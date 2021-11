Baukultur Er baute eine Seelenabschussrampe: Ernest Brantschens Architektur prägt St.Gallen bis heute Architekt und Raumplaner Gregory Grämiger hat ein Buch über den gebürtigen Walliser geschrieben, der seine Skizzen gerne auf Zigarettenschachteln und Servietten anfertigte und sich am Gäbris ein intimes Refugium schuf. Brantschen war ein regionaler Architekt im besten Sinne.

Christina Genova Jetzt kommentieren 11.11.2021, 05.00 Uhr

Gregory Grämiger im Hof der Sekundarschule Schönau in St.Gallen – eine der wichtigsten Bauten Ernest Brantschens. Bild: Michel Canonica



Bei der Sekundarschule Schönau im Westen der Stadt St.Gallen ist Sichtbackstein das dominierende Material. Architekt Ernest Brantschen (1922–1994) wählte es mit Bedacht: «Die Fassaden gegen Pausenhallen und Höfe sollen widerstandsfähig sein gegen die überschüssige Kraft der Jugend», gab er an einer Sitzung zu Protokoll.

Für den Architekten und Raumplaner Gregory Grämiger gehört die von 1957 bis 1960 erbaute Sekundarschule Schönau zu den bedeutendsten Entwürfen Brantschens. Mit ihren um einen zentralen Hof gruppierten Gebäuden habe sie «etwas Klösterliches», sagt Grämiger bei einem Rundgang durch die Anlage.

Die Sekundarschule Schönau mit der charakteristischen Sichtbacksteinfassade. Bild: Pius Rast, Privatarchiv

Er hat eine Monografie über den St.Galler Architekten verfasst, die am Donnerstag, 11. November, in der Aula der Schönau vorgestellt wird. Typisch für Brantschen sei, dass er, einmal von den Vorteilen des Backsteins für den Schulhausbau überzeugt, das Material in der Folge immer wieder dafür verwendete: «Hatte Brantschen eine gute Lösung gefunden, entwickelte er sie weiter und variierte sie.» Das gilt auch für die zweiseitige Belichtung der Schulzimmer durch zwei Fensterbänder. Oder die Betonlamellen, sogenannte Brise-Soleils, die vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Ernest Brantschen gehört zu jenen Architekten der Nachkriegszeit, welche mit ihren Bauten das Gesicht der ganzen Ostschweiz und insbesondere St.Gallens prägten und bis heute prägen. Der Erweiterungsbau der Maitleflade in St.Gallen stammt von ihm, auch jener des Zeughausflügels beim nahen Klosterhof. Beim Uniongebäude am Marktplatz, wo die Kantonsbibliothek ihren neuen Standort haben soll, war er als junger Architekt an der Ausführung beteiligt.

Bis in die Nacht hinein betoniert

Die Bruder-Klaus-Kirche in Winkeln ist von Le Corbusiers Kapelle in Ronchamp inspiriert. Bild: Foto Gross, Stadtarchiv St.Gallen

Bekannt wurde Brantschen aber vor allem als Kirchenbauer. Mit acht Kirchen ist er einer der bedeutendsten Schweizer Sakral­architekten des 20. Jahrhunderts. Die von 1958 bis 1959 erbaute Bruder-Klaus-Kirche in St.Gallen-Winkeln war sein erster Kirchenbau. «Er machte ihn schlagartig bekannt», sagt Grämiger.

Der expressive Bau mit dem zeltähnlichen Dach, der von Le Corbusiers Kapelle im französischen Ronchamp inspiriert ist, gefiel nicht allen: «Seelenabschussrampe» hiess er bald schon im Volksmund. Das Dach, das ohne Stützen auskommt, wurde in einem Zug bis in die Nacht hinein gegossen. Sehr gerne arbeitete Brantschen, der selbst auch ein Künstlertyp war, mit Künstlern zusammen; insbesondere mit dem Rheintaler Maler Ferdinand Gehr, mit welchem ihn eine tiefe Freundschaft verband.

