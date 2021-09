Art Basel Direktor Marc Spiegler: "Glamfaktor ist unwichtig"

Interview Marc Spiegler, Direktor der Kunstmesse Art Basel: «Der Glam-Faktor ist in der Kunstwelt nicht wichtig» Im Interview spricht der Art-Basel-Direktor über die besonderen Herausforderungen in diesem Jahr und die eigentlichen Stars der weltgrössten Kunstmesse. Daniele Muscionico und Anna Raymann 22.09.2021, 16.08 Uhr

Marc Spiegler, Direktor Art Basel Art Basel / bz Zeitung für die Region

Üblicherweise tummelt sich an der Art Basel auch die Kunst-Schickeria aus Hollywood, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio und andere. War deren Interesse dieses Jahr ähnlich gross wie in der letzten ordentlichen Ausgabe 2019?

Marc Spiegler: Soll ich ehrlich sein? Für uns sind die wirklichen Celebrities die Künstlerinnen und Künstler. Ich erinnere mich an eine Situation an der Art Basel Miami Beach, als mich jemand einem sehr bekannten amerikanischen Musiker vorstellen wollte. Ich wollte ihm schon die Hand geben, da sah ich im Augenwinkel einen grossen Künstler vorbeigehen und − ich liess den Musiker stehen.

Sicher, Kunst ist das Kapital der Art Basel. Doch ohne Hollywood-Celebrities fehlt dem Event das Salz, nicht?

Sie wissen, wir sprechen nie darüber, wer kommen wird. Oder darüber, wer schon da war. Meine Beobachtung ist, die Menschen, die dieses Jahr anreisen, sei das geschäftlich, sei das ideell, sind sehr eng in die Kunstwelt involviert. Es ist ihr tägliches Business. Das heisst nicht, dass weniger Stars da sind oder da waren. Ich erinnere mich, vor ein paar Jahren war Rihanna hier.

Und selbst ich hatte keine Ahnung, dass sie in der Halle war! Dazu muss man sagen, diese Jahreszeit ist eine besonders geschäftige, das ist unser üblicher Messe-Termin im Juni nicht. Die diesjährigen Daten liegen zwischen dem Filmfestival in Venedig und den Fashion-Week in Paris, London, Mailand und New York. Ich denke, wer nicht wirklich ein engagiertes Mitglied der Kunstwelt ist, wird in diesen Tagen mit anderem beschäftigt sein.

Der Glam-Faktor und Besucherinnen und Besucher von öffentlichem Interesse sind für die Art Basel unverzichtbar, weil sie breitenwirksam machen. Ist das falsch?

Ich bin nicht der Ansicht, dass der Glam-Faktor in der Kunstwelt wichtig ist, jedenfalls ist er es nicht in meinem Leben und in meiner Welt. Die einzigen Celebrities, die mich wirklich interessieren, sind jene, die Kunst kaufen.

Natürlich, Stars ziehen Aufmerksamkeit auf sich, aber mir ist es lieber, wenn sich das Publikum mit der Kunst auseinandersetzt, die gezeigt wird als mit den Celebrities, die an einem Stand vorbeigehen. Natürlich, Leonardo DiCaprio, Rihanna, Jay-Z kaufen Kunst, und wir schätzen es, wenn sie da sind, denn sie ermutigen vielleicht andere Menschen, Kunst zu sammeln. Aber für mich ist klar: Ich begrüsse lieber einen unbekannten Sammler als einen bekannten Star, der sich nicht für Kunst, sondern für Selfies interessiert.

Was macht Basel zum weltbesten Platz für die weltgrösste Kunstmesse, die Art? Was hat die Stadt, das andere Städte nicht haben?

Basel ist eine Kulturhauptstadt lange vor der Art. Das beweist allein die Tatsache, dass hier das älteste Kunstmuseum der Welt steht. Und nicht nur das, auch die Fondation Beyeler ist hier, die von Ernst Beyeler, einem der Initianten der Art Basel, gestiftet wurde. Es gibt das Schaulager, die Stiftung von Maja Oeri, die Kunsthalle, die unter Elena Filipovic ein ausgezeichnetes zeitgenössisches Programm zeigt, und das Tinguely-Museum.

Alle diese Institutionen bilden gemeinsam eine grossartige kulturelle Landschaft. Die Art ist die zweitälteste Kunstmesse der Welt, die Kunstmesse in Köln startete einige Jahre später. Zudem ist die Stadt geografisch hervorragend gelegen. Für zahllose wichtige Menschen in der Kunstwelt ist die Messe so etwas wie eine lebendige Legende.

