Ausstellung Die Poesie von Heizöltanks: In der Kunstzone der Lokremise St.Gallen kommt die Kunst von der Baustelle oder aus der Fabrik Die Düsseldorfer Künstlerin Birgit Werres tritt mit ihren Plastiken aus Alltagsmaterialien in einen fruchtbaren Dialog mit Werken aus der hochkarätigen Postminimal-Art-Sammlung des Frankfurter Galeristen Rolf Ricke. Christina Genova

Birgit Werres findet das Material für ihre Plastiken in Fabriken, auf Baustellen oder am Wegesrand. Bild: Tobias Garcia

Das filigrane, bronzefarbene Drahtgeflecht legt sich wie eine zarte Zeichnung über die Wand beim Eingang zur Kunstzone der Lokremise St.Gallen. Birgit Werres hat es gefunden und an der Wand inszeniert. Die 60-jährige Düsseldorfer Künstlerin hält die Augen offen, wenn sie durch die Randgebiete von Städten, durch Industriezonen oder Quartiere mit Kleingewerbe streift. «Ich gehe nicht auf die Suche», sagt sie, «das funktioniert nicht.»

Birgit Werres hat ein Auge für besondere Formen und Oberflächen: Rechts ein ausrangierter Whirlpool. Bild: Stefan Rohner

Werres Kunst besteht aus Ausrangiertem, nicht Beachtetem, industriellem Strandgut. Es sind Dinge, deren ästhetisches und formales Potenzial sie erkennt und deshalb kaum oder gar nicht verändert in den Kunstkontext überführt. Wie etwa das verwitterte, rätselhafte Objekt, das wie ein Findling beim Eingang an die Wand gelehnt ist. Es ist kein Artefakt aus vergangenen Zeiten, sondern das Becken eines Whirlpools aus Kunststoff. Wenn Farbe, Form, Struktur oder die Materialität eines Objekts die Künstlerin faszinieren, nimmt sie es mit in ihr Atelier. «Manchmal vergehen 15 Jahre, bis ich weiss, welche Lösung funktioniert.»

Die Ausstellung «Birgit Werres: Let’s play it Rolf» in der Kunstzone ist aber viel mehr als eine Einzelausstellung. Denn Werres Plastiken treten in den Dialog mit Werken der amerikanischen Postminimal Art aus der Sammlung des Frankfurter Galeristen Rolf Ricke. Dazu zählen Richard Artschwager, Gary Kuehn oder Barry Le Va. Die Sammlung konnte im Herbst 2006 vom Kunstmuseum St.Gallen gemeinsam mit dem Kunstmuseum Liechtenstein und dem Museum für Moderne Kunst Frankfurt erworben werden.

Vorliebe für alltägliche einfache Materialien

Der Sammler und ehemalige Galerist Rolf Ricke. Bild: Tobias Garcia

Werres und der 87-jährige Ricke, der für die Vernissage aus Frankfurt angereist ist, kennen sich seit über 30 Jahren. Ricke, Werres ehemaliger Galerist, hat gemeinsam mit der Künstlerin und Museumsdirektor Roland Wäspe die Werke ausgewählt und geschickt in Beziehung zueinander gesetzt, sodass sich je nach Perspektive immer wieder neue formale und inhaltliche Verbindungen erkennen lassen. Ausserdem finden die Plastiken mit ihren Gebrauchsspuren in der geschichtsträchtigen Lokremise, dem über hundertjährigen ehemaligen Lokdepot, einen idealen Ausstellungskontext.

Der Dialog funktioniert auch deswegen, weil Werres zwar mit ihrer Vorliebe für alltägliche, einfache Materialien ganz in der Tradition der Postminimal Art der 1960er- und 1970er-Jahre steht. Sie bringt mit ihren Plastiken aber zusätzlich eine wohltuende Verspieltheit und Poesie ein, an welchen es den Werken ihrer Vorgänger mangelt. Etwa wenn die Künstlerin zwei leere Heizöltanks aus Plastik mit einer Beleuchtung ausstattet und den profanen Objekten damit etwas Erhabenes verleiht. Radikal nüchtern hat hingegen der New Yorker Bill Bollinger (1939–1988) sein «Droplight» inszeniert. Es ist eine simple Garagenlampe, deren Kabel sich am Boden schlängelt.

Ölfässer, platt oder aneinandergereiht

Birgit Werres hat einen ausrangierten Heizöltank mit einer Lichtquelle versehen. Bild: Tobias Garcia

Leider hat man die Ausrichtung auf die historische Postminimal Art nicht ganz konsequent verfolgt und auch zeitgenössische Positionen aus Rickes Sammlung eingeflochten, die nicht so recht zum Ausstellungskonzept passen wollen. Dazu gehört jene Carl Ostendarps, die eher der Pop Art zuzuordnen ist, oder die abstrakte Malerei der New Yorkerin Ingrid Calame.

Jeffrey Wisniewskis Ölfässer enthalten Börsenpapiere. Bild: Tobias Garcia

Der gleichen Künstlergeneration wie Birgit Werres gehört auch Jeffrey Wisniewski an. Seine Installation aus drei Fässern in den Farben Rot, Weiss und Blau findet ihre Entsprechung in Werres’ plattgedrückten und aneinandergeschichteten Ölfässern. Wisniewskis Fässer sind mit Hunderten von Handelsbelegen der New Yorker Börse gefüllt und stehen auf einem Sockel aus Luftpolsterfolie. Sie kann ebenso platzen wie die Spekulationsblase an der Börse.

Bis 7.8.; Kuratorenführung mit Roland Wäspe heute, 18.30 Uhr.

