumachenco. Sie brachte an diesem Abend hier wie im Trio eine warme, abgeklärtere Klangfarbe zum Klingen. Hier kam deutlich eine Altersreife zum tragen, innerlich sehr lebendig, als poetischer Gegenpol zum kernig-transparenten, oft auch packend angriffigen Klavierton von Adrian Oetiker.

Im zweiten Variationensatz wählten Geigerin wie Pianist ein forsches Tempo, was die einzelnen Variationen aber sehr klar und einheitlich aufscheinen liess. Die «Kreutzersonate» ist auch für erfahrene Profis immer wieder eine anspruchsvolle Knacknuss. Im Wattwiler Konzert erlebte man diese sicher bedeutendste Violin-Klavier-Sonate Beethovens taufrisch, direkt, lebendig, eher kantiger als allzu lyrisch, aber stets begeisternd.