Arvo Pärt Komponiert er «Neo-Neandertaler Musik» oder ist er wichtiger denn je? Arvo Pärt ist der meistgespielte lebende Komponist der Welt. Der legendäre Schweizer Kollege Heinz Holliger bezeichnete sein Werk als «Neo-Neandertaler Musik». Das Tonhalle-Orchester Zürich präsentierte ihn in dieser coronaverunglückten Saison hingegen als «Chairman». Wir haben sechs Musiker gefragt, was sie über Pärt denken.

Christian Berzins 17.04.2021, 05.00 Uhr

Tief verbunden mit seiner Heimat Estland: Komponist Arvo Pärt.

Birgit Püve/Washington Post

Die Bedeutung von Arvo Pärt kann man sowohl für mich persönlich als auch generell gesellschaftlich unmöglich unterschätzen. Und das sage ich nicht, weil er 15 Kilometer von meinem Heimatort entfernt geboren und ein Este ist, sondern weil er ein Komponist ist, dessen Sprache über die Regionen, Länder, Rassen, Alters- und Berufsgruppen hinausreicht.

Kristiina Poska glaubt, dass Pärt den tiefen Punkt in der menschlichen Seele trifft, wo wir alle gleich sind.

Kaupo Kikkas

Pärt schafft es, in unvergleichlicher Weise sehr grosse Mengen an Menschen anzusprechen: Er kann in seiner Musik etwas ausdrücken, das uns alle verbindet. Pärt trifft den tiefen Punkt in der menschlichen Seele, wo wir alle gleich sind. Seine Musik hat nicht nur einen symbolischen und spirituellen Wert, durch den zu seinem Tintinnabuli-Stil zugrunde liegenden Dreiklang, sondern sie erinnert uns an die kollektive Sehnsucht nach Einfachheit, Schönheit, Harmonie und an die Präsenz von etwas Höherem.

Genau nach diesen Qualitäten sehnt sich unsere zunehmend orientierungslose Gesellschaft immer mehr. All das macht Pärts Musik heute wichtiger denn je.





Konzertprobe mit Arvo Pärt und Paavo Järvi in Zürich im Oktober 2019.

Colin Frei

Arvo Pärt ist eine der originellsten und kreativsten Persönlichkeiten in der Szene der neuen Musik und einer der meistaufgeführten lebenden Komponisten. Er ist mir und meiner Familie ein treuer Freund. Vorletztes Jahr war er an meinem Amtsantrittskonzert in Zürich dabei, sogar ein Stück hat er neu geschrieben für uns: «Wenn Bach Bienen gezüchtet hätte».

Arvo ist eine Ikone für unser Land, er ist vielleicht der bekannteste Este der ganzen Welt. Er begann als Bad Boy der avantgardistischen Komposition, sein erstes Werk hiess «Nekrolog»: unglaublich dissonant und heftig. Dann entfernte er sich Stück für Stück davon. Es folgte eine lange kreative Pause, wie er es nannte, bis er realisierte, wie viel Lärm es auf unserer Welt gibt. Diese Ruhe, wie er so schön erzählt, und eine einzige Note, ein einziger Klang, kann wunderschön sein. Man muss die Schönheit des Einfachen schätzen lernen.

Arvo ist eine lebende Legende. Die Idee, ihn als Creative Chair in Zürich zu haben, hängt nicht nur damit zusammen, dass er Este ist, sondern liegt vor allem daran, dass er ein grossartiger Komponist ist, einer der letzten verbleibenden Giganten.

Max E. Keller hat in Estland Zugang zu Pärt gefunden.

Zvg / zvg

Ich muss gestehen, Arvo Pärts Musik liess mich lange Zeit vollkommen kalt. Als politischer Komponist, der ich mich oft im Musikbetrieb querlegte, hätte ich eigentlich einen Komponisten begrüssen müssen, welcher sich der harschen Klangwelt der gängigen Avantgarde mit sanften Tönen entgegenstellte. Aber waren es nicht Wohlklänge einer längst entschwundenen Welt, einer guten alten Zeit, die es ja ohnehin nie gegeben hat?

Arvo Pärt hat zu Beginn seiner Karriere garstige neue Musik geschrieben, so 1960 den zwölftönigen «Nekrolog» für Orchester. 1968 kam er in eine achtjährige Krise, aus der er durch Religion und frühmittelalterliche Musik schliesslich zu der Klangwelt fand, die ihn so ungemein populär machte.

Im Mai 2019 war ich an den World New Music Days in Tallinn, und da machte der ganze Tross einen Ausflug zum Arvo-Pärt-Zentrum in Laulasmaa. Welcher Komponist bekommt schon zu Lebzeiten ein imposantes Museum? Und später kam er auch in ein Konzert, bescheiden, wortkarg, behutsam, wie aus einer anderen Welt, aber absolut authentisch. Und so ist auch eigentlich seine Musik: eine radikal sanfte Gegenwelt, nicht kämpferisch, aber absolut glaubwürdig, ohne Show sanft hingesetzt. Vielleicht braucht es auch das in unserer Zeit der zugespitzten Gegensätze und der schreienden Inszenierung.

Dieter Ammann findet, dass uns «Westlern »kein Beurteilungsrecht zusteht.

