Ausgegrenzt und verfolgt «Ich bin Zigeunerin und stolz darauf»: Noch heute müssen Jenische wegen ihrer Herkunft negative Reaktionen befürchten Die Jenischen eint eine Kultur, Sprache und eine gemeinsame Geschichte der Ausgrenzung, Diskriminierung und Verfolgung. Stefan Künzli Jetzt kommentieren 23.09.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auf der Flucht ins Tessin: Die jenische Familie Franz und Frida Huser-Storrer 1929 auf der Axenstrasse. Privatarchiv Isabella Huser

In der Schweiz sind die Jenischen seit 1997 als nationale Minderheit anerkannt. Die Volksgruppe eint eine gemeinsame Sprache, Kultur und Geschichte. In Deutschland und Österreich kämpfen sie, mit Verweis auf die Schweiz, für die Anerkennung. Umgekehrt sind in der Schweiz Roma nicht anerkannt.

Ein wichtiger Bestandteil dieser Kultur ist die reisende Lebensweise. Dabei ist das Thema vielschichtig und umstritten. Die Geschichte der Fahrenden ist seit Beginn eine Geschichte der Ausgrenzung. Seit dem Mittelalter wurde die nicht sesshafte Lebensweise für die Gesellschaften in der Schweiz und in ganz Europa als ein Problem wahrgenommen. Im späten Mittelalter wurden die Nicht-Sesshaften von der Aristokratie ausgegrenzt. Sie bekämpften den Nomadismus, weil ihnen die Ungebundenheit und die Unkontrollierbarkeit ein Dorn im Auge waren. Der Nomade galt als besonders freiheitsliebend.

Auf Gaunerlisten geführt

Im 18. Jahrhundert wurden sie in so genannten «Gaunerlisten» erfasst. Es gab sesshafte Jenische, denen die Heimatbescheinigung von ihren Gemeinden nicht erneuert wurde und als Folge dessen zu Fahrenden wurden. Andere wurden unter dem gesellschaftlichen Druck sesshaft, so auch Familien von bekannten Musikanten wie die Wasers und Kolleggers.

Zweischneidig war 1851 im jungen Bundesstaat das Gesetz gegen die Heimatlosigkeit. Alle Jenischen erhielten zwar Schweizer Bürgerrechte, sie wurden aber auch zwangsweise einem Bürgerort zugewiesen und das Umherreisen wurde unter Strafe gestellt. Es handelte sich also auch um eine Umerziehungs- und Disziplinierungsmassnahme. Viele Jenische in der Schweiz wurden zwar sesshaft und waren an einem bestimmten Ort angemeldet. Um ihre Tätigkeiten ausüben zu können, mussten sie aber zwingend herumreisen. Sie bewegten sich daher in einer Grauzone am Rande der Legalität.

Über 600 Kinder wurden den jenischen Eltern entrissen

Im 20. Jahrhundert nahmen die Ausgrenzung, Diskriminierung und Verfolgung sogar noch zu. Ab den 1920er-Jahren bis in die frühen 1970er-Jahre wurden die jenischen Familien von der Stiftung Pro Juventute verfolgt. Die Pro Juventute nahm ihnen in der Aktion «Kinder der Landstrasse» die Kinder weg. Mit Billigung des Staates wurden über 600 Kinder ihren Familien entrissen und in Heimen oder Pflegefamilien untergebracht.

youtube

Die jenische Schriftstellerin Isabella Huser, Nachfahrin der Musikantenfamilie Huser und Buchautorin von «Zigeuner» (Bilgerverlag), ist überzeugt, dass noch heute «völlig falsche Vorstellungen über die Jenischen vorherrschen». Eine Vorstellung von ziellos mit ihren Wohnwagen im Land herumvagabundieren Fahrenden. «Wie andere Jenische auch mieteten meine Grosseltern eine Wohnung für ihre Familie. Als Musikanten fuhren sie von dort aus an die wechselnden Orte ihrer Engagements. Andere Jenische waren Händler, Chesselflicker oder Messerschleifer. Sie bereisten ihre je eigene Route, oft immer dieselbe, um ihren Beruf auszuüben. Mein Vater sprach übrigens nie von Fahrenden, sondern von Reisenden», sagt Huser.

Heute ist die grosse Mehrheit der Schweizer Jenischen sesshaft. Rund 30000 Jenische leben in der Schweiz, davon sind rund 3000 reisend oder fahrend. Gemäss Huonder stehen nicht alle deklarierten Jenischen zur jenischen Herkunft, weil sie auch heute noch negative Reaktionen befürchten. Interessant ist, dass unter den Jenischen das Wort Zigeuner kein Schimpfwort ist. Im Gegensatz zu den Roma. «Ich bezeichne andere nicht als Zigeuner», sagt dazu Isabella Huser», «aber ich bin eine Zigeunerin. Und bin stolz darauf».

Jenische auf dem Durchgangsplatz Bonaduz (2007). Bildarchiv Radgenossenschaft / W. Wottreng

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen