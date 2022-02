Ausstellung Mehr Wirbel für die Kunst: In der St.Galler Mülenenschlucht gibt es einen neuen Kunstort Am 12. Februar eröffnet «Die Klause», ein neuer Ausstellungort mit Schaufenster und Podest. 2022 gibt es dort zwölf Ausstellungen von Ostschweizer Kunstschaffenden. Dahinter steckt die St.Galler Künstlerin und Netzwerkerin Anita Zimmermann. Christina Genova Jetzt kommentieren 03.02.2022, 05.00 Uhr

Die Künstlerin Anita Zimmermann hat den Kunstraum «Die Klause» initiiert. Bild: Andrea Tina Stalder

Im «Mülentöbeli», wie Anita Zimmermann die St.Galler Mülenenschlucht liebevoll nennt, kennt sich die Künstlerin aus. Seit 40 Jahren wohnt sie in nächster Nähe am Mühlensteg. Während eines Spaziergangs in der Schlucht entdeckte sie einen leerstehenden Parterreraum. Und dies hat gleich Leila Bock auf den Plan gerufen, Anita Zimmermanns Alter Ego, das immer dann auftritt, wenn sie eine Möglichkeit sieht, einen Raum für die regionale Kunstszene zu erschliessen.

Damit hat Leila Bock Erfahrung: Zum ersten Mal trat sie 2015 auf, als sie eine künstlerische Zwischennutzung in einem Mehrfamilienhaus in St.Gallen Rotmonten organisierte, den ersten «Geilen Block». Weitere Zwischennutzungen fanden 2017 in Trogen und 2020 in Arbon statt. Den vierten «Geilen Block» gibt es demnächst vom 17.März bis 20.März an der Lindenstrasse 122 in St.Gallen.

Roman Signer zum Auftakt

Der Besitzer des etwa 40 Quadratmeter grossen Raums an der Mühlenstrasse 17 war einverstanden, seine ehemalige Werkstatt als Schaufenster für die Kunst zur Verfügung zu stellen. Gleich daneben befindet sich eine Betonplattform, auch dort wird Anita Zimmermann Werke von Kunstschaffenden aus der Region zeigen (siehe Infobox). «Die Klause» heisst das Projekt, das vorerst für ein Jahr durch Transformationsgelder finanziert ist.

Anita Zimmermann auf dem Podest, das zum neuen Kunstort «Die Klause» gehört. Bild: Andrea Tina Stalder

Jeden Monat wird es im Wechsel auf dem Podest oder im Schaufenster eine Vernissage geben. Am 12.Februar ist ausnahmsweise an beiden Orten Eröffnung: Auf dem Podest ist ein Werk von Andy Storchenegger zu sehen, das Schaufenster bespielt Roman Signer. Der renommierte St.Galler Künstler, der lange in der Mülenenschlucht lebte und arbeitete, kennt jeden Winkel in der Schlucht. Anita Zimmermann sagt:

«Es ist Roman Signers Revier. Deshalb wollte ich ihn unbedingt dabeihaben.»

Zwei fest installierte Arbeiten Signers sind in der Mülenenschlucht bereits zu sehen: der «Wirbelfallschacht» unten bei der Talstation der Mühleggbahn und das «Wasserobjekt» an der Mühlenstrasse 14. Anlässlich des Gallusjubiläums 2012 kamen weitere Kunstwerke von Maria Eichhorn, Bethan Huws und Norbert Möslang dazu. Auch Anita Zimmermann ist nicht zum ersten Mal in der Mülenenschlucht künstlerisch aktiv: 1985/86 bespielte sie mit fünf Kunstschaffenden den «Herrmann»-Stollen.

Anita Zimmermann, alias Leila Bock, sagt Sätze wie: «Kunst ist wichtig.» «Kunst braucht mehr Wirbel.» Oder: «Künstler brauchen Show.» Was sie damit meint, ist die kaum mehr existente Galerienlandschaft in der Ostschweiz und die fehlenden Ausstellungsmöglichkeiten für regionale Künstlerinnen und Künstler. Diese liegen ihr am Herzen, sie will sie vernetzen und ihnen Austausch ermöglichen, damit die Kunstszene lebendig bleibt.

Zwölf Mal Kunst Zwölf Kunstschaffende aus der Region werden 2022 den neuen Kunstort «Die Klause» bespielen. Auf dem Podest sind zu sehen: Andy Storchenegger (12.2. – 6.3.), Monika Sennhauser (12.3. – 17. 4.), Zündwerk (23.4.– 29.5.), Barbara Signer (4.6. – 10.7.), Lika Nüssli (16.7. – 21.8.), Katalin Deér (27.8. – 9.10.). Im Schaufenster stellen aus: Roman Signer (12.2. – 20.3.), Andrea Vogel (26.3. – 1.5.), Herbert Weber (7.5. – 12.6.), Stefan Rohner (18.6. – 24.7.), Asi Föcker (30.7. – 4.9.), Ursula Palla (10.9. – 9.10.). (gen)

Schon 2016 hat Anita Zimmermann mit der Künstlerin Marianne Rinderknecht «Hiltibold» initiiert, zwei Vitrinen in der Stützmauer an der Goliathgasse 15 in St.Gallen. Im Drei-Wochen-Rhythmus finden dort Ausstellungen statt, die Philosophie ist dieselbe wie bei «Die Klause»: Ostschweizer Kunstschaffende erhalten eine jederzeit zugängliche Plattform, wo ihre Werke niederschwellig und kostenlos ein Publikum finden. Beide Kunstorte tragen Namen, die einen Bezug zur Gründungsgeschichte St.Gallens herstellen: Hiltibold war gemäss der Legende der Gefährte des heiligen Gallus. Dieser errichtete seine erste Zelle nicht weit von jenem Ort, wo bald schon «Die Klause» eröffnet wird.

Anita Zimmermann hat mit «Die Klause» einen Kunstort erschlossen, der kostenlos und jederzeit zugänglich ist. Bild: Andrea Tina Stalder

Die Klause, Mühlenstrasse 17, St.Gallen; Vernissage 12.2., 16 Uhr, mit Glühwein für alle.

