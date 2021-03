Analyse Geschichte, die uns im Hier und Jetzt betrifft: Was das Historische und Völkerkundemuseum St.Gallen in Zukunft bieten muss Peter Fux ist ab Juli neuer Direktor des Historischen und Völkerkundemuseum St.Gallen. Er wünscht sich sein Museum als lebendigen Ort des Austausches und der Diskussionen. Das gelingt nur, wenn die dort verhandelten Themen die Menschen bewegen. Dazu braucht es mehr Sozial-, Zeit- und Migrationsgeschichte.

06.03.2021

Peter Fux übernimmt im Sommer die Leitung des Historischen und Völkerkundemuseums St.Gallen. Bild: Ralph Ribi (St. Gallen, 2. März 2021)

Ein offenes Haus schwebt dem designierten Direktor des Historischen und Völkerkundemuseum (HVMSG) St.Gallen, Peter Fux, vor. Er tritt sein neues Amt per 1. Juli an, wie diese Woche bekannt wurde. Er will in seinem Museum Treffen, Austausch und Diskussionen ermöglichen. Das ist eine richtige und wichtige Vision. Denn ein Museum ist nur ein lebendiger Ort, wenn die Menschen es als «ihr» Museum betrachten. Und dies gelingt nur, wenn dort Themen verhandelt werden, die sie betreffen, die einen Bezug zu ihrer Lebensrealität haben.

Geschichte ist nur spannend, wenn wir verstehen, was sie mit uns im Hier und Jetzt zu tun hat. Und wenn wir durch den Blick zurück in die Vergangenheit erfahren, wie wir zu dem geworden sind, was wir heute sind.

Dazu gehört es unbedingt, die Bevölkerung miteinzubeziehen. In der Stadt St.Gallen gibt es einen Ausländeranteil von 30 Prozent, dort leben Menschen aus über 140 Nationen. Ein wichtiges Publikum, das es anzusprechen und dessen Ressourcen und Kontakte es anzuzapfen gilt. Daraus ergibt sich ein Fundus an Themen für ein Museum mit einer ethnologischen Abteilung. Deren Ausrichtung muss gut überlegt sein, denn schon in Zürich befindet sich mit dem Museum Rietberg ein hervorragendes ethnologisches Museum mit nationaler Ausstrahlung. Das weiss niemand besser als Peter Fux selbst, der dort zwölf Jahre tätig war, zuletzt als Leiter Sonderausstellungen.

Sozialgeschichte als ureigenste Aufgabe

Fotos aus der Ausstellung «Ricordi e stima» die 2016 im Historischen und Völkerkundemuseum St.Gallen stattfand. Sie wurden von Italienerinnen und Italienern aus ihren Privatarchiven zur Verfügung gestellt.

Bild: Screenshot/gen

Dass Migrationsgeschichte auf grosses Interesse stösst, hat der erfreuliche Zuspruch für die Ausstellung «Ricordi e stima» zur Geschichte der Italienerinnen und Italiener in der Ostschweiz bewiesen, die 2016 ein externer Verein organisiert hat. Die Schweiz ist schon lange ein Einwanderungsland. Dazu gehört es, die Geschichte der Migrantinnen und Migranten in Form von Ausstellungen zugänglich zu machen. Besonders in der Ostschweiz, deren textile Blütezeiten ohne Arbeitskräfte vor allem aus Südeuropa nicht möglich gewesen wären. Aber auch politisch brisante Themen wie der Islam oder Kolonialgeschichte müssen in einem Museum verhandelt werden, das gesellschaftlich relevant sein will.

Zeitgeschichte interessiert, sie deckt einen Zeitraum ab, den man häufig noch selbst erlebt hat. Es fällt auf, dass viele der Ausstellungen in diesem Bereich nicht vom HVMSG selbst produziert, sondern als Wanderausstellungen übernommen wurden. Darunter «Flucht» (2019/2020), «Schweizer Juden: 150 Jahre Gleichberechtigung» (2018) oder «Verdingkinder reden» (2012). Für die aktuelle Ausstellung «Klug und Kühn» zum 50. Jubiläum des Frauenstimmrechts, gewährt das HVMSG dem Archiv für Frauen-, Geschlechter- und Sozialgeschichte Ostschweiz Gastrecht.

Die Interessen des Direktors prägen ein Museum

Ansicht aus der aktuellen Ausstellung «Klug und Kühn» im Historischen und Völkerkundemuseum St.Gallen. Bild: Tobias Garcia

Man könnte in Zukunft auch anderen historischen Vereinen der Region Raum für Ausstellungen zur Verfügung stellen. Auch dies wäre eine Möglichkeit, die Bevölkerung stärker an das Museum zu binden. Wünschenswert wäre jedoch, wenn das HVMSG sozialgeschichtliche Ausstellungen als seine ureigenste Aufgabe betrachten würde.

Zeitzeuginnen und Zeitzeugen aus der Region könnten dafür involviert, die Bevölkerung um Leihgaben gebeten werden. Dass dies einem Ethnologen und Archäologen wie Fux gelingt, bleibt zu hoffen. Doch durch seine Anstellung wurde ganz klar die ethnologische Abteilung gestärkt. Die Interessen des Direktors prägen auch die Ausrichtung eines Museums. Das hat sich beim abtretenden Direktor Daniel Studer gezeigt, der als Kunsthistoriker entsprechende Themen bevorzugte.

Vom städtischen zum kantonalen Museum?

Interessant und sicher fruchtbar ist Fux’ Vision, aktuelle und relevante Themen übergreifend in allen drei Abteilungen des HVMSG zu behandeln, also in der Geschichte, Archäologie und Ethnologie. Alter, Klima, Mobilität oder Geschlecht, sind Themen, die sich dafür anbieten. Ob dies, wie Fux meint, eine Chance sein könnte, schweizweit eine Nische zu füllen, wird sich weisen.

Es ist aber wohl schon Herausforderung genug, ein attraktives Museum für Stadt und Region St.Gallen zu sein. Bevor man eine überregionale Ausstrahlung anstrebt, gilt es zu analysieren, ob es mittelfristig nicht sinnvoll wäre, wenn das HVMSG auch offiziell die Aufgaben eines kantonalen Museums übernähme. Denn ein solches fehlt im Gegensatz zum Kanton Thurgau. Ausserdem ist die Archäologieabteilung bereits kantonal ausgerichtet.

Zu überlegen ist, ob auch kleinere Kabinettsausstellungen Sinn machen würden, mit welchen man rasch auf Aktualität reagieren könnte, wie jetzt zum Beispiel auf die Pandemie. Der Umgang, den man in früheren Zeiten mit Seuchen pflegte, ist ein Thema, mit welchem man auf grosses Interesse stossen würde.