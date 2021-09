Art Basel Der Basler Mega-Kunstpark für alle ist offen, aber nur für drei Tage Die Unlimited ist das populärste Stück der Art Basel. Die Halle mit 62 Grossformaten ist wie ein Zoo, in dem sich nur eindrücklich grosse Tiere tummeln. Sabine Altorfer 22.09.2021, 19.00 Uhr

Blickfang: «Pictures at an Exhibition» von David Hockney, 4,78 x 15,24 Meter Georgios Kefalas / KEYSTONE

Normalerweise geht der Mensch geradeaus in eine Ausstellung. Doch hier zieht ein gelb umrahmtes Riesenbild den Blick magisch nach rechts. Es zeigt eine Ausstellung mit knallfarbigen Malereien und auf Holzklappstühlen schön separierte Menschen, welche die Kunst betrachten. Andere reden miteinander, einer dreht der Kunst gar den Rücken.

Wenn man auf das riesige, fünfzehn Meter breite Werk zugeht, muss man erst mal lachen. Denn vor dem Bild passiert dasselbe wie im Bild. Gleich grosse Leute stehen in kleinen Gruppen und schwatzen oder sitzen auf einem Holzstuhl und schauen.

Nein, nicht ins Bild, sondern aufs Handy oder auf die anderen Leute. Der englische Altmeister David Hockney, immerhin schon 87, hat für «Pictures at an Exhibition» erstmals Fotografie, Malerei und 3D-Software zu einem lebensgrossen Bild printen lassen.

Viel Platz für Mensch und Kunst. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Grosses zu wagen, gehört zur Kunst. Das beweist die Unlimited. So viele, so grosse Werke von so vielen, so berühmten Künstlerinnen und Künstlern an einem Ort vereint, gibt es sonst nirgends. Kein Wunder also, gilt die Unlimited seit ihrer Erstausgabe vor 21 Jahren für viele zum eindrücklichsten Erlebnis an der Art Basel.

Wobei der Besuch der eigentlichen Messe – mit 278 Ständen von Galerien aus aller Welt – als Erlebnispark zum aktuellen Kunstmarkt ebenfalls zu empfehlen ist.

Populär und gleichzeitig Millionenmarkt

Auch die Unlimited ist übrigens Markt. Alle 62 Werke hier sind von Galerien vorgeschlagen, geliefert und verkäuflich. Als Nicht-Millionärin muss einen das wenig kümmern, zu unlimitiert ist die Preisgrenze, zu gross die Werke. Aber man bekommt vorgeführt, dass im globalen Handel irrsinnig viel möglich ist.

Selbst im Coronajahr 2021 und nach Ausfall der 2020er-Messe. High-Risk war die Planung und man merkt, dass einiges schon für letztes Jahr geplant war. Der Anteil älterer Werke scheint höher als sonst, was den Rundgang aber nicht unattraktiver macht. Klassiker wie den rosaroten Lichterhag von Dan Flavin oder die doppelte Schere mit gespreizten Beinen von Valie Export schaut man gerne an.

Die Doppelgängerin (The lookalike, 2010) der Österreicherin Valie Export von 2010. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Und die Arbeit «London Fog» von Gilbert & George von 1973 zeigt mit 53 kleinen Schwarz-Weiss-Fotos, wie das Selbstdarstellungswerk des schwulen, britischen Künstlerpaares begann. Zu haben ist das rare Stück für 1,5 Millionen Euro, wie bei der Galerie Alfonso Artiaco aus Neapel zu erfahren war.

Corona ist präsent

Doch Corona ist präsent – nicht nur am abgezirkelten Abstand der Stühle auf Hockney’s Bild oder mit den Masken des Publikums. Eine der klügsten Arbeiten liefert der Mexikaner Mario García Torres.

Am ersten Tag des Lockdowns hat er einen Zettel mit «Cerrado temporalmente» (vorübergehend geschlossen) an die Ateliertüre gehängt, hat ihn Tag für Tag – 164 Mal – fotokopiert, bis die Schrift unleserlich wurde, die Störungen zu abstrakten Zeichnungen mutierten.

Die menschenleeren Strassen von New York im Lockdown 2020. Gemälde von Josh Smith. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Bunt, naiv und fröhlich muten die New Yorker Gemälde von Josh Smith an, wären die Strassen nicht so lockdownleer. Auch der vom Himmel gefallene Marmor-Putto von Enzo Cucchi reibt sich ob der sich verändernden Welt verwundert die Augen.

Ein Marmor-Puttli ist in der Halle gelandet. Werk des Italieners Enzo Cucchi . Georgios Kefalas / KEYSTONE

Andere drängende Probleme sind an der diesjährigen Unlimited selten thematisiert. Da leisten Museen mehr. Aber es gibt sie: Eindringlich und eingängig erzählt Meleko Mokgosi in einem grossen Bilderbogen von der Kolonialgeschichte aus afrikanischer Sicht. Nicht einfach zu entziffern ist das vielfigurige Panorama von Melike Kara, die das Schicksal der kurdischen Migration thematisiert.

Meleko Mokgosi: Bread, Butter an Power, 2018 Sabine Altorfer

Tadashi Kawamata baut aus zertrümmerten Gemüsekisten Schwemmgut-Landschaften, die von Überfluss und Abfallbergen erzählen. Ob man Urs Fischers Hütte aus Brot als hübsches Knusperhäuschen oder als beklemmende Parabel zu Food Waste liest, ist ein individueller Entscheid.

Spektakel und Bling-Bling sind dieses Jahr weniger an der Unlimited. Lustige Autos (Andreas Schulz), rosarote Meditationen (Ettore Spalletti), eitel Sonnenschein (Etel Adnan), Naturschönheiten (Roni Horn oder Olafur Eliasson) oder Hightecharbeiten (Philipp Timischl) gibt es allemal. Das Spektrum an Themen, Stilen, Techniken ist unlimited.

Unlimited, Art Basel: Halle 1. Offen, für alle, 24 Franken bis Sonntag 26. September. Tageskarte (Art und Unlimited): 65 Franken.