Was ist die zweitbeste Stadt für einen Event wie diesen, abgesehen von Miami Beach und Hongkong mit ihren Art-Basel-Satelliten?

Diese Frage habe ich mir tatsächlich noch nie gestellt. In Miami Beach und Hongkong haben wir grossartige Shows, aber die Messe in Basel lässt sich damit nicht vergleichen. Durch ihre Geschichte spielt die Art Basel in einer ganz anderen Dimension. Man kann sehr vieles kopieren, aber keine Legende.

Die physische Messe steht vor grossen Herausforderungen. Galerien und Kunstschaffende einerseits scheinen immer weniger willens zu sein, um den Globus zu jetten, die Gründe sind bekannt. Anderseits wird die Konkurrenz im Netz jedes Jahr stärker. Was tun Sie, um in diesem veränderten Umfeld unverzichtbar zu bleiben?

Realistischerweise muss man sagen, die Menschen haben nicht aufgehört, unterwegs zu sein. Persönlich kenne ich niemanden, der gänzlich aufgehört hat zu reisen. Möglicherweise ist man wählerischer geworden und verzichtet auf einen Wochenende-Trip oder persönliche Dinge wie eine Geburtstagsparty irgendwo. Doch man fliegt weiterhin, wenn es einen triftigen Grund dafür gibt, und wenn es produktiv ist, wie die Art Basel beispielsweise. Das Publikum weiss, dass es hier grosse Kunst sieht, interessante Leute trifft und inspiriert werden kann.

Die Konkurrenz im Netz fürchten Sie also nicht?

Die Pandemie hat die Digitalisierung der Kunst und der Kunstwelt beschleunigt, das ist so. Doch digitale Plattformen, die den Kunstmarkt zwar vergrössert haben, sind weder ein Ersatz für die Begegnung zwischen Menschen noch für die reale Begegnung mit Kunst. Das zeigt sich auch darin, dass auch dieses Jahr alle Galerien, die wir eingeladen haben, es sind 272, nach Basel gekommen sind. Menschen, die weniger reisen, besuchen wahrscheinlich weniger Messen, aber die grossen werden weiterhin auf deren Agenden bleiben. Wenn Sie ein wichtiger Player in der Kunstwelt sind, werden sie die Art Basel und die Biennale in Venedig besuchen müssen. Social Media ist kein Ersatz.

Der Kunstmarkt wird zunehmend gendergerechter, er wird weiblicher und auch jünger. Wie reagiert die Art auf diese Entwicklung?

Er wird nicht nur weiblicher und jünger, auch ältere Künstlerinnen, People of Colour oder Kunstschaffende ausserhalb der Nato-Achsen sind nun im Fokus. Genauso wie Künstler, die ignoriert oder marginalisiert wurden, weil sie homosexuell, lesbisch oder transsexuell sind. Deshalb stellen wir innerhalb des «Feature Sector» vier ältere Künstlerinnen vor, die auch auf dem Höhepunkt ihrer Karriere nie so viel Geld und Aufmerksamkeit erhalten haben, wie sie verdient hätten.

Es ist die erste Generation von Feministinnen wie Lee Krasner, Lilian Porter und Mary Beth Edelson. Aus demselben Grund zeigen wir im Unlimited Sektor auch ein grosses Werk von Frank Bowling, dem wichtigen bald 90-jährigen Maler aus Guyana. Er wurde erst am Ende seiner Karriere entdeckt. Wir sind der Meinung, Art Basel muss nicht nur eine Reflexion aus der Kunstwelt leisten, sondern auch eine Reflexion und Analyse der Kunstwelt selbst.

Was war Ihr grösster Wunsch für die Messe in diesem besonderen Jahr?

Das ist simpel: Ich wünschte mir, dass die Messe überhaupt stattfindet. Und sie findet statt! Die grösste Hoffnung meines Teams in den Büros in Basel, New York und Hongkong − und meine persönliche Hoffnung in den vergangenen 27 Monaten der Vorbereitung war: Wir wollten die Kunstwelt so sicher wie möglich zusammenbringen, sodass sie für die Beteiligten produktiv und freudvoll ist. Und alles, was ich heute sehe und in den vergangenen Tagen festgestellt habe, gibt uns recht. Es funktioniert! Wir sind alle glücklich, uns endlich wieder zu begegnen! Man kann sehen, dass die Menschen hinter ihren Masken lächeln.