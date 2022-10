Quiz: Wie gut kennen Sie sich mit James Bond aus?

Sein Name ist Bond, James Bond. Die 007-Kinoreihe wird 60 Jahre alt: Am 5. Oktober 1962 feierte der erste Film «007 jagt Dr. No» in London seine Weltpremiere. Mittlerweile wurde der Agent von sechs Darstellern in 25 Filmen verkörpert. Kennen Sie sich mit James Bond gut aus? Beweisen Sie Ihr Wissen im Quiz.

Nicole Caola 09.10.2022, 05.00 Uhr