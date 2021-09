Manor-Preisträgerin Martina Morger im Kunstmuseum St.Gallen

Ausstellung Mit Zunge, Eimer und Putzlappen: Im Kunstmuseum St.Gallen zeigt Manor-Preisträgerin Martina Morger vollen Körpereinsatz Die Liechtensteinerin Martina Morger befreit in ihrer Einzelausstellung «Lèche vitrines» Kunst von Frauen vom Staub des Vergessens, kritisiert Konsum- und Fitnesswahn und hat Mut zur Leere.

21.09.2021

Martina Morger untersucht Vitrinen als Ort der Verheissung für Konsumglück. Bild: Andrea Stalder

Martina Morger nahm «Lèche Vitrines», den französischen Ausdruck für Schaufensterbummel, wörtlich. Im Frühling 2020, während ihres Atelieraufenthaltes in Paris, ging die Künstlerin «Schaufenster lecken». Während des ersten Lockdowns liess die 31-jährige Liechtensteinerin sich durch die Strassen von Paris treiben. Und dort, wo sie in den Auslagen etwas Verlockendes entdeckte, streifte sie mit der Zunge über das Glas.

Das Video dieser Performance gibt Martina Morgers Einzelausstellung im Kunstmuseum St.Gallen den Titel. Es ist das Herzstück und auch die ausgereifteste Arbeit, welche Morger präsentiert. Die Gelegenheit, ihre Werke im Museum zu zeigen, erhielt sie als diesjährige Trägerin des Manor-Kunstpreises St.Gallen, des wichtigsten Schweizer Nachwuchspreises im Bereich der bildenden Kunst.

Insektenleichen und ein verlorenes Preisparadies

Martina Morger während ihrer Performance «Lèche vitrines» in den Strassen von Paris.

Bild: Andrea Stalder

Bei «Lèche vitrines» schwingt Ekel ebenso mit wie Erotik und Kapitalismuskritik. Eine weitere, überraschende Interpretation liefert Morger während des Ausstellungsrundgangs: Sie will das Ablecken auch als heilende Geste verstanden wissen, Bezug nehmend auf das Muttertier, das sein Junges tröstet. Morger, die immer auch aus einer feministischen Perspektive heraus argumentiert, war es aber ebenso wichtig, als Frau im öffentlichen Raum Präsenz zu markieren:

Die Vitrinen aus Plexiglas künden von Traumferien auf Mauritius: «Prospects: Sugar Beach». Bild: Fabienne Watzke

«Ich wollte als weiblicher Körper sichtbar sein.»

Die Vitrine als Sehnsuchtsort, als Projektionsfläche und Verheissung von Konsumglück nimmt Morger in weiteren Arbeiten auf. Die Halterung aus Acrylglas von «Prospects: Sugar Beach» ist leer, oder zumindest beinahe. Stammen die zarten Farbspuren darin von den Faltblättern, die Traumferien auf Mauritius versprachen? Sie sind blau wie das Wasser der Lagune, beige wie der zuckerfeine Sand und grün wie die Palmenblätter.

Diese verschmutzte Wandvitrine weckt längst schon keine Konsumträume mehr. Sie ist Teil der Installation «Passage».

Bild: Andrea Stalder

Von zerplatzten Träumen und Niedergang erzählen hingegen die vier in die Jahre gekommenen Wandvitrinen der Installation «Passage». Verführerische Angebote werden hinter den verschmutzten Glasscheiben der Readymades längst keine mehr präsentiert. Übrig geblieben sind Insektenleichen und eine Werbebotschaft: Sie verspricht ein Preisparadies, das wohl für immer verloren ist.

Wird hier aufgebaut oder schon wieder abgebrochen? Die Installation «Distant Lover» steht für einen Schwebezustand.

Bild: Fabienne Watzke

Ebenfalls leer, aber nicht schmuddelig, sondern sauber, ja fast steril, ist das Setting der Installation «Distant Lover». Weisse Sockel, manche von Spots beleuchtet, warten auf Objekte, die ins rechte Licht gerückt sein wollen. Die Haube aus Plexiglas ist noch in Folie eingewickelt. Ist hier demnächst eine Eröffnung geplant oder im Gegenteil Abbruch statt Aufbruch angesagt? Martina Morger hat einen Ort im Schwebezustand geschaffen. Doch fühlt man sich in diesem fensterlosen, cleanen Raum eher unbehaglich und verloren als sehnsuchtsvoll und melancholisch, wie der Titel suggeriert.

Vorhang auf für Martina Morgers Audioinstallation «Your Dreams», einer Kritik an der Wellnessindustrie.

Bild: Andrea Stalder

Man muss die Leere in dieser Ausstellung aushalten, denn davon gibt reichlich. Konsumfertig ist wenig, auch nicht die Audioinstallation «Your Dreams». In einem abgedunkelten Raum setzt man sich hinter einen schimmerenden Organzavorhang und lauscht der angenehmen Stimme der Künstlerin. Zu hören sind Feel-Good-Floskeln, die in immer dichterem Rhythmus aus den Lautsprechern prasseln und die erhoffte Tiefenentspannung verunmöglichen.

Vom Staub des Vergessens befreien

Martina Morger putzt in St.Gallen für ihre Videoarbeit «Cleaning Her» den Roten Platz. Entwickelt wurde diese «Stadtlounge» 2005 von der Rheintaler Künstlerin Pipilotti Rist.

Bild: PD/Martina Morger

Es ist eine gelungene Kritik am Wellnesswahn, der, wie die Künstlerin anmerkt, nur dazu diene, unsere «kapitalistischen Körper» wieder fit für die Leistungsgesellschaft zu machen. In einer weiteren Videoarbeit, die wiederum eine Performance zur Grundlage hat, nimmt Martina Morger die für «Lèche vitrines» formulierten Anliegen auf und entwickelt sie weiter.

In «Cleaning Her» macht sie sich auf, sieben Kunstwerke von Frauen, die sich im öffentlichen Raum St.Gallens befinden, zu reinigen: so bekannte wie die rote «Stadtlounge» von Pipilotti Rist, aber auch unbekannte wie Marie-Cécile Boogs Brunnen hinter der Altersresidenz Singenberg. Morger befreit sie vom Staub des Vergessens – für einmal nicht mit der Zunge, sondern mit Eimer und Putzlappen.

Bis 6.3., kunstmuseumsg.ch