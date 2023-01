Mundart-Kolumne: Was ist ein «Fääger»?

«Auf ein Wort»-Kolumne Was ist ein «Fääger» im Schweizerdeutschen? In seiner aktuellen Kolumne geht unser Mundartexperte den unterschiedlichen Bezeichnungen für den Beruf des Kaminfegers nach. Niklaus Bigler 14.01.2023, 05.00 Uhr

Viel beachteter Handwerk: Kaminfeger ernten auch heute noch viele Blicke bei der Arbeit. Keystone

Als im Schweizerdeutschen Wörterbuch vor 140 Jahren der Chemifääger an die Reihe kam, da definierten meine damaligen Kollegen das Wort als «Essenkehrer». So sagt man nur in Sachsen, wo der Kamin eben Esse heisst. Im übrigen nord- und mitteldeutschen Sprachgebiet lautet die Berufsbezeichnung Schornsteinfeger.

Für viele Alltagswörter gibt es einfach keinen gemeinsamen Ausdruck, auch nicht in der sogenannten Standardsprache. Der süddeutsche Kamin, unser Chemi, Chämi, ist eine alte Entlehnung aus lateinisch camīnus (Feuerstelle). Im Norden sagt man dafür Schornstein und im östlichen Österreich Rauchfang. Nun muss man noch wissen, dass im Südosten des deutschen Sprachraums reinigen kehren heisst und nicht wie im Westen fegen.

Damit sind alle Elemente beisammen, und wir bekommen Rauchfangkehrer in Österreich, Kaminkehrer in Bayern und Kaminfeger weiter westlich. Im Kanton Zürich sagte man übrigens, wenn jemand in der Nase bohrte: Er hät de Chämifääger.

Der Strassenfeger räumte einst die Strassen. Nicht vom Schmutz, sondern von den Leuten, und zwar, wenn vor etwa 60 Jahren im Fernsehen ein Kriminalfilm von Francis Durbridge gesendet wurde. An solchen Abenden ging fast niemand aus, daher wurden diese Filme in Westdeutschland Strassenfeger genannt.

Schweizerdeutsch Fääger ist auch ein Rausch oder aber ein tüchtiger Bursche. Manchmal ist es ironisch gemeint: Du bisch e glatte Fääger! Umefääge, umenand fääge bedeutet ‹unruhig hin und her rutschen›. Das passiert mir etwa, wenn ich wi nes Fägnäscht vor einem Text sitze und an einer Formulierung herumknorze. Viel lieber würde man da sagen: Mol, das fägt!