Zvg / Aargauer Zeitung

Die Frage nach dem Stellenwert der Musik von Arvo Pärt provoziert zuallererst eine Gegenfrage: Welcher Arvo Pärt? Der Neoklassiker, der dodekafonische, der Pärt der Collage oder derjenige, in dessen Klängen sich (nicht nur) spirituell Suchende suhlen? Ein Blick ins Internet genügt, um eine einfache Gleichung auszumachen, die da lautet: Je mehr Konsonanz, desto mehr Klicks und Likes.

Konzentrieren wir uns also auf den «wohlklingenden» Pärt. Vieles klingt, was man im Volksmund als «schön» bezeichnet. Dennoch gibt es qualitative Unterschiede: Ein Beispiel dafür, dass die künstlerische Idee, ja das Konzept, den Kitschfaktor nicht bloss abzumildern, sondern gar aufzuheben vermag, ist der «Cantus in Memoriam Benjamin Britten» den ich auch als Hörtipp empfehle. Wobei uns «Westlern» eigentlich kein Beurteilungsrecht zusteht. Obwohl Pärts Musik in ihrer Einfachheit beinahe universell verständlich ist und von der Materie her den Brückenschlag zwischen Vergangenheit und Gegenwart schafft, ist er und sein Schaffen, primär aus politik- und religionsgeschichtlichen Gründen, nämlich nur vor dem Hintergrund seiner Herkunft zu verstehen.

Da ich aufgrund meiner musikalischen Biografie schon während meiner Studienzeit für gewisse Dogmatiker schwer zu fassen war, und dies bisweilen auch zu spüren bekam, war Pärts Musik eines der mannigfachen Argumente, die ich im Diskurs gegen beengtes (und beengendes) Denken einsetzte.

Ist Pärts Musik eine Masche? Vermutlich eher tief empfunden. Auf jeden Fall ist sie aber klanggewordener Personalstil. Und das schafft längst nicht jeder Schöpfer von Musik.

Sebastian Bohren erlebte dank Arvo Pärt einen stillen Triumph.

Marco Borggreve / Sebastian Bohren

Als Teenager hörte ich zum ersten Mal Musik von Arvo Pärt. Ich war damals Mitglied in einem Streicherensemble, und wir spielten sein Werk «Fratres». Ich war enorm fasziniert von der Kraft dieser Klänge. Das sakrale Element dieser Musik, die Verwandtschaft zu ganz alter Musik haben mich unmittelbar angesprochen.

Ich habe alsbald «Fratres» sehr oft im Konzert gespielt und 2011 auch eine Aufnahme auf Youtube veröffentlicht. Diese Einspielung wurde im Hollywood-Film «The Place beyond the Pines» verwendet, ungefragt und nicht deklariert. Für mich aber ein stiller Triumph. Heute habe ich ein zwiespältiges Verhältnis zur Musik von Arvo Pärt. Die Einfachheit irritiert mich. Nach wie vor spiele und höre ich einige seiner Werke mit Vergnügen. Mich überzeugt aber nicht alles.

Vielleicht sollte man seine Musik nicht mit derjenigen der mitteleuropäischen Avantgarde vergleichen – schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gab es wunderbare Komponisten, die einen ganz eigenen Stil prägten, etwa Leos Janácek. Musik steht im Idealfall für sich selbst. Neugierigen möchte ich den Klassiker aller Arvo-Pärt-Alben ans Herz legen: «Tabula Rasa», erschienen 1984 bei ECM.

Dass noch über Arvo Pärt debattiert wird, mag erstaunen. Mit Sicherheit hat er 1970 einen Nerv der Zeit getroffen. Religiös beeinflusst, wohl einem inneren und ehrlichen Bedürfnis folgend, konzentrierte er sich wie niemand vor ihm auf den Dur-Moll-Dreiklang. Es ist eine Extremhaltung, die nur als Gegenbewegung gelesen werden kann.

Matthias Müller ist erstaunt, dass über Pärt noch diskutiert wird.

zvg

Trotz wärmeausstrahlender Dreiklangorgien ist seine ästhetische Haltung eine asketische, wie die Avantgarde auch eine Ästhetik des Verzichts war. Wegen der fehlenden Substanz wird die Musik von Pärt keine andauernde musik­geschicht­liche Wirkung haben, umso mehr ist die Rezeptionsgeschichte aufschlussreich.

Pärt suchte selber Erlösung in einer heilen Einfachheit, sein Publikum und somit auch die Veranstalter folgten ihm. Ich kann mir nur die Augen reiben, dass dies bis heute anhält, obwohl ästhetische Konzepte vorliegen, die sich von der Dichotomie, von hyperkomplexer Sperrigkeit und überreduzierter Einfachheit lossagten und neue konstruktive Welten eröffnen.

Das Phänomen Pärt zeigt vor allem, wie wenig in der Neuen Musik und deren Vermittlung sowie dem ganzen Klassikbetrieb in den letzten 50 Jahre passiert ist. Nach meiner Ansicht sollten wir uns anderem zuwenden und die Grabenkämpfe und unversöhnlichen Gegenüberstellungen von Extremen hinter uns lassen. Die Musik hat mehr zu bieten.

