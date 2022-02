Anti-Aging 100 Jahre Erika Burkart: Wer Gedichte dieser unvergesslichen Schweizer Autorin liest, altert besser Das beste Mittel gegen das Älterwerden findet man in keinem Ratgeber-Forum. Sondern dort, wo kaum mehr jemand sucht: In den wunderbaren Gedichten von Erika Burkart. Julian Schütt Jetzt kommentieren 05.02.2022, 05.00 Uhr

«Lies beide Seiten», sagt die Lyrikerin Erika Burkart, die auch über beide Seiten des Lebens, die hellen wie die dunklen, schreibt. Bild: Getty

Wir mögen es nicht, wenn man uns das Alter ansieht. Wir unternehmen immer mehr, um es zu verbergen. Manche übertreiben es dabei ein wenig. Doch irgendwann hilft kein Pilates und kein Anti-Aging-Serum mehr, auch die beste Haut- und Haarchirurgie ist dann machtlos. Wer trotzdem der peinigenden Altersfrage weiter ausweicht, provoziert damit nur die noch qualvollere Echtheitsfrage.

So oder so meldet sich ein Neidreflex, wenn wir auf der Strasse Altersgenossinnen und -genossen treffen, die trotz grauer Haare und Fältchen nach wie vor bewundernswert jung wirken, während wir unermüdlich dafür kämpfen müssen, uns den letzten Rest Jugendlichkeit im Kopf oder in der Bauchgegend zu erhalten. Wie schaffen die das bloss?

Gedichte wollen die Zeit besiegen

Die Antwort findet man in keinem Ratgeber-Forum. Man findet sie aber dort, wo sie kaum noch jemand sucht: in der scheinbar völlig abseitigen und oft schon totgesagten Lyrik, die für viele das Überflüssigste sein mag, was es gibt, und doch hält sich das Gedicht in allen Kulturen, mal stark rhythmisiert, mal minimalistisch rappend, mal hoch artifiziell.

Es ist ein urmenschliches Ereignis, und wenn man dem Zürcher Literaturwissenschafter Peter von Matt glaubt, der sich gründlich mit der Lyrik auseinandergesetzt hat, liegt dieses Urmenschliche vor allem in einem Willen zur Schönheit und Vollkommenheit, der im Gedicht zum Ausdruck kommt, selbst wenn es von traurigsten oder hässlichsten Geschehnissen handelt. Das Gedicht will, so Peter von Matt, die Zeit besiegen, es versucht «die Sekunde der Vollkommenheit in Dauer zu verwandeln».

Daraus zu schliessen, man müsse sich nur fleissig mit Gedichten umgeben oder sie schreiben, dann würde man damit auch die eigene Person dauerhaft vervollkommnen – nein, das wäre zu schön, um wahr zu sein. Indem sie vollkommene Bilder und Gefühlseindrücke vermitteln, tragen Gedichte aber dazu bei, dass wir unsere Gegenwart und uns selbst intensiver erleben. Auch das kann uns jung halten, wenigstens ein bisschen.

Im lyrikverrücktesten Februar 1922 kam sie zur Welt

Eine Autorin, die in ihren Gedichten bis ins Alter jung oder gar zeitlos wirkt, ist Erika Burkart. Wer sie liest, altert besser.

Zur Welt kam Erika Burkart vor 100 Jahren in Aarau, am 8. Februar 1922, dem lyrikverrücktesten Februar der Literaturgeschichte. Rilke schleuderte in jenem Monat seine «Sonette an Orpheus» heraus und vollendete die «Duineser Elegien». Eine unvorstellbare Arbeitsleistung.

Lyrikerin Erika Burkart im Alter von 44 Jahren. Bild: Keystone

Erika Burkart ihrerseits hat bis zu ihrem Tod 2010 einzigartige Gedichte und faszinierende Prosawerke geschaffen. Über Gedichte sprechen heisst für sie, «den Wind in einen Käfig sperren zu wollen». Ein Gedicht sei gerettetes Leben, erinnertes Leben, ersehntes oder verpasstes Leben. Das Gedicht bleibe «zeitlos offen für Gedanken, Gefühle, Ideen, innere und äussere Bilder» der Lesenden. Zugleich bleibe es ein Geheimnis der Autorin.

