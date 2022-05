Ausstellung Das Paradies liegt in Berneck: Acht Kunstprojekte bringen den Garten Eden auf die Erde Gärtnerinnen, Künstler und Landschaftsarchitekten haben für die Ausstellung «Das Paradies findet statt» ihre persönlichen Paradiesgärten realisiert. Christina Genova Jetzt kommentieren 03.05.2022, 05.00 Uhr

Ausblick auf den Paradiesbaum: Das Projekt «lost paradise» besteht aus eine Umfriedung aus alten Türen, welche den Zugang zum Garten versperren. Bilder: Reto Martin

«Möwen hören in St.Malo», «Dem Liebsten Spaghetti kochen», «Himbeeren direkt vom Strauch essen»: So lauten drei sehr persönliche Antworten auf die Frage «Wo liegt dein Paradies?». Weitere Antworten sind erwünscht und können von den Besucherinnen und Besuchern der Ausstellung «Das Paradies findet statt» in Berneck direkt an die Wand einer kleinen Kammer notiert werden. Sie ist Teil einer aufwendigen Garteninstallation mit dem Titel «Lost paradise», die vom Team OePlan aus Altstätten gestaltet wurde.

Für «lost paradise» erhielt das Team Oeplan aus Altstätten den dritten Preis beim Gartenwettbewerb der Austellung «Das Paradies findet statt».

Es ist einer von insgesamt acht höchst unterschiedlichen Kunstgärten, die in Berneck bis 26. Juni zu entdecken sind. Sie wurden von Kunstschaffenden, Gärtnerinnen und Landschaftsarchitekten realisiert – wegen der Pandemie mit zwei Jahren Verspätung. Die vom Kulturforum Berneck organisierte Ausstellung wurde am Wochenende eröffnet; dabei wurden auch drei Gärten von einer Jury mit einem «Pomo d’oro» ausgezeichnet, einem eigens für die Ausstellung geschaffenen goldenen Paradiesapfel.

Von der verbotenen Frucht kosten

Die Guckfenster der Installation «lost paradise» erlauben überraschende Einblicke.

Der Garten von «Lost paradise», der den dritten Preis erhielt, ist versperrt – ein Zaun aus alten Türen bildet eine unüberwindbare Schranke. Durch Gucköffnungen erhascht man einen Blick auf den Baum im Innern und auf ganz unterschiedliche Objekte: Symbole der Weltreligionen, Tierfiguren oder Goldschmuck. Letzterer erinnert an das biblische Gleichnis, das besagt, dass eher ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher ins Himmelreich gelangt.

Die Schlange als Verführerin im Garten Eden: das Projekt «Versuchung».

Tatsächlich sind Paradiesvorstellungen auch in unserer säkularisierten Welt noch immer stark religiös geprägt, das zeigt sich auch bei den Bernecker Paradiesgärten. «Versuchung», der Garten des Steinbildhauers Hubert D. Müller und seinem Team aus Oberriet, nimmt direkt und plakativ Bezug auf die Vertreibung Adams und Evas aus dem Garten Eden. Eine Schlange aus Ytong windet sich um den Baum der Erkenntnis – ein mit roten Christbaumkugeln behängtes Apfelbäumchen. Es steht in der Mitte eines durch Mäuerchen begrenzten Gartens, die als Sitzgelegenheiten dienen. Wer will, kann von der verbotenen Frucht kosten und in einen der Äpfel beissen, die offeriert werden.

Im Zentrum des Gartens «Mesa» ist der blaue Tisch angebracht, der jederzeit für eine gemeinsame Mahlzeit heruntergeklappt werden kann.

Auch «Mesa», das an Bezügen reiche Projekt der Landschaftsarchitektin Marianna Hochreutener aus Niederteufen, nimmt die Idee des Gartens als Ort der Gemeinschaft auf. An einer ausklappbaren Tafel – «mesa» ist das spanische Wort für Tisch – wird es nicht nur gemeinsame Mahlzeiten, sondern auch Lesungen geben. In einem Fass ist eine Minibibliothek eingerichtet. «Ein Buch ist ein Garten, den man in der Tasche trägt»: Die liest, wer es sich im gepolsterten Fass gemütlich macht.

Ein Paradies zum Wiederverwerten

In Hochreuteners Garten fliessen aber auch Milch, Honig, Wasser und Wein. Wasser jederzeit, die anderen Flüssigkeiten an ausgewählten Tagen. Der Wein ist eine Referenz an die Bernecker Weinbautradition, ebenso wie die jungen Reben, die eine Pergola überwachsen sollen. Auf einheimische Wildpflanzen setzt die Künstlerin Isabel Rohner aus Reute bei ihrem Projekt «HimmelHöll».

«HimmelHöll »ist ein Garten, der den Gegensatz von Natürlichkeit und Künstlichkeit aufzeigt.

Sie pflanzte Sauerampfer, Goldmelisse oder Alaun in einen umzäunten Bereich mitten in eine Wiese, sodass man die Pflanzen erst auf den zweiten Blick entdeckt. Als Gegensatz dazu hat die Künstlerin um den Zaun herum künstliche Blumen angebracht.

Fässer als Pflanzgefässe: Das Gartenprojekt «Ursprung» setzt auf Nachhaltigkeit und erhielt dafür den zweiten Preis.

Auf einer ähnlichen Philosophie beruht auch «Ursprung», ein Projekt des Vereins Naturziel aus Altstätten, das auf dem zweiten Platz gelandet ist. Einheimische, biologische und essbare Pflanzen wurden in halbierte Fässer gepflanzt. Diese Gefässe wurden pyramidenartig auf Paletten angeordnet. Alle Elemente des Gartens werden am Ende der Ausstellung wiederverwertet.

Das Paradies ist eine 150-jährige Linde: das Siegerprojekt «Im dritten Himmel».

Das Gewinnerprojekt trägt den Titel «Im dritten Himmel». So wird in der Apokalypse des Moses und im Zweiten Korintherbrief das Paradies bezeichnet. Die Vorarlbergerinnen Uta Belinda Waeger und Maria Jansa setzen die 150-jährige, denkmalgeschützte Linde ins Zen­trum ihrer Installation. Eine Hängematte, die unter das Blätterdach gespannt ist, erlaubt es, zu «planga, gnüüssa, ruaba und träuma». Mit diesen Verben im Rheintalerdialekt ist ein Teppich aus Kissen bedruckt, der zur Hängematte führt. Auf den Kissen der Hängematte selbst steht indes nur «träuma».

Weitere, nicht im Text erwähnte Gärten: «Dshajluu» von Marianne Lehner und Manuela Langer; «Kontemplation» von René Düsel.

Rahmenprogramm Das Gartenprojekt «Das Paradies findet statt» ist bis 26. Juni jederzeit und kostenlos zugänglich. Am 7./8. Mai und am 4./5. Juni finden Besuchswochenenden mit Sonderveranstaltungen statt. Jeweils um 11 Uhr und um 14 Uhr gibt es Führungen, Besammlung beim Rathaus. Im Garten «HimmelHöll» findet jeweils montags um 19 Uhr eine Performance statt (Daten unter www.dasparadiesfindetstatt.ch). Am 15. Juni, 19 Uhr, referiert Annemarie Bucher zu Paradiesvorstellungen; am 19. Juni, 11 Uhr, gibt es im Garten «Mesa» Oud-Musik, eine Lesung und danach ein gemeinschaftliches Essen. (gen)

