Anschlag Vorbild Salman Rushdie: Warum es gerade jetzt Intellektuelle braucht, die nicht kuschen Trotz der Gefahr, in der er seit Jahrzehnten lebt, hat der Autor furchtlos von der Redefreiheit Gebrauch gemacht. Mehr Rushdies bräuchte es auch in Russland oder China. Julian Schütt 15.08.2022

Salman Rushdie zeigt uns standhaft, worum es in der Literatur wirklich geht. David Levenson / Getty Images Europe

Die Messerattacke auf Salman Rushdie im US-Bundesstaat New York führt uns zwei Tatsachen vor Augen. Erstens: Wer unsere Zeit künstlerisch bis ins Mark trifft, lebt auch in unserer Zeit noch gefährlich. Da hat sich seit dem Mittelalter wenig geändert, weil es noch immer Regimes wie das iranische gibt, die Kultur mit mittelalterlichen Mitteln beurteilen.

Die Fatwa des Revolutionsführers Ajatollah Khomenei ist seit 33 Jahren in Kraft, sie fordert Muslime auf der ganzen Welt auf, den Schriftsteller Rushdie wegen seines Buches «Die satanischen Verse» zu ermorden. Fast ist es gelungen. Das Kopfgeld, das auf ihn ausgesetzt wurde, hat man vor wenigen Tagen erst auf 3.3. Millionen Dollar erhöht. Das ist Mittelalter pur.

Zweitens: Gerade weil es noch immer viel zu viele Leute gibt, die Kultur auf mittelalterliche Weise betrachten, ist Salman Rushdie für all die anderen, die sich einer modernen Zivilgesellschaft nicht verweigern, ein grosses Vorbild. Trotz der Gefahr, in der Rushdie seit Jahrzehnten lebt, widersetzt er sich allen Versuchen der Gotteskrieger, die Freiheit des Wortes zu unterdrücken.

Man muss «den Leuten das sagen, was nicht hören wollen»

Denn darum geht es all den mittelalterlichen Sittenwächtern und politischen Zensoren. Sie wollen die freiheitlich-pluralistischen Gesellschaften zerstören. Eine archaische Kategorie wie Blasphemie muss deshalb noch immer auf Leben und Tod ernst genommen werden.

Rushdie ist ein Vorbild, weil er uns standhaft zeigt, worum es in der Literatur wirklich geht. George Orwell hat das einmal kurz und bündig ausgedrückt. Die hauptsächliche Aufgabe einer Autorin oder eines Autors besteht darin, «den Leuten das zu sagen, was sie nicht hören wollen».

Es gibt deshalb nur zwei wesentliche Lager in der Literatur: Das eine will aus falsch verstandener Toleranz alles verstehen und dulden. Man drückt sich derart brav und politisch korrekt aus, dass nur Blindheit gegenüber realen Gewaltverhältnissen, Konformität und gepflegte Langeweile übrigbleiben.

Das andere Lager, das Rushdie heute anführt, ist dagegen überzeugt, dass wir nur durch Widerstand und Konfrontationen weiterkommen. Ungläubige und Andersdenkende sind keine Plage, sondern das Salz gegen den Einheitsbrei.

Erfolgreiche «islamistische Offensive gegen die Ungläubigen des Westens»

Rushdie hat sich keinen Illusionen hingegeben, dass wir auch in der westlichen Welt drauf und dran sind, unsere Redefreiheit aufs Spiel zu setzen. Die «islamistische Offensive gegen die Ungläubigen» des Westens sei schrecklich erfolgreich.

Schon vor zehn Jahren, als seine Autobiografie erschien, sagte Rushdie in einem BBC-Interview:

«Ein Roman wie ‹Die satanischen Verse› würde heute keinen Verleger mehr finden.»

Der Satz muss uns zu denken geben.

Ist im Literaturbetrieb das Lager der Angepassten und kuschenden Korrekten inzwischen derart dominant, dass wir uns in vorauseilendem Gehorsam und in einem Klima der Angst schon selbst das freie Wort verbieten? Rushdie wurde von vereinzelten westlichen Berufskollegen als Märtyrer der Meinungsfreiheit verspottet. Man gab ihm zu verstehen, er habe die Provokation gesucht und damit erst sein Schicksal als Verfolgter provoziert. Das ist gefährlicher Bullshit.

In einer Front mit den fanatischen Imamen stehen Putin oder Xi Jinping

Es sind längst nicht nur die fanatischen Imame, die unsere liberalen Demokratien gefährden. Diverse diktatorische und autoritäre Regimes, die sich zum Teil verbrüdern, haben es direkt auf die freiheitlichen Werte und zuallererst auf die Redefreiheit abgesehen. Putins Russland oder China verlachen und demontieren die westliche Werteordnung, wo immer sie können. Und manche im Westen beten es ihnen ergeben nach.

Da selbst in demokratischen Staaten eine beängstigende Anzahl von Menschen nicht mehr unterscheiden können zwischen Wahrheit und Lüge, Redefreiheit und Klängen der Unfreiheit, Angriffskrieg und Verteidigung, Intellektuellen und Trollen, brauchen wir Autoren wie Salman Rushdie, die dafür sorgen, dass sich die Errungenschaften der Aufklärung nicht in ihr Gegenteil verkehren.

Unterwegs zu einer Gesellschaft von «dünnhäutigen Ratten»

Salman Rushdie hat in einer Parabel einmal eine Gesellschaft der «dünnhäutigen Ratten» entworfen. Diese Gesellschaft lebt in einem Klima des Gekränktseins, bis am Ende niemand mehr den Mund aufzumachen wagt. In der Folge wendet sich die dünnhäutige Kultur nicht mehr gegen Missstände, vielmehr gegen jene, die Missstände kritisch benennen.

Diese Erzählung bewahrheitet sich gerade wieder in Russland. Besonders dort müsste es jetzt mehr Rushdies geben. Doch kritische Köpfe, die sich von drohenden Repressalien nicht abhalten lassen, gibt es kaum noch. Sie sind geflüchtet oder zum Schweigen gebracht worden.

«Sich gegen bekannte Feinde zu erheben», schreibt Salman Rushdie in seiner Autobiografie, «genau das haben Schriftsteller zum Glück in der Literaturgeschichte immer wieder getan.» Im Augenblick tun es fast nur russische Autorinnen und Künstler im Exil.

Das Attentat auf Salman Rushdie ruft aber auch uns im Westen in Erinnerung, dass die Demokratie und ihre Kultur zerstört werden können, wenn wir uns nicht dafür einsetzen und gegen unsere Feinde aufbegehren.

