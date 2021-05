Ausstellung Gleitschirmfliegerinnen, Greifvögel und ein Flugvelo: Im Kunstmuseum Thurgau dreht sich alles ums Fliegen Das Kunstmuseum Thurgau in der Kartause Ittingen lässt uns abheben in seiner beflügelnden neuen Ausstellung «Über den Wolken». Ein Rundflug durch ganz unterschiedliche zeitgenössische Vorstellungen vom Himmel. Dieter Langhart 08.05.2021, 05.00 Uhr

Was fliegt denn da? Einblick in die Ausstellung «Über den Wolken». Bild: Donato Caspari

«Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein»: Nicht erst seit Reinhard Meys Chanson will der Mensch abheben, sich in die Lüfte schwingen, der Erdenschwere entkommen. Das Kunstmuseum Thurgau in der Kartause Ittingen gibt in seiner neuen Ausstellung Anleitungen zum Abheben – und das unter dem Boden, im oberen und unteren Keller.

Man steigt erst ganz hinab und blickt hoch und sieht die kurligen Objekte des deutschen Tüftlers Gustav Mesmer von der Gewölbedecke baumeln: Ein Flugvelo, mit dem er fliegen und «die dunklen Wolken erklimmen» wollte. Daneben ein Mobile, das Christoph Draeger aus Wrackteilen eines Flugzeugs geschaffen hat, das 1981 über Korsika abgestürzt war.

Man staunt über die Flugobjekte des Herisauers Paul Schlotterbeck – Werkzeuge, mit denen er der Härte der Welt entfliehen wollte. Und man wandert und schaut weiter auf dem Rundflug durch ganz unterschiedliche zeitgenössische Vorstellungen vom Himmel.

Fast alle Künstler stammen aus der Ostschweiz

Kuratorin Stefanie Hoch hat eine breite, facettenreiche Ausstellung zusammengestellt mit passenden Werken aus der eigenen Sammlung und manchen Leihgaben – fast alle Künstler stammen aus der Ostschweiz.

Kuratorin Stefanie Hoch neben dem Flugvelo in der Ausstellung. Bild: Donato Caspari

Da finden sich Bastler wie Mesmer oder Konzeptkünstlerinnen wie Daniela Keiser. Sie ergänzt neutrale Luftaufnahmen der Kartause aus dem Archiv der Denkmalpflege mit einer eigenen Flugaufnahme: schräg gekippt, wie ein tastendes Umkreisen des Objekts.

Auch Cécile Wick geht in die Luft – aber ist ihre Ansicht einer Stadt eine Fotografie oder eine Zeichnung? Sie verfremdet ihr Sujet derart, dass sich die Welt aufzulösen scheint. Und die Drucke des St.Gallers Andrea G. Corciulo wecken surreale Assoziationen.

Kurlige Objekte baumeln in der Kartause Ittingen von der Decke. Bild: Donato Caspari

Meditativ wirken die Bleistiftarbeiten des Thurgauers Othmar Eder: gezeichnet nach historischen Flugaufnahmen des Pilgerheiligtums am flirrend heissen Cabo Espichel in Portugal. Und die im Thurgau lebende St.Gallerin Rahel Müller schüttelt ihre analoge Kamera während der Aufnahme und erzeugt mit der Unschärfe scheinbar sich auflösende Welten.

Wie Drachen in der Luft

Noch stärker verfremdet die Churerin Ursula Palla die Wirklichkeit, erweitert den Raum: In der Videoprojektion «Bird 3» kann ein Vogel nicht in die Lüfte abheben, weil seine Füsse am Boden bleiben.

Flugobjekt aus Karton. Bild: Donato Caspari

Auch das Bündner Duo Gabriela Gerber & Lukas Bardill zeigt mit «Vogelschreck» eine Videoarbeit: Wie Drachen flattern und taumeln Greifvögel durch die Luft, von einem Faden über den Reben der Weinbauern festgehalten, akustisch begleitet von Schüssen, die ebenfalls Taubenräuber fernhalten sollen.

Ganz in der Wirklichkeit bewegt sich der St.Galler Marc Latzel: Seine dokumentarischen, klug komponierten Fotografien zeigen Frauen im Iran, Gleitschirmfliegerinnen, die sich ihren Freiraum erkämpfen.

Fotos von iranischen Gleitschirmfliegerinnen. Bild: Donato Caspari

Der Ausserrhoder Bernard Tagwerker wirft einen kritisch-ironischen Blick auf die Kommerzialisierung seines Hausbergs und lässt in «Nuage» eine Wattepackung im Raum schweben.

Die spannende und reiche Ausstellung «Über den Wolken» hält Joseph Kosuth gewissermassen stillschweigend zusammen, erdet sie mit seiner Installation aus dem Jahre 1999. «Eine verstummte Bibliothek» auf dem Boden des unteren Ausstellungskellers, des ehemaligen Weinkellers der Kartäusermönche, zitiert das Inhaltsverzeichnis des Katalogs der ehemaligen Klosterbibliothek von Ittingen, in starker Vergrösserung und in Schieferplatten graviert.

Die Vernissage vom 9. Mai in der Kartause Ittingen findet gestaffelt statt, um 11.30/14/16 Uhr; Ausstellung bis 19. September