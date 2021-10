Das Musikerhaus Boswil: Ein Holzbau so radikal wie archaisch

Architektur Archaisch und doch heutig: Das Sigristenhaus in Boswil wurde radikal umgebaut Das Künstlerhaus Boswil hat räumlich Zuwachs erhalten. Aus dem baufälligen Sigristenhaus wurde ein zeitgemässes Musikerhaus. Wie der Spagat gelang von Alt und Neu gelang. Sabine Altorfer Jetzt kommentieren 18.10.2021, 05.00 Uhr

Wie kann man ein altes, verlottertes Bauernhaus in ein Haus für Musikerinnen und Musiker umbauen? Mit Probe- und Veranstaltungsräumen, Gästezimmern und Büros, in denen man gerne und ganzjährig arbeiten und sein kann? Gar das Sigristenhaus in Boswil, das im Schatten von Alter Kirche und Pfarrhaus bis vor drei Jahren baufällig gewirkt hat.

Man kann. Das zeigte ein Rundgang mit dem Architekten Gian Salis und Erich Näf, dem Geschäftsführer des Künstlerhauses Boswil ad interim. Und davon können sich alle Interessierten am Samstag überzeugen.

Ein Haus mit zwei Gesichtern

Von aussen hat das Sigristenhaus heute zwei Gesichter. Gegen das Pfarrhaus zeigt es sich mit den kleinteiligen Fensterreihen und dem Klebdach als typischer Freiämter Bauernhof. «Von dieser Seite sehen Sie auf den ersten Blick keine Veränderung», sagt Gian Salis. Doch von der nördlichen Rückseite präsentiert sich über der alten Bruchsteinmauer des Stalls der steile Giebel zeitgemäss mit Holzlamellen vor riesigen, ganzflächigen Fenstern.

So schreitet man über den gekiesten Weg, bemerkt den alten Brunnen, die schön verwitterte Scheunenwand, bevor das verglaste Tenntor unter dem mächtigen Dach zum Eintreten einlädt. Jetzt aber kommt das Staunen! Die Eingangshalle öffnet sich über die ganze Höhe – und die ist bei einem Hochstudhaus mehr als imposant.

«Ein Hochstud war die einfachste und weitest verbreitete Bauweise im Aargau»,

erklärt Salis. Vorstellen müsse man sich das wie ein Zelt. Hohe Stützen, die Stüde, tragen den Firstbalken, daran hängen die Rafen, die Dachbalken, die das steile (Stroh)dach trugen. «Drei Stüde vom Originalbau von 1699 sind erhalten, das haben wir aber erst definitiv gesehen, als wir das alte Tenn mit all seinen späteren Um- und Einbauten radikal ausgeräumt haben.» Er zeigt Baubilder: Nur die Balkenkonstruktion blieb stehen, ihr entlang hat er die neuen Räume gebaut. Mit möglichst viel altem Material.

Die Herausforderung des Architekten

«Wie ich das ganze Raumprogramm im Haus unterbringe, war die grösste Herausforderung», erklärt Salis. Der Platz zwischen zwei Stüden reicht für die Treppe. Luftig, aus geöltem Metall, gibt sie sich so zeitgemäss wie die eine Wand aus hellen Dämmspaghettiplatten. In den Zwischengeschossen sind stimmige Gästezimmer mit Bad, in den unteren Wohnstuben die Büros eingebaut. Und im Dachstock hohe, helle Proberäume mit einem Boden aus Hagebuche. Für das Sitzungszimmer hat er den maroden Anbau im Osten durch eine verglaste Laube ersetzt, die wiederum Licht ins Tenn lässt.

Können die drei Stüde, diese mehrfach eingesägten Balken, wirklich alles tragen? Womit wir schon bei m zweiten Kernproblem sind. Der Statik. Salis: «Die Hochstüde sind genügend stark, um auch die neue Firstpfette zu tragen. Aber die Ostfassade drohte abzukippen, weil ein richtiges Fundament fehlte. Darum mussten wir vor Baubeginn eine Notsicherung machen. Und wir haben das schwere Dach abgedeckt, weil es zu gefährlich war, darunter zu arbeiten.»

Flexibler Ingenieur, starke Handwerkwerker

Für die heutige Statik sorgen ein betonierter Liftschacht, steife Wandplatten, neue Fundamente unter dem Wohnteil und das verstärkte Überdach. «Das haben wir mit Pföstchen auf den alten Rafen abgestützt, genauso archaisch wie einst.» Die Ingenieure von Makiol Wiederkehr aus Beinwil seien enorm gefordert gewesen. Der Architekt lobt die Handwerker aus der Region, allen voran die Zimmerleute von Schäfer aus Dottikon, die traditionell vor Ort gebaut haben.

«Es gab viel alte, schöne Holzsubstanz, die haben wir gereinigt und wieder verbaut.»

Das gibt dem Haus seinen Charakter. «So breite Tannenbretter mit so schönen Flügelästen gibt es heute nicht mehr, weil man die Bäume früher fällt.» Je dunkler das Holz, desto älter sei es.

Das Budget wird eingehalten

Während des Festivals Boswiler Sommer war das Haus schon in Betrieb. «Akustik, Atmosphäre und Konzept haben sich bewährt», sagt Erich Näf. Nun hofft er auf Vermietungen für Tagungen. Denn die Betriebsbeiträge des Kantons reichen auch im Leuchtturm Boswil nicht für den künstlerischen Betrieb und den baulichen Unterhalt. Was aber reicht, ist der Baukredit. «Die 5,3 Millionen überschreiten wir nicht» betonen Näf und Salis.

Tag der offenen Tür: Sa, 23. Oktober. www.kuenstlerhausboswil.ch