William Boyle erzählt, wie aus einem guten Cop ein korrupter wird

US-Krimi William Boyle erzählt, wie aus einem guten Cop ein korrupter Cop wird Männer auf beiden Seiten des Gesetzes: William Boyle erzählt davon in seinem furiosen neuen New-York-Roman «Brachland». Peter Henning 01.06.2022, 19.00 Uhr

Der US-amerikanische Schriftsteller William Boyle. Ulf Andersen / Getty Images Europe

In Gravesend hängen die Trauben hoch. Und wer nach ihnen greift, tut das meist nicht ohne Risiko. Denn in Gravesend hat die Mafia das Sagen. Und wer nicht für sie ist, der sollte seine Tür nachts besser dreimal verriegeln. Knapp dreissigtausend Menschen sind zu Hause in diesem New Yorker Stadtteil: kleine, mehr oder weniger verkrachte Existenzen mit zumeist italienischem Familienhintergrund, die im Süden von Coney Island bloss verächtlich zu den Türmen Manhattans rüber spähen. Dorthin, wo jenes grosse Geld gemacht wird, von dem sie selbst seit Ewigkeiten vergeblich träumen. Und weil es für sie auf legalem Weg nicht zu bekommen ist, gehen nicht wenige von ihnen eben den illegalen.

William Boyle: Brachland. Roman. Aus dem Amerikanischen von Andrea Stumpf. Polar Verlag, 360 S. Zvg / Aargauer Zeitung

So auch die Protagonisten in Boyles aktuellem Roman, der auf ruppig-poetische Weise die Episoden der in den drei Vorgängerromanen vorgestellten Figuren wie selbstverständlich fortschreibt; korrupte Cops, die nach Dienstschluss für die lokalen Mafiapaten die Drecksarbeiten erledigen. Denn mit dem, was sie als Gesetzeshüter verdienen, kommt nicht einer von ihnen über die Runden.

Der Suizid des Sohns macht den Ex-Cop dünnhäutig

Von ihnen erzählt der Amerikaner William Boyle in «Brachland», dem vierten, und erneut furiosen Teil seiner weitgespannten Gravesend-Chronik: Von ihren hochfahrenden, oft absurden Illusionen. Und von ihrem tiefen Fall, der sie am Ende der dunklen Wege, die sie gehen, allesamt erwartet. Und schon heute ist Boyle die literarische Stimme seiner Region! «Dieses Buch begann mit einer einzigen Figur, Donnie Parascandolo», erinnert sich Boyle. «Ich fing an zu schreiben, und erfand die Figur des korrupten Cops. Denn ich habe mich schon immer für verzweifelte und gebrochene Figuren interessiert. Und Donnie ist weiss Gott gebrochen.» So entrollt Boyle in «Brachland» die filmreife Geschichte des bis zum Hals korrupten Ex-Cops Parascandolo, der im Auftrag des Mafiosos Tony Fiscalora die Spielschulden eines Mannes eintreiben soll, der glaubt, so davon kommen zu können. Doch weil der Kerl die Rechnung ohne den leicht aufbrausenden Donnie gemacht hat, endet sein Leben kurz und schmerzvoll mit dem Sturz von einer Brücke.

Denn Donnie ist ziemlich dünnhäutig, seit sein Sohn sich das Leben genommen hat – und man ihn aus dem Polizeidienst entlassen hat, weil er einen Vorgesetzten verprügelt hat. Also räumt er neuerdings gemeinsam mit ein paar ebenso empathie-losen Mitstreitern hauptberuflich für Fiscaloro auf: «Manchmal machen sie auch richtige Drecksarbeit. Darauf ist Donnie spezialisiert: einen Arm brechen, jemandem die Luft abdrücken, bis er bewusstlos ist, wenn nötig auch mehr. Er hat kein Problem damit, auf beiden Seiten des Gesetzes zu stehen.»

Der Weg von Gut nach Böse ist manchmal ziemlich kurz

Und von eben dort her bezieht auch Boyles viertes Gravesend-Noir seine mitreissende untergründige Spannung. Aus dem, was im Verlauf der Geschichte nur angedeutet wird, was zwischen den Zeilen als kleiner, schmutziger Sozialfilm mit abläuft. Und aus der besonderen Art, wie es Boyle vermag, seine sich in den Grauzonen der Gesellschaft tummelnden Moral-Verbieger zu beschreiben, ohne sie der Lächerlichkeit oder der Verachtung preiszugeben. Man sieht ihren Vergehen irritiert, angewidert oder belustigt zu. Über sie richten will man nicht. Darin liegt Boyles erzählerische Kunst: vorzuführen, dass in den meisten Bösen einmal ein Guter steckte. Und dass der Weg von A nach B manchmal verdammt kurz ist. Und wie dem auch sei: «Inzwischen fühlt sich Donnie ganz wohl.» Und wir schauen ihm gebannt dabei zu.

