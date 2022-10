Ausstellung: Das Stapferhaus geht der Natur auf die Spur

Ausstellungseröffnung Was ist Natur? Und wenn ja, wie viele? Die Antwort(en) darauf muss man sich im Stapferhaus erwandern - und zwar barfuss Die Natur ist ein Spektakel. Das Stapferhaus in Lenzburg holt sie in der neuen Ausstellung gleich selbst ins Haus. Ganz im Sinne eines versöhnlichen Museumsbesuchs sind Drama und Poesie darin verknüpft. Anna Raymann Jetzt kommentieren 28.10.2022, 20.00 Uhr

Mathias Förster

Als sich der Mond vergangene Woche für einen kurzen Moment vor die Sonne schob, richteten sich wohl Tausende Blicke in den Himmel. Die Natur kann Spektakel – und eine (partielle) Sonnenfinsternis ist in aller Seltenheit ein solches. Der Blick nach oben lässt uns klein, vielleicht ein wenig demütig werden, lässt uns träumen oder katapultiert uns in ferne Sphären.

Ausgerechnet eine Ausstellung muss uns zurückholen auf den Boden der Tatsachen. Das Stapferhaus in Lenzburg fragt: «Natur. Und wir?» Das klingt zugegebener Massen harmloser als die Titel der letzten Ausstellungen, wie «Fake» (als ein US-Präsident alternative Fakten vertrat) oder «Geschlecht» (als man an eben diesem zu rütteln begann). Doch das mag täuschen. Die Natur, ihr Zustand und wer oder was dafür zu Verantwortung zu ziehen sei, treibt Schülerinnen auf die Strasse, Aktivisten mit Kleber und Suppe bewaffnet in Museen; entfacht hitzige Wortgefechte über Tempolimits und veganes Grillgut in Ratssälen oder am Küchentisch.

Sibylle Lichtensteiger, Direktorin des Stapferhaus, hat bereits in früheren Jahren ein Händchen für den richtigen Augenblick bewiesen und holte damit 2020 den Titel Bestes Museum Europas in die Schweiz.

Die Ausstellung im Stapferhaus betrachtet die (Um-)Welt von allen Seiten. Auch aus der Vogelperspektive. Mathias Förster

Auch diesmal trifft sie das Momentum. «Das Thema ist aktuell und die Diskussionen dazu sind brisant», sagt Sibylle Lichtensteiger, «doch uns geht es nicht in erster Linie darum, ob wir nun Fleisch essen sollen oder nicht. Vielmehr wollen wir mit dieser Ausstellung den Boden ergründen, auf dem diese Debatten geführt werden.» Und dieser Boden lässt sich am besten – barfuss – erkunden.

In was für einer Welt leben wir eigentlich?

Nachdem die nackten Füsse ihre ersten Spuren auf weissem Sand hinterlassen haben, beginnt der Rundgang zwischen Setzkästen und mit Formaldehyd gefüllten Gläsern. Bis weit ins letzte Jahrhundert hinein hat sich der Mensch die Natur am liebsten so angeschaut: aufgebahrt und ausgestopft. Sicherer ist’s, beweist das Fell eines Löwen, der den Grosswildjäger Bernard von Wattenwyl zu Tode gebissen hat. Dieser wiederum hatte bis dahin 19 Raubkatzen erlegt. Sibylle Lichtensteiger:

«Natur ist immer eine Projektion»

Sibylle Lichtensteiger, Museumsdirektorin Stapferhaus Lenzburg. Britta Gut

Sie deutet dabei auf ein durchscheinendes Netz, gewoben aus 17 persönlichen Geschichten (Szenografie mit Videoprojektion: Kossmann.dejong). Der Pistenpräparator spricht vom Schnee, die Berufssurferin von den Wellen und der Tierpfleger von den Pinguinen. «Wir haben unendlich viele Naturbilder: Was wollen wir von ihr? Was brauchen wir von ihr? Wie hat sie auszusehen? Die Antworten darauf sind nicht zwingend miteinander verträglich. Unser Blick auf unsere Umwelt ist sehr ambivalent.»

Was haben wir da nur angerichtet?

