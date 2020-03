Balkon statt Konzertlokal: Der St.Galler Kulturveranstalter spielt jeden Tag um 17 Uhr Musik von seinem Balkon «Corona Muzik täglich», lässt das Banner an einem St.Galler Mehrfamilienhaus im dritten Stock wissen. Richard Butz musste seine Konzertreihe «kleinaberfein» wegen des Lockdowns absagen. Stattdessen gibt er jetzt täglich ein Balkonkonzert. Christina Genova, Julia Nehmiz 19.03.2020, 13.30 Uhr

Balkon statt Konzertlokal: Richard Butz spielt jeden Tag von 17 bis 17.30 Uhr an der Rotachstrasse 5 in St.Gallen Musik vom Balkon. Neben ihm steht seine Lebenspartnerin, die Autorin Christine Fischer.

Bild: Urs Bucher

Der St.Galler Kulturveranstalter Richard Butz musste alle Veranstaltungen seiner Konzertreihe «Kleinaberfein» absagen. Aber er hat eine neue Möglichkeit gefunden, Musik aus seiner grossen Musiksammlung unter die Leute zu bringen. Seit diesem Dienstag veranstaltet er täglich von 17 Uhr bis 17.30 Uhr ein Balkonkonzert von seiner Wohnung an der Rotachstrasse in St.Gallen aus. Sehr zur Freude der Quartierbewohner, wie der 76-Jährige am Telefon erzählt: «Viele Leute kamen beim ersten Konzert auf den Balkon und winkten.»