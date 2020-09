«Aus Konflikten schöpfen wir Inspiration»: Warum das Gründerpaar der St.Galler Compagnie Buffpapier seit 20 Jahren auf der Bühne erfolgreich ist Surreal, grotesk, erfolgreich: Die St.Galler Compagnie Buffpapier feiert 20 Jahre Theaterschaffen. Auch wenn das Gründerpaar Franziska Hoby und Stéphane Fratini sich getrennt hat, so haben die beiden sich in ihrer Arbeit immer wiedergefunden. Jetzt feiern sie ein mehrtägiges Jubiläumsfest auf der St.Galler Kreuzbleiche. Mirjam Bächtold 08.09.2020, 05.10 Uhr

Franziska Hoby und Stéphane Fratini gründeten Compagnie Buffpapier. Bild: Ralph Ribi (St.Gallen, 6.9.2020)

Stéphane Fratini mit Anzug und Krawatte ist ein ungewohntes Bild. Normalerweise kennt man ihn mit schriller Kostümierung, mit gezacktem Gebiss und Reifrock, wenn er im «Cabaret Grotesque» Madame Jocaste zum Besten gibt. Der Anzug und die Grauhaarperücke, die er sich nun vom Kopf streift, sind Teil einer Sequenz, an der die Compagnie Buffpapier für das Jubiläumsfest probt.

20 Jahre stehen Stéphane Fratini und Franziska Hoby gemeinsam auf der Bühne und entwickeln neue Produktionen. In dieser Zeit haben sie sich verliebt, getrennt, gestritten, wiedergefunden und aus Konflikten und Reibungen immer wieder neue Inspiration geschöpft.

Die St.Galler Compagnie Buffpapier tourte 2013 mit ihrem Programm «Le petit Cabaret Grotesque» durch die Schweiz – hier bei einem Gastspiel in St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Franziska Hoby sagt:

«Nachdem wir unsere Beziehung beendet hatten, war es ein Wunder, dass wir trotzdem noch zusammenarbeiten konnten. Aber wir hatten damals einen Preis gewonnen, was unsere Motivation war, gemeinsam weiterzumachen»

Meinungsverschiedenheiten gehörten trotzdem immer zum Schaffensprozess der beiden. «Gute Zusammenarbeit heisst nicht einfach, dass alles harmonisch läuft. Es braucht Konflikte zur Inspiration. Trotzdem finden wir uns immer wieder und im Kern verfolgen wir die gleichen Ziele», ergänzt Fratini.

«Die Blase muss im richtigen Moment platzen»

Den Stil, den die beiden gefunden haben, beschreiben sie mit grotesk, surrealistisch und gleichzeitig charmant und rührend. Franziska Hoby sagt:

«Wir selbst empfinden unsere Stücke schon längst nicht mehr als grotesk. Wir wollen damit auch nicht provozieren»

Viel mehr möchten sie Menschliches, Alltägliches auf die Bühne bringen sowie Emotionen, über die sich die Zuschauer identifizieren können. Dabei vertrauen sie auf die Sprache des Visuellen, der Bewegung und Dynamik statt auf klassische Textinterpretationen.

«Auf der Bühne gibt es manchmal Momente ohne Text, ohne Handlung und trotzdem passiert viel. Es liegt eine Spannung in der Luft wie eine Blase, die wir im richtigen Moment zum Platzen bringen», versucht Stéphane Fratini die Methode in Worte zu fassen, für die es eigentlich kaum Worte gibt, die auf das Publikum eine ganz eigene Wirkung hat.

Premiere wegen Corona verschoben

In den vergangenen 20 Jahren haben Fratini und Hoby 15 Produktionen erarbeitet und im In- und Ausland aufgeführt. Als Compagnie Buffpapier gemeinsam mit Manuel Gmür und manchmal in grösserer Formation mit anderen Theaterschaffenden.

Franziska Hoby und Stéphane Fratini bauen die Bühne für das Jubiläumsfest zum 20.Geburtstag der Compagnie auf der Kreuzbleiche St.Gallen auf. Bild: Ralph Ribi

Die Compagnie Buffpapier hat dieses Jahr an einer neuen Produktion gearbeitet, musste Try Out und Premiere aber verschieben wegen des Lockdowns. Unter dem Titel «Apocalypso» wollen sie Gegensätzliches miteinander verbinden. Im Titel steckt neben der Apokalypse das Wort Calypso, ein afro-karibischer Tanz- und Musikstil, den man mit Lebensfreude verbindet. Einen zehnminütigen Vorgeschmack darauf gibt es am Jubiläumsfest zu sehen.

Compagnie Buffpapier feiert Jubiläum Das 20-jährige Bestehen feiert die Compagnie Buffpapier mit einem Fest auf der St. Galler Kreuzbleiche samt skurriler Jahrmarkt-Atmosphäre. Von 9. bis 13. September treten Stéphane Fratini und Franziska Hoby gemeinsam mit anderen Künstlern auf. Es gibt ein Rahmenprogramm mit Theater, Musik, Jahrmarktspielen und Barbetrieb. Auf www.buffpapier.ch findet man detaillierte Infos.

Auch sonst hat die Coronakrise die Compagnie hart getroffen. Viele Buchungen gingen dadurch verloren. Finanziell keine einfache Zeit für die Truppe. Franziska Hoby arbeitet noch sechs Lektionen pro Woche als Kindergärtnerin, weil sie zwei Kinder im Schulalter ernähren muss. Stéphane Fratini lebt – oder wie er es nennt «überlebt» – vom Theater. Die Compagnie Buffpapier wird mit der Basisförderung des Lotteriefonds unterstützt. Trotz der niedrigen Einkünfte kommt ein Berufswechsel für beide nicht in Frage. Fratini sagt:

«Es ist wie eine Sucht. Ich könnte mir nicht vorstellen, etwas anderes zu machen»