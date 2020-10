Aufruhr in Entenhausen: Wie der Liechtensteiner Autor Benjamin Quaderer erst die Literaturwelt verzückte – und dann eine Cancel-Culture-Diskussion auslöste Sein Debütroman war ein riesiger Erfolg, dann wollte er nicht mit Kabarettistin Lisa Eckhart auftreten: Der Liechtensteiner Autor Benjamin Quaderer erlebt turbulente Zeiten. Auch sein Roman «Für immer die Alpen» ist rasant: Virtuos und packend verarbeitet er darin die Geschichte des Liechtensteiner Datendiebs Heinrich Kieber. Rolf App 01.10.2020, 05.00 Uhr

Mit seinem Debütroman «Für immer die Alpen» gelang dem Liechtensteiner Autor Benjamin Quaderer ein durchschlagender Erfolg. Bild: PD

Liechtenstein, ein Land mit nur gerade elf Dörfern, stattlichen Banken und einer Fürstenfamilie, dürfte nicht viele Schriftsteller unter seinen 35000 Einwohnern zählen. Deshalb darf die Frage erlaubt sein, ob Benjamin Quaderer nicht schon eine Einladung ins Schloss zu einer Lesung aus seinem Erstling bekommen hat. «Nein, nein», wehrt er ab, und fügt mit hörbarer Ironie hinzu:

«Ich warte noch auf eine Einladung. Aber in Liechtenstein gelesen habe ich schon, und viel Zustimmung erfahren.»

Beides, die Sympathie der Zuhörer wie das Schweigen des Fürsten, hat seinen Grund. Zu dunkel ist die Geschichte, die Benjamin Quaderer in «Für immer die Alpen» literarisch virtuos, rasant und mit viel Liebe zum kuriosen Detail vor uns ausbreitet. Zu nah an der Realität bewegt sie sich. Denn es ist der Fall des Datendiebs Heinrich Kieber, den Quaderer hier in Literatur verwandelt. Der hat 2008 mit der Übergabe grosser Mengen an ausländischen Kundendaten ein Schwarzgeld-System weit gespannten Ausmasses sichtbar gemacht, und damit Liechtenstein wie seinen Fürsten in höchste politische Not gebracht. Seither lebt Kieber als ein Gejagter unter falscher Identität. Und Entenhausen ist in Aufruhr.

Zur Person Benjamin Quaderer, geboren 1989 in Feldkirch, Österreich, und aufgewachsen in Liechtenstein, studierte Literarisches Schreiben in Hildesheim und in Wien. Er war Mitherausgeber der Literaturzeitschrift «BELLA triste» und Teil der künstlerischen Leitung von «PROSANOVA 2014 – Festival für junge Literatur». «Für immer die Alpen» ist sein erster Roman, er erschien im Frühjahr im Verlag Luchterhand. Für einen Auszug daraus erhielt er den 2. Preis beim Open Mike 2016 und ein Arbeitsstipendium des Berliner Senats. (pd)

Er wollte Lisa Eckharts Auftritt nicht verhindern

Ein Auftritt auf Schloss Vaduz bleibt ihm verwehrt, ein anderer aber hat Benjamin Quaderer in die Schlagzeilen gebracht. Am Hamburger Literaturfestival hätte er zusammen mit der Kabarettistin Lisa Eckhart auftreten sollen. Er lehnte ab, weil er, wie er erklärte, nicht einsehe, warum Eckhart in ihrer Kunstfigur «in einer politisch so aufgeladenen Zeit» antisemitische und rassistische Klischees bedienen müsse. Eckharts Auftritt verhindern wollte Quaderer auf keinen Fall, genau dies aber wurde ihm unterstellt – ohne dass man ihn nach seinen Motiven gefragt hätte. Auch ein Zeichen unserer Zeit: Man spricht aufgeregt übereinander, nicht miteinander.

Quaderers Erstlingsroman erschien im Verlag Luchterhand. Bild: PD

Benjamin Quaderer lässt lieber sein Werk sprechen, diesen Heimatroman der besonderen Art. Wie der charmant-skrupellose Fürst, dem auch die hauptbetroffene «Drei-Buchstaben- Bank» gehört, so steht Benjamin Quaderers Hauptfigur Johann Kaiser für die geradezu märchenhafte Geschichte des Landes. Weil sich die Eltern trennen, landet Johann im Kinderheim, aus dem er mit vierzehn ausbüxt mit dem Moped eines Schulfreundes. Er reist quer durch Europa, sucht in Barcelona seine spanische Mutter und findet die Familie Tobler. Die Toblers sind reich, also gibt er sich als Spross der Unternehmerfamilie Hilti aus. Was ihn auf den Tiefpunkt seines Lebens führt: Er wird entführt, gefoltert, und entgeht nur knapp dem Tod. Fortan will er sich rächen.

Da ist auch viel Wärme in einer Odyssee, die Quaderer mit immer neuen überraschenden Wendungen ausbreitet. In entscheidenden Momenten unterstützt ihn Fürstin Gina, Hans-Adams Mutter. Da ist ein berühmter Bergsteiger, der sich des Unangepassten annimmt. Nur die Mutter bleibt unauffindbar. Sie ist auch Sinnbild für eine Heimat, die in geradezu glühenden Sätzen immer wieder beschworen wird:

«Ja, der Kleinstaat war vielleicht Finanzplatz, aber er war auch Himmel und Wolken und Berge.»

Nach der Matura verliess Quaderer Liechtenstein

Diese Heimat hat auch Quaderer selbst vor zwölf Jahren nach der Matura verlassen. Als Kind hat er viel gelesen, aber in den Anfängen seines Studiums nicht an eine Existenz als Schriftsteller gedacht. Ein Studiengang «Sprachkunst» hat ihn auf den Weg gebracht, und irgendwann ist dieser Heinrich Kieber aufgetaucht als eine Figur, die alle Milieus des Kleinstaats verbindet.

Die Kritik lobt «Für immer die Alpen» in den höchsten Tönen. Sie meint nicht nur das reiche Arsenal an Formen, aus denen Quaderer schöpft: Dokumente werden zitiert samt kunstvoller Schwärzungen, Verhandlungen aus unterschiedlicher Perspektive geschildert, und die Folterung endet in einer Art Wort-Delirium. Mehr noch, schreibt Hubert Winkels in der «Süddeutschen Zeitung»: «Das Schöne an dieser Abenteuersause ist die Sympathie, die der Erzähler für seinen Helden zu wecken weiss, obwohl er keinen seiner hinterhältigen Winkelzüge verschweigt.»