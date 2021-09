Art Basel Popstars und Hollywood-Mogule entdecken Kunst als Anlage – doch wie beeinflusst das die Künstler? Bild: Graeme Robertson Der Kunstmarkt ist ein Haifischgewässer. Nun haben die neuen Reichen und Superreichen in Hollywood die Kunst für sich entdeckt. Ihr Geschmack beeinflusst die Preise und macht aus Nobodys Stars. Denn Wandaktien sind ganz einfach attraktiver als die meisten Börsenpapiere. Daniele Muscionico 0 Kommentare 18.09.2021, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Sie sind das Paar der Superlative, Beyoncé und Jay-Z. Als Trendsetter und Influencer haben sie allerdings nicht nur die Charts im Griff; auch in der Welt der Kunst sind die beiden so etwas wie das Riechorgan. Sie entscheiden, was hip ist. Was gekauft wird, und vielleicht sogar produziert. Auch die Kunst funktioniert nach dem Marktgesetz von Angebot und Nachfrage.

Beyoncé und Jay-Z sammeln Kunst, sie sind verrückt nach Kunst. Der schwarze, früh verstorbene Zeichner und Maler Jean-Michel Basquiat gehört zu ihren Lieblingen. Und natürlich ­stehen auch Andy Warhol, Ed Ruscha und Richard Prince in dieser Reihe – und Damien Hirst, der unverkennbare Präparator von Haien. Kunst also, die laut ist, energisch und energetisch.

Kunst, die davon erzählt, dass ihre Besitzer über massig Geld ver­fügen. Denn die Namen, und es sind auffällig oft männliche, zählen zu den teuersten der Welt. Alles, was die Carters kaufen, alles, was das Hip-Hop-Duo in seine Villa hängt, Kunstwerke, die sie in Galerien und Kunstmessen unter Beobachtung der Medien auch nur aus den Augenwinkeln taxieren, steigt an Bedeutung und an Wert.

Beyoncé und Jay-Z machten vor drei Jahren ihre Kunstbegeisterung öffentlich und setzten ihr die Krone auf. Man mietete sich für den Dreh des Musikclips «Ape­shit» das bekannteste Museum der Welt, den Louvre.

Er rappt die Mona Lisa, sie zitiert Pipilotti Rist

Dort posierte das Power-Paar, gekonnt untergehakt, man fläzte sich vor dem Kunstwerk schlechthin und dem hintergründigsten Lächeln der Kunstgeschichte, vor Leonardo da Vincis «Mona Lisa». Das Museum nutzte seine Chance und startete werbewirksam einen Besucherpfad, «Beyoncé und Jay-Z im Louvre». Win-win.

Als Vorbereitung zur französischen Exklusivität hatten die Carters natürlich standesgemäss geübt. Er rappte sich in Museen von Michelangelo zu Picasso und trat mit der Performancekünstlerin Marina Abramovic auf; sie wiederum zitiert in ihrem Video «Hold up» keine geringere als unsere Pipilotti Rist. Dass sie sich mit einem ihrer Babys als alt­meis­ter­liche Madonna fotografieren liess, kann passieren. Kritiker bezeichneten es als Blasphemie.

Jay-Z und Beyoncé sammeln den schwarzen Künstlerstar Jean-Michel Basquiat. Dieses Bild - und ihre originelle Aufhängung - ist so in der Villa der Stars zu finden. Bild: Instagram

Die beiden Musiker befinden sich mit ihrer Vorliebe, ihr Geld in Kunst zu investieren, in bester Gesellschaft. Immer öfter sammeln Popstars Kunst, Hollywood-Grössen horten sie. Und Hollywood-Mogule. Sie waren die ersten, die den Braten rochen, und besitzen inzwischen ganze Museumsladungen davon.

Der Musiker und Filmproduzent David Geffen etwa gilt als einer der massgebenden Kunstsammler und ist in Hollywood konkurrenzlos die Nummer eins. Laut Artnet verfügt er über ein Gesamtvermögen von sieben Milliarden Dollar und investiert jährlich rund ein Drittel davon in Kunst. Und das, nachdem er bereits das Werk «Nummer 5» des Überstars Jackson Pollock sowie von Willem de Kooning «Woman II» verkaufen konnte – ge-meinsam für 277 Millionen Dollar.

Das stolze Sümmchen gezahlt hatte der Hedgefonds-Milliardär Steven A. Cohen. Laut Artnet besitzt Geffen nach wie vor Bilder von Jackson Pollock und Mark Rothko. Das abstrakte Frauenbild «Women II» von Pollock war ihm vom Schweizer Kunsthändler Thomas Ammann vermittelt worden. Aus einem Museum in Teheran übrigens, wo es nach der Revolution nicht mehr ausgestellt werden durfte.

