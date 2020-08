«Auch bei uns gibt es Rassismus»: Der St. Galler Komponist Charles Uzor macht Diskriminierung und Gewalt zum Thema eines neuen Musikstücks. Der St.Galler Charles Uzor stammt aus Nigeria und kam mit sieben Jahren in die Schweiz. Der 59-Jährige ist heute ein angesehener Komponist. Er hat für den Schwarzen George Floyd, der in Minneapolis durch die Polizei brutal ermordet wurde, ein Gedenkstück geschrieben. Eine Komposition ohne Noten und nur mit dem Atem der Musizierenden. Martin Preisser 31.08.2020, 12.00 Uhr

Komponist Charles Uzor setzt mit seiner Musik ein Zeichen gegen Rassismus. Bild: Ralph Ribi

Der Rassismus und die Gewalt gegen Schwarze in den USA hören nicht auf?

Charles Uzor: Meine Mutter lebt in Amerika. Je länger je mehr erlebe ich dort eine schreiende Ungerechtigkeit. Und in so vielen Fällen verschärft Sadismus noch das Böse, wie wir es im Fall von George Floyd gesehen haben. Er wurde regelrecht hingerichtet.

Als Schwarzer berührt Sie dieses Ereignis besonders?

Ich glaube, da spielt die Hautfarbe keine Rolle. Jeder Mensch ist entsetzt, wenn er dieses Video sieht. Rassismus entsteht ja auch aus einem uneingestandenen Minderwertigkeitskomplex.

Steht die Schweiz in Sachen Rassismus besser da als die USA?

Auch hierzulande gibt es viel Rassismus und Diskriminierung von Fremden. Und zwar in den letzten Jahren durchaus offener und weniger verdeckt. Ich gebe da einer Partei wie der SVP eine deutliche Mitschuld, solch ein Klima stets anzuheizen.

Haben Sie persönlich Rassismus erlebt?

Der alltägliche Rassismus perlt an mir ab. Ich habe gelernt mich zu schützen. Auf der anderen Seite erlebe ich viel «positiven Rassismus», heisst: Mir wird gerade wegen meiner Hautfarbe viel Zuwendung und Hilfsbereitschaft entgegengebracht.

In ihrer neuen Komposition gibt es keine Töne, nur Atem.

In meinem Stück «8’46’’» hört man die Musizierenden nur atmen, es ertönt kein Klang. Es ist eine eigenwillige Weiterführung von John Cages Klavierstück «4’33’’». Meine Hommage für Floyd ist vielleicht mein schwierigstes Stück. Acht Minuten sind unheimlich lang. Das Stück ist reine Emotion. Und ich weiss nicht, was dieses Atmen mit den Musizierenden auf der Bühne macht. Die Virtuosität besteht darin, dieses blosse Atmen auszuhalten. Und es wird an Floyds letzte Worte «I can’t breathe» erinnern, die er so flehentlich wie vergeblich wiederholt hat.

Uraufführung: So, 6.9., 19 Uhr, Theater am Gleis, Winterthur