Radikal moderner Wurf

Die zwischen 1953 und 1955 errichtete Centralgarage am Unteren Graben in St.Gallen machte Ernest Brantschen schlagartig bekannt. Bild: Foto Gross, Stadtarchiv St.Gallen

Der Walliser Ernest Brantschen kam 1949 als junger ETH-Absolvent nach St.Gallen ins Büro von Ernst Hänny & Sohn. Nach dem frühen Tod von Ernst Hänny Junior wurde Brantschen rasch Teilhaber und übernahm 1953 das Büro komplett; er war erst 31 Jahre alt. Sogleich nabelte er sich stilistisch von der gemässigten Moderne seines früheren Arbeitgebers ab.

Mit dem Erweiterungsbau der Centralgarage St.Gallen am Unteren Graben (wo später das 24-Stunden-Bistro UG24 untergebracht war) und ihrer markant gerasterten Fassade präsentierte er einen ersten grossen, radikal modernen Wurf. Grämiger schreibt:

«Dieser Bau machte ihn unmittelbar zu einem der renommiertesten Architekten der Stadt.»

Für den Buchautor war es nicht einfach, dem Menschen und Architekten Brantschen auf die Spur zu kommen. Denn zwar sind seine Pläne im St.Galler Staatsarchiv erhalten, aber keine Erläuterungen dazu.

Skizzen auf Servietten und Zigarettenschachteln

Ernest Brantschen in seinem Architekturbüro an der Vadianstrasse in St.Gallen. Bild: (Archiv der Oberstufenschule Sproochbrugg

Einige Anekdoten förderte Grämiger dennoch zu Tage, etwa, dass Brantschen an der Vadianstrasse 54, wo sein Architekturbüro untergebracht war, keinen eigenen Arbeitsbereich hatte: «Er lief von Tisch zu Tisch und skizzierte auf die Unterlagen seiner Mitarbeiter, überall stand ein Aschenbecher für ihn», erzählt Grämiger. Auch Servietten und Zigarettenschachteln mussten für Skizzen herhalten.

Die «SAC-Ecke» in Ernest Brantschens Wohnhaus beim Gäbris. Der offene Kamin aus Stahlträgern stammt vom Rheintaler Kunstschlosser Fridolin Hasler, mit welchem der Architekt oft zusammenarbeitete.

Bild: Seraina Wirz

Wichtige Einsichten brachte Grämiger auch die Besichtigung von Brantschens eigenem Wohnhaus beim Gäbris – «eine Art gebautes Selbstporträt». Von aussen ist es unscheinbar; die behagliche Ausstattung mit viel Holz und sorgfältig gestalteten Details zeigt sich erst im Innern. Typisch ist auch der geschützte Wohnbereich mit Kamin, die Brantschen als «SAC-Ecke» bezeichnete und die auch bei anderen seiner Einfamilienhäuser zu finden ist. Es ist eine biografische Referenz an seinen Vater Camille Brantschen, einen der wichtigsten Hüttenbauer der Schweiz.

Gregory Grämiger: Ernest

Brantschen. Scheidegger & Spiess, 224 S., Fr. 65.– Bild: PD

Ernest Brantschen traf vor allem als junger Architekt den Nerv der Zeit, bis in die 1970er-Jahre konnte er sich noch einigermassen halten, in den 1980ern verlor er den Anschluss. Seine Entwürfe waren nicht mehr gefragt. Was Brantschen auszeichnete, beschreibt Architekturkritiker Gerhard Mack in seinem Vorwort: «Er war ein regionaler Architekt im besten Sinne, der für die Region baute, der für das Baugeschehen in dieser Region Verantwortung übernahm.»

Buchvernissage Donnerstag, 11.11.21, 18.30 Uhr Sekundarschule Schönau, Schönaustrasse 82, St.Gallen. Anmeldung: sekretariat@bsg-ostschweiz.ch