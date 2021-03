«Auf ein Wort»-Kolumne Gemeine Nachbargemeinden: Wieso sich ein Zürcher Dorf vor mehr als 100 Jahren umtaufte In seiner Mundartkolumne erklärt Niklaus Bigler diese Woche, wieso spotten oft keine Kunst ist. Niklaus Bigler 06.03.2021, 05.00 Uhr

Wer aus einem abgelegenen Dorf kommt, braucht oft dicke Haut. Keystone

Im Sommer 1878 wurde ein Dorf im Zürcher Weinland offiziell umgetauft: Dorlikon nannte sich jetzt Thalheim an der Thur. Zwar geht der alte Name (Torlinchovin, 1166) auf den Personennamen Torilo oder ähnlich zurück, aber die boshaften Nachbarn brachten Dorlikon, Torlikon mit Tor und Torebueb in Verbindung und machten sich über diese Ähnlichkeit lustig.