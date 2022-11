Amour fou: So toxisch mögen's Künstlerpaare

Amour fou Max Frisch und Ingeborg Bachmann waren nicht die einzigen: Fünf toxische Liebschaften berühmter Autoren Die Amour fou füllt als Stoff Bücher und Filme. Aber auch im Leben mögen’s Kulturmenschen gern heisskalt. Julian Schütt Jetzt kommentieren 26.11.2022, 05.00 Uhr

Max Frisch und Ingeborg Bachmann waren bei weitem nicht die Einzigen: Kulturmenschen haben ein Faible für die Amour fou

Eine Amour fou entsteht, wenn das Spannungsfeld zwischen Anziehung und Abstossung völlig durcheinandergerät. Am einen Pol befindet sich das höchste Glück, am Gegenpol die Zerstörung. Diese toxische Liebe spielt sich in einem gekrümmten Raum ab. Das muss so sein, weil im extremen Fall der Pol des Glücks mit dem Pol der Zerstörung zusammentrifft. Es geht in einer Amour fou um Ekstase und Rausch, aber meist auch ums Überleben.

Was das bedeutet, lässt sich gegenwärtig im Briefwechsel zwischen Ingeborg Bachmann und Max Frisch erfahren. Weder sie noch er haben zwar von einer Amour fou gesprochen, aber mal empfinden sie ihre Verbindung als Liebe, mal als «Wahn». Grenzenloses und bedingungsloses Glück auf der einen Seite und die dunkle, zerstörerische Kehrseite verbinden sich bei ihnen unheilvoll.

Von Anfang an ahnen sie, dass ihre Beziehung heftige Ausschläge haben wird. Obwohl sie Grossmeister im Schachspiel der Emotionen und Imaginationen sind und ihnen eigentlich nichts Menschenmögliches fremd ist, bestimmen toxische Züge ihre Liebe und sorgen für ein quälend langes Endspiel, aus dem niemand als Sieger hervorgehen kann.

Bitte keine «Liebe im Hauptberuf»: Ingeborg Bachmann und Max Frisch. Bild: Max Frisch Archiv

Einmal schreibt Frisch, er wolle keine «Liebe im Hauptberuf», aber das Verhältnis mit Ingeborg Bachmann verschlingt beide immer mehr, obwohl sie nur selten längere Zeit am selben Ort wohnen. Die Amour fou setzt sich, wenn sie getrennt leben, einfach in ihren Gedanken fort. Der Alkoholkonsum steigt, bei ihr zudem die Tablettensucht.

Sie sind nach dieser toxischen Liebe andere Menschen. Es kommt zu Zusammenbrüchen und schweren psychischen Krisen, gar zu einem Selbstmordversuch. Auch das Schreiben von Ingeborg Bachmann und Max Frisch verändert sich. Es entstehen Werke wie «Malina» und «Simultan», wie «Mein Name sei Gantenbein» oder «Montauk», in denen sich die Spuren ihrer Liebe zwischen Himmel und Hölle entdecken lassen, Bücher, die heute zum Kanon der Literatur des 20. Jahrhunderts zählen. Was aber hat die Amour fou mit anderen Künstlerinnen und Schriftstellern gemacht?

Monroe & Miller: Ein schrecklich ungleiches Paar

Zwei Jahre bevor sich Bachmann und Frisch kennen lernen, heiraten 1956 Marilyn Monroe und der Dramatiker Arthur Miller, in dessen Haus in Brooklyn Frisch einmal eingeladen ist. Monroe und Miller beherrschen als Glamourpaar weltweit die Schlagzeilen. Im Film «Blonde» (Netflix) lässt sich die merkwürdige Beziehung gerade wieder verfolgen. Marilyn Monroe ist Mitte zwanzig, ein Star, aber privat unglücklich, geschieden, verletzlich. Arthur Miller ist zehn Jahre älter, ebenfalls erfolgreich (dank des Stücks «Tod eines Handlungsreisenden»), schon verheiratet, hat zwei Kinder. Bald macht er Monroe einen Heiratsantrag, vor laufender TV-Kamera.

Sie sind ein ungleiches Paar, was jedoch einer Amour fou keinen Abbruch tut. Bald nach der Hochzeit entdeckt Monroe ein Notizheft ihres neuen Gatten, in dem Miller klagt, wie wenig sie ihn intellektuell herausfordert. Er fürchtet, seine Kreativität könnte leiden unter seiner unberechenbaren, oft unglücklichen und süchtigen Frau und bedauert schon die Ehe.