Geht der Blick über die Ferienpanoramen und Sehnsuchtsorte hinaus, wird es in und um diese Natur rasch unbequem. Eine Ausstellung über sie ist heute nicht möglich, ohne von ihrer Krise zu sprechen: In den 16 Minuten, in denen das Publikum die ersten Ausstellungsmeter durchquert, werden in der Schweiz 2500 Hühner geschlachtet, eine Säule so hoch wie die Museumsräume fasst den Plastikmüll, der an einem Sommertag aus der Limmat gefischt wird, die Wahrscheinlichkeit einer Hitzewelle hat in der Schweiz in den letzten 100 Jahren um 200 Prozent zugenommen.

Ob Henne oder Ei zuerst ist auf dem Teller egal. Unsere Ernährung hinterlässt Spuren auf dem Planeten – wie tief, zeigen eindrückliche Installationen. Mathias Förster

Die Fakten sind bekannt. Das Stapferhaus bündelt sie zur geballten Ladung auf wenigen Quadratmetern. Sie sollen nicht Kern, sondern Ausgangspunkt sein für Szenarien und Gedankenspiele in einer betörenden Umgebung, eingebettet in sphärischen Klängen: «Wir haben versucht, das Drama mit Poesie zu verknüpfen. Das ist versöhnlicher – und vielleicht auch nachhaltiger», so Lichtensteiger.

Was haben uns Flora und Fauna zu sagen?

So eingelullt, begibt sich das Publikum auf die Fährten eines Fuchses, soll sehen, riechen, fühlen wie das Tier. Oder, wem der Körpertausch zu esoterisch ist, flirtet über hochsensible Sensoren mit einem Basilikum. Ist die Berührung schon übergriffig? Das Abknipsen eines Blattes für den Salat ein Gewaltakt? Das Basilikum verrät es nicht.

Für jedes Kapitel steht ein Forscher, eine Wissenschaftlerin Pate. Für den Fuchs ist dies der britische Anwalt und Tierarzt Charles Foster, das Küchenkraut zum Sprechen bringt die ETH-Professorin für Biokommunikation Consuelo de Moraes. Die vom Stapferhaus gewohnt lustvollen Installationen geben nicht nur Einblick in den aktuellen Stand der Forschung, sondern fordern einen Perspektivenwechsel.

Hier haben alle eine Stimme - auch die Tiere. Mathias Förster

Der Mensch als Krone der Schöpfung? Was für ein langweiliges Konzept! Zumindest darüber ist man sich nach einem Rundgang mit dem Flüstern der Pilze (Biologe Merlin Sheldrake) und dem Zanken der Rasenmähroboter im Ohr (frei nach Philosophin Donna J. Haraway) sicher.

Sicher, der Mensch ist mit seinen Eingriffen in die Natur mächtig. Sie ist es jedoch nicht minder. Und die Beziehung zueinander ist kompliziert. Dabei belässt es die Ausstellung nicht. So viele Fragen, wie sie aufwirft, so viele Antworten erwartet sie von ihrem Publikum: Müssen wir den Umgang mit der Natur neu regeln? Ja, eher ja, eher nein, nein. Müssen wir die Natur retten? Oder die Technologie uns? Für jede Antwort per Chipkarte gibt es ein «Pling» und ein Kreuz auf der Statistik. Am Ende ausgedruckt gibt das einen Wertekompass für jeden einzelnen Besucher. Die Auswertung findet wohl in jedem Klimaschützer eine Spur Unbekümmertheit, in jedem Grosstadtgör die Tierli-Liebe.

Müssen wir die Umwelt retten? Oder sollen wir es lassen?

Es gab in den letzten Monaten einige Ausstellungen, die sich der (Um-)Welt und dem Klima verschrieben haben. Demnächst geht es im Museum für Kommunikation in Bern unter dem Titel «Planetopia» um die «ökologische Krise».

Das Stapferhaus nähert sich dem Thema grundsätzlicher. Das verführerische «was wäre wenn ...» vor jedem Kapitel entführt dabei gelegentlich in gar animistisch beseelte Sphären. Ja, die Natur ist ein Spektakel. Und davon lässt sich der Mensch eben nur all zu gern beeindrucken.

Natur. Und wir? Stapferhaus, Lenzburg 30. Oktober 2022 bis 29. Oktober 2023.

