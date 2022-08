Auf Atelierbesuch bei der St.Galler Restauratorin Natalie Prader.

Atelierbesuch «Im Idealfall sieht man eine Restaurierung nicht»: Die St.Gallerin Natalie Prader sorgt dafür, dass Gemälde in ihrem alten Glanz erstrahlen Die Restauratorin Natalie Prader braucht für ihre Arbeit nicht nur Ziegenhaarpinsel, sondern auch Lösungsmittel und eine UV-Leuchte. Am Mittwoch, 24. August, erzählt sie im Kunstmuseum St.Gallen über ihre Arbeit. Christina Genova Jetzt kommentieren 23.08.2022, 05.00 Uhr

«Ich habe eine Vorliebe für alte Meister», sagt Natalie Prader. Hier untersucht sie ein Gemälde mit der UV-Leuchte auf Übermalungen. Bilder: Donato Caspari

Natalie Praders US-amerikanischer Berufskollege, der schweizstämmige Restaurator Julian Baumgartner, erreicht auf Youtube ein Millionenpublikum. Etwas von der Faszination des Handwerks erahnt man auch in Natalie Praders Atelier im St.Galler Heiligkreuzquartier. Ihr Arbeitsplatz, den sie mit zwei Berufskolleginnen teilt, befindet sich gleich über dem Feuerwehrdepot.

Keine Zauberei, sondern solide Restaurierungsarbeit: Natalie Prader hat eine Stelle auf dem Gemälde mit der Tellskapelle aus dem 19. Jahrhundert von der vergilbten Firnis befreit.

Bis auf die grosse Fensterfront sieht das Atelier eher unspektakulär aus. Doch dann zeigt die Restauratorin auf eine Stelle auf einem Gemälde. Es ist eine Darstellung der Tellskapelle am Vierwaldstättersee – ein Souvenirbild vom Ende des 19. Jahrhunderts. Über dem See, am dunstigen Himmel, dringt an einer Stelle die Sonne durch. An diesem Punkt hat Natalie Prader die vergilbte Firnis mit Lösungsmittel entfernt und dadurch die ursprüngliche Leuchtkraft der Farben wieder zum Vorschein gebracht.

2000 Franken für eine «milde» Restaurierung

Natalie Prader, die lebendig von ihrer vielseitigen Tätigkeit erzählt, «einer der schönsten Berufe überhaupt», arbeitet seit Anfang Jahr einen Tag pro Woche als selbstständige Restauratorin und zwei Tage fest angestellt am Kunstmuseum Winterthur. Zuvor war die 40-jährige Mutter von drei Kindern zehn Jahre am Historischen und Völkerkundemuseum St.Gallen tätig.

Als Selbstständige erhält sie sowohl Aufträge von Institutionen wie dem Kunstmuseum St.Gallen, als auch von Privaten. Dabei kostet schon eine «milde» Restaurierung schnell einmal 2000 bis 3000 Franken: «Die Leute schlucken dann erst leer», sagt Prader. Doch müsse man bedenken, dass eine Restaurierung den Wert eines Werkes erhalte, ja sogar steigere.

Nach ihrem Kunststudium an der F+F Schule in Zürich studierte Natalie Prader an der Berner Hochschule der Künste Konservierung und Restaurierung mit Schwerpunkt Gemälde und Skulptur:

«Mich hat schon immer das Handwerkliche fasziniert.»

In ihrem Beruf kann sie es mit ihrem Interesse für Kunst, Malerei und Naturwissenschaften verbinden.

Absauganlage gegen giftige Dämpfe

Eine grosse Auswahl an Pinseln steht auf dem Arbeitstisch Natalie Praders.

Als Restauratorin muss sie die alten Techniken kennen, aber ebenso die neusten Verfahren. Das zeigt sich auf Natalie Praders Arbeitstisch. Eine Schachtel enthält eine schöne Auswahl an echten Pigmenten, in einem Behälter stecken Pinsel in allen Grössen, aus Kunstfasern, Rotmarderhaar oder feinstem Ziegenhaar.Letztere dienen der oberflächlichen Reinigung.

Wegen der giftigen Dämpfe der Lösungsmittel gibt es eine leistungsstarke Absauganlage, auf dem Tisch liegt eine UV-Leuchte bereit, mit welcher die Restauratorin Übermalungen erkennt. Wie etwa auf dem Werk, das auf ihrem Arbeitstisch liegt. Darauf hatte man eine Fehlstelle mit einer ungelenk gemalten Schaukel retuschiert. Natalie Prader hat diese Übermalung wieder entfernt. Und so wird die abendliche Idylle mit den zwei Kühen, die am Flussufer trinken, nicht mehr durch die ungeschickte Ausbesserung getrübt.

Ein Kasten mit echten Pigmenten gehört zur Grundausstattung jeder Restauratorin.

Arbeitet die Restauratorin in ihrem Atelier, geniesst sie die Konzentration auf das praktische Arbeiten: «Vom Morgen bis am Abend restauriere ich ein Objekt von A bis Z.» Es ist für sie ein guter Ausgleich zur Tätigkeit im Museum, wo sie oft mit dem Leihverkehr beschäftigt ist. Dabei überprüft sie, ob der Zustand eines Werks dessen Ausleihe erlaubt:

«Wir Restauratorinnen sind deshalb nicht immer nur beliebt.»

Rissverschliessungen macht Natalie Prader immer mit dem Mikroskop. Demnächst wird sie dazu eine Tagung besuchen: Als Restauratorin ist es wichtig, bezüglich den technischen Neuerungen immer am Ball zu bleiben.

Natalie Prader ist dafür besorgt, dass die Kunstwerke bei der Ausleihe so wenig Schaden wie möglich nehmen: Die Auswirkungen von Erschütterungen zeigen sich manchmal erst Jahre später, etwa wenn sich Risse bilden, das sogenannte Craquelée, oder die Malschicht die Haftung am Bildträger verliert. «Vom Schadensbild kann ich oft ablesen, was passiert ist», sagt die Restauratorin. Fehlstellen und Risse behebt sie möglichst minimalinvasiv und so, dass die Ergänzungen reversibel sind.

«Im Idealfall sieht man eine Restaurierung nicht.»

Gar nicht gerne mögen es Restauratorinnen und Restauratoren, wenn man ihre Arbeit als «Auffrischung» bezeichnet. Das Ziel sei, das Werk wieder «lesbar» zu machen und es und seinen Charakter zu erhalten, sagt Prader. «Es ist aber stets unsere Interpretation, wie das Werk früher ausgesehen hat.» Als Restauratorin hinterlasse man immer Spuren: «Vielleicht sagen ja meine Kollegen in hundert Jahren, oh, was hat die denn gemacht.»

Am Mittwoch, 24. August, spricht Natalie Prader um 18.30 Uhr im Kunstmuseum St.Gallen über ihre Arbeit.