Überwindet die Liebe Gegensätze? Nein, wie Marilyn Monroe und Arthur Miller beweisen. Bild: Alamy

Dennoch kommt er nicht los von ihr, die in ihm wie in jedem Mann ihren Vater sucht. Er überarbeitet die Drehbücher für sie, um sie von Klischeebildern zu befreien. Sie verkörpern in der Jetset-Öffentlichkeit das Ideal der alle Gegensätze überwindenden Liebe. In Wirklichkeit verschwinden die Gegensätze nie in dieser Verbindung.

Während der Arbeit am Film «Let’s Make Love», an dessen Drehbuch Miller mitgewirkt hat, lernt Marilyn Monroe Yves Montand kennen, und eine nächste Amour fou beginnt, während Miller eine Beziehung mit der Fotografin Inge Morath eingeht. Das einstige Traumpaar trennt sich endgültig. 1962 nimmt sich Marilyn Monroe das Leben. Der grosse Abwesende an der Beerdigung ist Arthur Miller.

Brecht & Fleisser: Magier und Gebrochene

Ein Autor, den Max Frisch geschätzt hat wie keinen anderen, ist Bertolt Brecht, der heute aufgrund seines Frauenverschleisses in Teilen der Literaturwissenschaft einen zweifelhaften Ruf geniesst. Trieb und Betrieb gehören bei ihm eng zusammen. Die Forschung wirft ihm, dem Erzlinken, vor, seine Geliebten wie ein Erzkapitalist ausgebeutet zu haben. Damit seine Theaterstück-Produktion auf Volltouren läuft, teilen Frauen bei ihm Schreibtisch und Bett.

Der «Magier, der die Frauen ‹bricht›»: Marieluise Fleisser über Bertolt Brecht. Bilder: Getty Images Getty Images

In den frühen Zwanzigerjahren verliebt sich die Theaterautorin Marieluise Fleisser hoffnungslos in Brecht. Aus ihrer viel später verfassten und nur notdürftig fiktionalisierten Erzählung «Avantgarde» geht hervor, dass der «Dichter», als der Brecht auftritt, es wie ein «Magier» verstanden habe, Liebes- und Arbeitsbeziehungen zu verknüpfen. Er «brach» die Frauen sofort.

Fleissers Erzählung erweckt den Eindruck, als sei es ihm immer zuerst um den Job gegangen. Die Liebe ist für ihn offenbar eine dankbare Zugabe. Fleisser lässt sich mit viel zu «traditionellen Hoffnungen und Wünschen» auf ein Verhältnis mit ihm ein, der deswegen die vielen anderen Frauen seiner Literaturfirma nicht aufgibt. Als er 1929 überraschend Helene Weigel heiratet, ist Fleisser so schockiert, dass sie sich umzubringen versucht. Sie erträgt «den Schwarm von Weibern» nicht mehr, der dauernd um ihn herum ist. Nach Brechts Tod vertraut Helene Weigel der eigenen Tochter an: «Dein Vater war ein sehr treuer Mensch. Leider zu zu vielen.»

Marieluise Fleisser war in einer Amour fou mit Brecht. Getty Images

Marieluise Fleisser gehört allerdings zu den Frauen, die von Brecht nachweislich stark gefördert worden sind. Ihr Stück «Pioniere in Ingolstadt» unterstützt er von der Entstehung an. Als die Aufführung einen Theaterskandal auslöst, vermisst sie Brechts Beistand. Sie verlässt ihn und leidet ihr Leben lang darunter. Das Drama zwischen Marieluise Fleisser und Bertolt Brecht zeigt, dass es in einer Amour fou um Abhängigkeiten geht, unter denen die Frau meist wesentlich mehr zu leiden hat als der Mann.

Sartre & de Beauvoir: Obszöne Freiheit und Offenheit

Ein Kultpaar sind bis heute Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre. Letztlich haben sie die Amour fou überwinden wollen, indem sie ihrer Liebe möglichst alle Geheimnistuerei, alles Dunkle ausgetrieben haben. Denn was eine Liebe toxisch macht, ist meist das Uneingestandene, das Heimliche, das irgendwann doch ans Licht kommt. Eine Seite fühlt sich plötzlich hintergangen oder verraten.

