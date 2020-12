Ausstellung Berührende Gebäude, verblüffende Momente, verborgene Klänge: Die Kunsthalle St.Gallen ist für einmal fest in St.Galler Hand Caroline Ann Baur und Vanessà Heer untesuchen das aktive Zuhören, Katalin Deér und Jiri Makovec erforschen Architektur und Alltag der Ostschweiz mit der Fotokamera. Ausserdem hat die Kunsthalle zu ihrem 35. Geburtstag eine Arbeitsstation eingerichtet, wo sie sich während der Dauer der Ausstellung mit ihrem Archiv auseinandersetzt.

Die Kunsthalle für einmal fest in St.Galler Hand (von links): Caroline Ann Baur, Katalin Deér, Jiri Makovec und Vanessà Heer. Bild: Ralph Ribi

Sein knielanger Rock ist leuchtend rot, ebenso sein Blazer. Der Mann, der selbstbewusst durch die fast menschenleere St.Galler Multergasse schreitet und mit einem freundlichen Lächeln direkt in Jiri Makovecs Kamera blickt, ist eine aussergewöhnliche Erscheinung. Seine genderfluide Kleidung in Rot-Weiss passt perfekt zu den Schweizer Fahnen, welche die Gasse schmücken.

Genderfluid unterwegs in der St.Galler Multergasse: Jiri Makovec gelingt es immer wieder besondere Momente einzufangen.

Bild: Ralph Ribi

Das Foto, das in der Kunsthalle St.Gallen hängt, ist typisch für das Schaffen des gebürtigen Tschechen, der seit zehn Jahren in St.Gallen lebt. Makovec hat den Blick des Ethnologen, der über die eigentümlichen Verhaltensweisen des Homo sapiens staunt, sie aber niemals blossstellt. Seine Motive findet er auf der Strasse, im Alltag, auf Reisen in der ganzen Welt.

Für die Ausstellung «Wo Wir» hat Makovec sein Archiv nach Aufnahmen aus der Ostschweiz durchforstet, und so entdeckt man auf seinen Bildern vertraute Orte und Menschen: den St.Galler Künstler Roman Signer, der gerade eine Seilbahnkabine angeliefert bekommt, oder ein Pferdefuhrwerk, das über die Autobahnbrücke bei Gossau fährt. Auch einen neuen, achtminütigen Film hat Makovec für die Ausstellung zusammengestellt.

Architektur fürs Herz

Im Hauptraum der Kunsthalle sind Fotografien von Jiri Makovec und Katalin Deér zu sehen.

Bild: Ralph Ribi

Nein, es sei weder ein Corona- noch ein Jubiläumsprojekt zum 35. Geburtstag der Kunsthalle, sagt Giovanni Carmine, der Direktor, über «Wo Wir». Tatsache ist jedoch, dass die Kunsthalle wegen der Pandemie Ausstellungen verlängern oder verschieben musste, sodass jetzt im Dezember Platz frei wurde für eine Schau, deren gemeinsamer Nenner die Verortung, ja die Selbstvergewisserung ist.

Der Hauptraum ist der Fotografie gewidmet. Zu den Bildern von Makovec gesellen sich jene von Katalin Deér. Die St.Gallerin hat ein Auge für das Skulpturale, das Körperhafte in der Architektur. Besonders lieb sind ihr gewachsene, verwitterte Strukturen, oder Gebäude, die erst in Entstehung begriffen sind. Für einen Fotoessay, der im Frühling beim Triest-Verlag erscheinen wird, schrieb Deér 100 E-Mails an Freunde und Bekannte und fragte sie nach ihrem «Herzbau». 95 Antworten trafen ein, und die Künstlerin macht sich auf eine Reise durch die Ostschweiz, um diese Behausungen, die Menschen anrühren und Identität stiften, zu besuchen.

Katalin Deér hat sich auf die Suche nach «Herzbauten» in der Ostschweiz gemacht. 260 Fotos von Gebäuden, Innen- oder Aussenansichten, aber auch architektonische Details, zeigt die Künstlerin in der Kunsthalle.

Bild: Ralph Ribi

260 Fotos, die dabei entstanden sind, hat sie für die Kunsthalle ausgewählt. Deér zeigt verblüffende Analogien und verborgene Schönheit auf. Und immer wieder erkennt man vertraute Gebäude: den Wasserturm bei der Lokremise St.Gallen, die filigranen Betonschalen der ehemaligen Gummibandweberei in Gossau, die gläserne Überdachung der Churer Postautostation.

Recherchen zur Geschichte der Kunsthalle

Hinter der Wand spielt die Musik: Hörstation von Caroline Ann Baur und Vanessà Heer.

Ralph Ribi

Nicht für architektonische Körper, sondern für Klangräume interessieren sich Caroline Ann Baur und Vanessà Heer. Die beiden jungen St.Gallerinnen lernten sich an der Zürcher Hochschule der Künste kennen und arbeiten seit fünf Jahren regelmässig zusammen. In der Kunsthalle laden sie zum aktiven Zuhören ein. Dafür haben sie ein Podest und eine Wand aus Betonschalungsplatten eingebaut.

Hinter der Wand werden Klänge erzeugt, live oder ab Konserve – von den Künstlerinnen selbst oder von anderen Kunstschaffenden. Schon wenn man das Holzpodest betritt, erzeugt man Geräusche durch die eigenen Schritte, fühlt das Vibrieren der Bässe unter den Füssen. «Tremor Walks» nennen die beiden jungen Künstlerinnen die Versuchsanlage.

Auf dem Bildschirm links ist eine Diashow zu sehen mit Bildern vergangener Kunsthalle-Ausstellungen, an der Wand hängen alle von Cornel Windlin und Laurenz Brunner gestalteten und auf Zeitungspapier gedruckten Werbeblätter für die Ausstellungen.

Bild: Ralph Ribi

Der dritte und letzte Raum ist als Arbeitsstation für die Kunsthalle reserviert. Während der ganzen Dauer der Ausstellung will man sich mit dem eigenen Archiv auseinandersetzen, recherchieren, Fragen stellen. In einer Vitrine sind die Ausgaben der Kunsthalle-Zeitschrift «Fön» ausgelegt, die von 1993 bis 2003 erschien. Auch Fotos vom ehemaligen Standort an der Wassergasse 24 oder historische Aufnahmen des Lagerhauses, wo sich die Kunsthalle heute befindet, sind zu sehen. Eine Corona-Ausstellung ist «Wo Wir» zwar nicht, aber sie bildet den Rahmen für einen Moment des Innehaltens und der Selbstreflexion.

«Wo Wir», Kunsthalle St.Gallen, bis 14.2.21.