Der Basler Filmemacher Gregor Brändli und sein gelbes Telefon

«Feuer und Flamme», Teil 1 Basler Filmemacher Gregor Brändli: «Es erinnert mich daran, wie ich aufgewachsen bin» Das gelbe analoge Tastentelefon würde der 35-jährige Kulturunternehmer aus seinem brennenden Haus retten. Unter anderem hat ihn das seitlich angebrachte Flammenmotiv angesprochen, das zu seinem Nachnamen passt. Brändli und sein Telefon bilden den Auftakt der bz-Sommerserie «Feuer und Flamme». Rahel Empl 19.07.2021, 05.00 Uhr

Gregor Brändli hat für die Sommerserie «Feuer und Flamme» dieses Retrotelefon ausgewählt. Er würde es aus seiner brennenden Wohnung retten. Roland Schmid / BLZ

Wo und wann ich dieses gelbe Telefon gefunden habe, weiss ich nicht mehr. Das spielt im Übrigen nur eine sekundäre Rolle. Wichtig ist, dass ich es auf einem meiner Streifzüge durch die Stadt entdeckt habe, in einer kleinen Kiste vor einem Hauseingang, mit der Aufschrift «Gratis zum Mitnehmen». Eine grossartige Mode hier in Basel. Besonders ausgeprägt ist diese Kultur im Perimeter Klybeck/Feldbergstrasse, wo ich arbeite. Hier finden sich unglaublich spannende, auch abgefahrene, materiell indes nicht wirklich wertvolle Dinge. Wenn du aber zum Beispiel in der Breite spazierst und aufmerksam bist, ist es gut möglich, dass dir mal ein Silbertablett in die Hände fällt.

Diese Spaziergänge mache ich, wenn es geht, täglich. Und alleine. Kilometer- und stundenweise. Es ist ein meditativer Prozess, dann kommen mir die Ideen. Du siehst ja die lustigsten Sachen, wenn du mit offenen Augen umher gehst und nicht ständig aufs Handy blickst. Entdeckst neue Wege. Selten nutze ich die Zeit aber auch für geschäftliche Anrufe. Dieses Setting ist angenehmer als im Büro.

Der kleine Schaden mit den Flammen

Ich gehe jeweils morgens zu Hause im St.Johann los, beim Feuerwehrschiff grüsse ich meinen Freund, den Fischreiher. Der hockt immer da und ist erstaunlich zutraulich. Dann rheinaufwärts bis zur Breite, über die Schwarzwaldbrücke und dem Kleinbasler Rheinufer entlang, danach via Dreirosenbrücke zurück nach Hause. Auf dem Weg sammle ich Dinge, die ich vor den Häusern sehe. Am liebsten Gegenstände mit Flammenmotiven, zum Beispiel Schuhe und Socken, ein Feuerzeug ist auch darunter – und ebendieses Telefon. Das Feuersymbol taucht an so vielen Orten auf, es ist faszinierend. Es passt zu Brändli, das ist mein kleiner Schaden. Der passierte, als ich vor wenigen Jahren damit begonnen habe, mich mit meinem Nachnamen zu beschäftigen – mit denen von der Confiserie bin ich übrigens nicht verwandt.

Also begann ich zu recherchieren, ob meine Vorfahren tatsächlich etwas mit Feuer zu tun haben, aber der Name stammt ursprünglich aus dem Oberwallis, dort trägt eine Pflanze den historischen Namen Brändi oder ähnlich, weil sie die Milch sauer macht, also quasi verbrennt. Das ist aber wohl auch nicht die einzige Wahrheit. Zum Wallis habe ich sonst keinen emotionalen Bezug von meiner Geschichte her. Dafür mehr zu Brasilien. Meine Grossmutter ist dort geboren und als junge Frau nach Basel gekommen.

Kurz vor der Pandemie, Ende 2019, lud ich sie ein. Wir bereisten gemeinsam das Land, damit sie mir ihre – und demnach auch meine – Wurzeln zeigen konnte. Wir haben die Stationen ihrer brasilianischen Vergangenheit regelrecht abgereist. Muss man auch erst mal schaffen mit 80 Jahren. Was hatten wir ein Glück, was den Zeitpunkt anbelangt! Denn just nach unserer Rückkehr brach Corona in das Leben ein. Wir waren quasi zur für lange Zeit letzten Möglichkeit am Reisen und wussten das gar nicht.