Besonders Sartre vertritt das Prinzip der totalen libidinösen Freiheit und Offenheit. Es ist eine der Triebkräfte seiner Lust, dass er die Schilderung eines Geschlechtsaktes mindestens so sehr geniesst wie den Vollzug. Er gesteht Simone de Beauvoir alles ein, informiert sie schonungslos, wenn er wieder eine Studentin defloriert hat oder wenn die Beine einer Eroberung «pieken wie ein schlecht rasiertes Männerkinn». Will eine Geliebte im Hotelzimmer die Vorhänge schliessen, protestiert er. «Was wir tun werden, sollte bei Tageslicht getan werden.»

Kultpaar mit Lust an obszönen Details: Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre. Getty Images

Ein Geschlechtsakt mit irgendeiner Olga, oder Wanda oder Michelle ist für ihn aber erst zu Ende, wenn er den Liebesakt seinem «Castor», wie er Beauvoir nennt, in obszöner Detailliertheit erzählt hat. Zum Schluss schreibt er ihr, wie sehr er sie liebe. Solche Briefe haben Beauvoir offenbar nicht abgestossen, im Gegenteil, sie hat sie nach Sartres Tod sogar veröffentlicht.

Auch sie hat ihre Geliebten und teilt Sartre ihrerseits mit, wenn ihr etwas «äusserst Angenehmes widerfahren» ist. So schreibt sie einmal, «vor drei Tagen habe ich mit dem kleinen Bost geschlafen. Natürlich war ich es, die das vorgeschlagen hat.» Sartre erfährt auch, dass sie den jungen Mann in einem Heuschober verführt habe. Es seien für sie idyllische Tage und «leidenschaftliche Nächte». Kurz zuvor gestand Sartre ihr, wieder ein Mädchen von seiner Jungfräulichkeit «befreit» zu haben. Es scheint, als habe sie sich mit der Erzählung ihres Liebesabenteuers revanchieren wollen. Ganz ohne Eifersucht kommt ihre Liebe doch nicht aus, erst recht nicht ohne Rivalität.

Aus heutiger Sicht erstaunt, mit welcher Selbstverständlichkeit sie beide ihre Geliebten als Beute betrachtet und in ihren Büchern verarbeitet haben. Für Beauvoir wie Sartre ist klar: Wer sich mit ihnen einlässt, muss damit rechnen, in irgendeiner Form in die Literatur einzufliessen.

Duras & Antelme & Mascolo: Krieg und Liebe

Nicht nur das Wort «Amour fou» kommt aus Frankreich, dort hat man auch eine Schwäche dafür. Marguerite Duras, die Autorin des Weltbestsellers «Der Liebhaber», mag es in der Liebe besonders toxisch. Diese beginnt erst dort, wo es Verbote und Gewalt gibt. Sowohl in ihrem Leben als auch in der Literatur spielt sie mit dem Feuer. Ihr Ehemann, der Schriftsteller Robert Antelme, wie sie Mitglied der Résistance-Gruppe um François Mitterrand, wird im Zweiten Weltkrieg denunziert und kommt nach Buchenwald und Dachau.

Ruinöser Dreier: Marguerite Duras, Robert Antelme und Dionys Mascolo. Bild: Jean Mascolo

Sie liebt derweil dessen besten Freund Dionys Mascolo. Und da gibt es auch noch einen Gestapospitzel, der sich in sie verliebt, unerwidert, wie sie betont, doch in ihrem Buch «Der Schmerz» gibt es eine merkwürdige Stelle, die den Schluss zulässt, sie habe mit dem Kollaborateur geflirtet, um die Begierde von Mascolo anzustacheln. Als Robert Antelme aus dem Lager zurückkehrt, erkennt sie ihn nicht wieder. Seine Hände sind ohne Nägel, die Beine wie Stelzen. Sie pflegt ihn, kann ihn aber nicht mehr lieben und lässt sich 1947 von ihm scheiden. 1985 verarbeitet sie die Zeit in «Der Schmerz». Darin beschreibt sie die Geschichte dreier Menschen, die wie sie selbst nie mehr ganz vom Krieg loskommen. Auch in der Liebe sieht Marguerite Duras immer die Farben des Krieges und der Gewalt.

Sobald die Liebe toxisch und verrückt ist, das heisst unberechenbar, wird sie zum Vollzeitjob oder eben zum Hauptberuf, wie Frisch sagt. Dann geht sie zu Lasten des Schreibens. Wer regelmässig seine Bücher veröffentlichen will, lernt deshalb seine Lust ökonomisch ausleben. Wer sich aber nie eine Amour fou gestattet, bleibt möglicherweise immer in einer lauen Durchschnittsliteratur stecken.