Wer seine Millionen, Milliarden in Kunst anlegt, macht sehr viel richtig: Er kann sein Geld ausgeben und hat es doch nicht aus dem Fenster geworfen oder aus dem Haus geschickt, Wandaktien sind vorzeigbarer als börsenkotierte Papiere. Zudem spart sich ein Kunstsammler den Interior-Designer, gute Kunst hängt überall richtig und vermittelt den Eindruck, Verstand zu besitzen. Kunstverstand.

Jeff Koons, Liebling des schönen Scheins. Hier mit seinem populärsten Werk, «Michael Jackson and Bubbles». Bild: Georgios Kefalas / EPA/KEYSTONE

Ein Kunstwerk von Jeff Koons aus Spiegelglas beispielsweise ist das perfekte Glam-Ereignis. Es glänzt nicht wie ordinäres Gold. Wer Kunst sammelt, sammelt vor allem die Bedeutung, die man ihr verleiht. Er umgibt sich mit schönem Nichts. Er sammelt sein Spiegelbild, im weitesten Sinne.

Der schöne Schein ist Hollywoods ­Spezialgebiet. Kunstsammelnde Hollywood-Legenden wechseln also im Grunde nur ihr Gebiet, wenn sie die Leinwand verlassen und sich verhalten wie politische Herrscher und kirchliche Würdenträger, die früher Kunst in Auftrag gaben. Mit dem kleinen Unterschied: Man kann davon ausgehen, dass der Kunstgeschmack von Beyoncé, Jay-Z, Leonardo Di Caprio, Brad Pitt und Gleichgesinnten auch unseren Geschmack prägt.

Mit Sicherheit beeinflusst er Auktionsergebnisse und die Ausstellungsprogramme grosser Häuser. Und natürlich ist auch Billie Eilish stilbildend, wenn sie ihr Video «You should see me in a crown» vom berühmtesten zeitgenössischen Künstler Japans, Takashi Murakami, herstellen lässt.

Die Sängerin soll sich über Instagram mit dem Maler angefreundet haben. Murakamis Werke werden in wichtigen Galerien und Museen ausgestellt, und er ist sich nicht zu fein, mit der Modebranche zu flirten. Seine Zusammenarbeit mit Louis Vuitton galt als historische Grenzüberschreitung.

Mit bildender Kunst die eigene Arbeit zu veredeln, ist das eine. Das andere ist, Kunst zu sammeln, so viel, dass es in den eigenen vier Wänden nicht mehr unterzu­bringen ist.

Das ist kein Raumschiff, sondern das im Entstehen begriffene Privatmuseum von George Lucas für seine immense Kunstsammlung - und für erzieherische Nebenzwecke an der Bevölkerung von Los Angeles Bild: AP

Der US-amerikanischer Produzent, Drehbuchautor und Regisseur George Lucas hat mit seinen Besitztümern tatsächlich ein eigenes Museum gefüllt, das «Lucas Museum of Narrativ Art» in Los Angeles. High und Low werden dort fusioniert, wie man das in der ­Neuen Welt so macht.

So sollen neben wertvollen europäischen Gemälden aus dem 19. Jahrhundert Manga-Zeich­nungen aus dem 21. Jahrhundert zu ­sehen sein. Der Mäzen und Regisseur verfolgt eine erzieherische Absicht: Sein Haus soll bildungsferne Besucher mit Kunst in Kontakt bringen.

Kunst ist seit je die Spielwiese der Mächtigen

Der Kunstmarkt war immer eine Spielwiese der Reichen und Superreichen. Doch die Superreichen sind neu. Dazu gehört natürlich auch Brad Pitt, ein regelmässiger Gast an der Art. Er schätzt die Stadt und das schillernde Angebot der weltgrössten und wichtigsten Kunstmesse. Angelina Jolie und Pitt sind ist auf den Zug steigender Kunstpreise aufgesprungen, ihre Sammlung schätzen Experten auf einen Wert von 25 Millionen Franken.

Demgegenüber nimmt sich die Kunstsammlung des Art-Basel-Gängers Leonardo Di Caprio bescheiden aus. Er besitzt Werke von Murakami, Jean-Michel Basquiat und Frank Stella. Mehr als 10 Millionen Dollar soll das Ganze nicht wert sein.

Er mag sich ein Beispiel an Jay-Z nehmen und sein Geschäft diversifizieren. Es gibt ja nicht nur den Kunstmarkt, sondern auch das Cognac-Business, den Fahrdienst Uber, die eigene Restaurantkette. Macht es einen Unterschied?