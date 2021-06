Frauen Bauen" macht Ostschweizer Architektinnen sichtbar

Architektur Frauen, zeigt eure Bauten: Eine junge Kunsthistorikerin gibt Ostschweizer Architektinnen eine Plattform Zusammen mit den Büro für Baukultur in Teufen hat die St.Gallerin Nina Keel das Projekt «Frauen Bauen!» entwickelt. Geplant sind Ausstellungen, Sommcamps für Kinder, Jugendliche und Erwachsene und ein Podiumsgespräch. Im Mittelpunkt steht die Arbeit von Architektinnen. Christina Genova 01.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nina Keel und Ueli Vogtim «Espace Nina Keel» mit Eva Lanters Installation aus pastellfarbenem Isolationsmaterial. Bild: Michel Canonica

Wo sind die Ostschweizer Architektinnen? Es gibt sie, aber sie sind viel zu wenig sichtbar. Das realisierte die Kunsthistorikerin Nina Keel, als sie für ihre Ausstellung «Die Moderne im Kleinen» recherchierte, die vor einem Jahr stattfand. Dabei ging es um das Neue Bauen in den 1930er-Jahren in St.Gallen. Nina Keel konnte keine einzige Architektin entdecken.

Das Thema liess Keel nicht los und so entwickelte sie zusammen mit dem Büro für Baukultur das auf ein Jahr angelegte Projekt «Frauen Bauen!». Passend zum Jubiläumsjahr des Frauenstimmrechts richtet sich dabei der Blick auf Ostschweizer Architektinnen. Das Büro für Baukultur, das sich im Zeughaus Teufen befindet, besteht aus dessen Kurator Ueli Vogt und der Thurgauer Kunst- und Kulturvermittlerin Rebekka Ray: «Unser Ziel ist es, dass man anders durch die Stadt läuft», sagt Keel. Und Ueli Vogt ergänzt:

«Wir wollen die Wahrnehmung für Architektur schärfen.»

Um Architektinnen eine Plattform zu bieten, schrieb Nina Keel im Februar einen Wettbewerb aus. Sie rief Ostschweizer Architektinnen dazu auf, Projektideen für ihren im Mai eröffneten Kunstraum «Espace Nina Keel» an der Linsebühlstrasse 25 in St.Gallen einzugeben. Er soll eine Plattform für Architektur und Kunst sein. 15 Bewerbungen trafen bis Ende März ein, drei Projekte haben Keel, Vogt und Ray ausgewählt. Sie sind in der Ausstellungsreihe «Immersion» zu sehen.

Die Schönheit von Isolationsmaterial

Fries und Rautenmuster aus Isolationsmaterial, ein Projekt der Architektin Eva Lanter im «Espace Nina Keel».

Bild: Michel Canonica

Den Anfang machte im Mai Eva Lanter mit ihrer Installation «Isolation Brute». Die gebürtige Goldacherin führt in Zürich mit Patrick Britt das Büro Bâtiments. Lanter verkleidete Wände und Decke des Kunstraums mit Dämmplatten. Das Isolationsmaterial verwendete sie für einmal nicht im Aussenbereich, sondern für die Gestaltung eines Innenraums.

Sie halbierte die pastellfarbenen Platten und setzte sie zu einem Rautenmuster und einem Fries zusammen. Indem die 34-Jährige ein Material ästhetisch inszeniert und sichtbar macht, das sonst unter der Fassade verschwindet, wirft sie zum Beispiel die Frage auf, ob Dämmplatten nicht so verwendet werden könnten wie Sichtbeton.

Die Künstlerin und Architektin Katia Rudnicki.

Bild: Andrea Stalder

Im Juli folgt die St.Galler Künstlerin und Architektin Katia Rudnicki. Sie ist auch Stipendiatin der diesjährigen Schlossmediale Werdenberg. Sie wird eine Installation aus speziell entwickelten Betonfliessen zeigen. Schliesslich werden im August Michelle Bont und Milena Clalüna den Raum mit einem Spiegel unterteilen und verschieden Farbräume schaffen.

Bauwerke vor Ort erkunden

Isa Stürm mit ihrem Gewinnerprojekt für den Umbau der Lokremise St.Gallen. Bild: Ralph Ribi (St.Gallen, 8. Mai 2006)

Im Rahmen von «Frauen Bauen!» finden auch zwei Architektur-Sommercamps statt. In St.Gallen erkunden Kinder und Jugendliche unter anderem Bauwerke vor Ort. Zum Beispiel die Lokremise St.Gallen zusammen mit Isa Stürm. Die gebürtige Rorschacherin hat diese 2009 bis 2010 umgebaut.

In Frauenfeld richtet sich das Angebot an Kinder, Erwachsene und Gruppen. Ausgestattet mit Beobachtungsaufträgen schauen sie sich unter anderem die Bauten von Susi Müller-Gehrig an: «Sie baute in den 1950er- und -60er-Jahren sehr eigenständige Einfamilienhäuser aus Sichtbeton», sagt Ueli Vogt.

Mit einem soeben erhaltenen Werkbeitrag des Kantons St.Gallen wird sich Nina Keel auf die Spuren weiterer Ostschweizer Architektinnen machen. Bereits entdeckt hat sie Vreny Gross – eine der ersten Frauen in St.Gallen mit eigenem Architekturbüro.

Keel möchte aufzeigen, wie Frauen sich den städtischen Raum aneigneten. Das Beispiel des Frauenbads auf Dreilinden in St.Gallen zeige, wie harzig dies verlief. Erste Pläne stammten von 1850, realisiert wurde es 1896: «Unvorstellbar, wie viele Generationen von Frauen darauf warten und darum kämpfen mussten», sagt Nina Keel.