Ein guter Jäger, aber ein schlechter Vater

Erika Burkart hat als Dichterin eher alt begonnen, etwas zu nah bei Gott und bei ihren Idolen Stefan George oder Annette von Droste-Hülshoff. Doch mit zunehmender Erfahrung klang ihre Literatur immer unvergleichlicher, unverbrauchter, jünger. Da findet sie auch eine Sprache, um ihre verdüsterte Kindheit auszudrücken.

Der Vater, «selten nüchtern», wie sie schreibt, hing meist seinen abenteuerlichen Zeiten als Goldschürfer und Grosswildjäger in Lateinamerika nach. Er liebte die Indios und verfasste ein mehrmals nachgedrucktes Buch: «Der Reiherjäger von Gran Chaco».

Seiner Tochter hat er das Schreibtalent vererbt, doch ihr Verhältnis zu ihm bleibt gespannt: «Ein guter Jäger. Ein schlechter Vater.» In einem Gedicht spricht sie ihn einmal unmittelbar an: «Immer hast du getroffen / Vater, auch uns, ins Herz.»

Die Mutter führt ein Ausflugsrestaurant im Haus Kapf in Muri, wo Erika Burkart bis zuletzt mit ihrem Partner, dem Schriftsteller Ernst Halter wohnte. Halter hat nun zum 100. Geburtstag eine grosse Auswahl von Erika Burkarts Gedichten unter dem Titel «Spiegelschrift» neu herausgebracht. Im Vorwort führt er aus, wie sie sich allmählich «von sämtlichen Reim- und Stilzwängen dichterischer Konvention» gelöst habe.

Erika Burkart mit ihrem Lebensgefährten Ernst Halter, aufgenommen im Januar 1999. Bild: Keystone

Warum das Bild der weltfremden dichtenden Fee falsch ist

Tatsächlich befreit sich Erika Burkart mit jedem Gedicht ein wenig mehr, findet zu einer eigenständigen, schlichten und konkreten Sprache. Sie entfernt sich damit vom falschen Bild, das von ihr kursiert, dem Bild einer ätherisch-weltfremd dichtenden Fee. Zwar gewinnt sie auch aus Wolken und Schneeflocken Botschaften, aber ihre Gedichte sind weder erhaben noch abgehoben.

Darin ist Platz für alles, was menschlich ist, Beglückendes wie Schreckliches. Ihre Losung lautet nun: «Lies beide Seiten.» Dass dazu auch die dunklen und schweren Seiten des Lebens gehören, deuten schon die Titel ihrer Gedichtbände an: «Die Transparenz der Scherben», «Das Licht im Kahlschlag» oder «Die Zärtlichkeit der Schatten».

Erika Burkart:

Spiegelschrift. Gedichte. Hrsg. von Ernst Halter, Limmat Verlag, 333 Seiten. Bild: zvg

Wer Gedichte kennt, fühlt sich weniger allein

Damit kein Missverständnis entsteht: Gedichte sind keine Medizin oder helfen höchstens wie Globuli, wenn man daran glaubt. Erika Burkart bezweifelt zudem, ob das Schreiben von Gedichten einen therapeutischen Nutzen habe.

Aber das Schreiben hilft, «das Dunkel der vergangenen oder vergehenden Zeit ausleuchten auf der Suche nach den in ihr verborgenen Bildern». Das sei Schwerstarbeit, und wer Gedichte schreibe, wähle immer wieder den brotlosen Job, «tut, was niemandem Geld einbringt, keinem nützt, manche verärgert und wenige freut. Dies aber nachhaltig».

Einspruch, die Lyrik nützt doch! Manche lernen Musiksongs auswendig, andere eben Gedichte, die so zu Begleitern werden. Man fühlt sich weniger allein, wenn man Gedichte kennt. Vor allem aber erweitern Gedichte unsere Wahrnehmung, unseren Schatz an Bildern, Stimmungen, Gefühlen.

Nehmen wir ein ganz schlichtes Gedicht von Erika Burkart, «Eine Spur» überschrieben: «Auf dem Weg zum Wald /im Anflug von Neuschnee /die kappenrunde /Kinderschuhspur /Energie kurzer Schritte – /mit Licht ausgegossen /zeigt die Spur die Gestalt.»

Wer Verse wie diese gegenwärtig hat, spaziert künftig wacher durch verschneite Gegenden.