Die Wichtigkeit von Geschichten und Erinnerungen

Einen hohen materiellen Wert hat das Telefon bestimmt nicht. Aber einen symbolischen, weil es für all die Dinge steht, die ich sammle. Geschichten und Erinnerungen sind mir viel wichtiger. Demnach ist das Gerät für mich emotional wertvoll. Materielles ist mir generell nicht so wichtig. Als gelernter Fotograf könnte man von mir sicher meinen, dass ich alles, jeden Moment festhalten möchte und die Bilder auch sammle, katalogisiere, was weiss ich. Dem ist nicht so. Ich bin mal mit dem Auto zum Nordkap gefahren – und kam mit drei Bildern zurück. Ständig knipsen liegt mir nicht, mich interessiert das Kreieren einer Situation, die Mise en Scène. Das rührt wohl von meiner Beteiligung an verschiedenen Theaterprojekten her. Da mache ich im Prinzip nichts anderes.



Dieses Objekt steht für mich sinnbildlich auch für vergangenes Design und erinnert mich an meine ersten Lebensjahre in den 1980er-Jahren, da sahen alle Telefone in etwa so aus, mit Drehscheiben bin ich aufgewachsen. Das bedient total meine nostalgische Seite, ich habe das geliebt, ein ganz anderes Telefonieren. Die Schnur schränkte deinen Bewegungsradius merklich ein, du musstest einen Hörer halten und konntest neben dem Telefonieren nichts anderes tun, höchstens ein paar Notizen kritzeln oder Sünneli auf einen Schreibblock zeichnen. Heute erledigen wir ja das ganze Leben, während wir telefonieren.

Abwechslungsreiches Arbeiten im Klybeck

Zurzeit steht das Telefon als Dekoobjekt auf meinem Schreibtisch im Bürokollektiv an der Klybeckstrasse, das wir als Atelier und als Galerie nutzen. Ich könnte mir nirgendwo anders vorstellen, zu arbeiten. Hier geschieht das Leben und zeigt sich in all seinen abwechslungsreichen Facetten. Die grosse Schaufensterfront, die zum Büro gehört, ist mein Fenster zu dieser verrückten Welt. Wenn man mal im Klybeck gearbeitet oder auch gewohnt hat, kann einen nichts mehr überraschen. Ich habe schon Typen gesehen, die vor dem Schaufenster im Stehen eingeschlafen sind. Oder mit ihrem Bentley kurzum auf dem Trottoir parken. Menschen, die sich zanken, manchmal auch schlagen, die sich umarmen, über irgendetwas verhandeln, die um Geld fragen.

Zum Telefonieren brauchte ich es bis dato nicht, aber es könnte funktionieren. Und es wäre reizvoll, diese Art des Telefonierens wieder zu erleben. Es macht sicher lustige Klingelgeräusche, und wahrscheinlich blinkt das rote Licht, wenn ich mich gerade in einem Businesstalk befinde.»

In unserer Sommerserie «Feuer und Flamme» erzählen Basler Kulturschaffende, welches Objekt sie aus ihrem brennenden Haus retten würden, wenn Menschen und Tiere in Sicherheit wären.

Gregor Brändli (35). Roland Schmid / BLZ

Zur Person

Gregor Brändli, 35, ist gelernter Fotograf, Filmemacher und Mitinhaber des Grafikdesignstudios Tristesse. Der gebürtige Basler mit brasilianischen Wurzeln ist seit vergangenem Jahr verheiratet und lebt im Quartier

St.Johann. Durch seine Ausbildung zum Studiofotografen und die Zusammenarbeit mit verschiedenen Theaterkollektiven und Regisseuren entwickelte er seinen ganz eigenen Stil der Mise en Scène und fing parallel dazu an, Theaterstücke zu schreiben und Filme zu machen. Daraus entstanden verschiedene Musikvideos, Experimentalfilme, Theaterprojekte und Werbeaufträge. Im Jahr 2013 wurde er mit dem Basler Kulturförderpreis ausgezeichnet. Jüngst wirkte er beim Sozialprojekt Elim mit. Das gelbe analoge Telefon mit dem Flammenmotiv, das er «irgendwo in Basel auf der Strasse» entdeckt hat, will er bei der nächsten guten Gelegenheit in einem seiner Filme oder Clips einbauen. Instagram: @gb_0774329123005421789