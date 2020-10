Interview Dragica Rajcic kommt für eine Lesung nach St. Gallen: «Am meisten schämen sich die Secondos für meine Sprache» Am Donnerstag liest die Schriftstellerin Dragica Rajcic in der Kunsthalle St.Gallen aus ihrem neuen Roman «Liebe um Liebe». Sie hat darin das «Gastarbeiterdeutsch» aufgegeben, das bislang charakteristisch war für ihre Texte. Bettina Kugler 20.10.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Ein Schriftsteller muss nicht immer gleich schreiben»: Dragica Rajcic folgt ihren neuen Roman «Liebe um Liebe» dem Duden. Anders im Langgedicht «Glück», das ursprünglich ein Bühnentext war.

Bild: Gaëtan Bally/KEY

Die 1959 im kroatischen Split geborene Schriftstellerin Dragica Rajcic hat etliche Jahre in der Ostschweiz gelebt und hier noch literarische Verbindungen: etwa zu den Autorinnen Christine Fischer und Erica Engeler. Auf Einladung von Literaturhaus und Bibliothek Wyborada liest Dragica Rajcic am Donnerstag in der Kunsthalle St.Gallen aus ihrem 2020 im Berliner Verlag Matthes & Seitz erschienen Roman «Liebe um Liebe».

Ihre beiden jüngsten Bücher variieren ein- und denselben Stoff: Eine unmögliche, zu früh geschlossene Ehe, die von Gewalt geprägt ist. Was hat Sie dazu bewogen, aus dem Langgedicht «Glück» einen Roman zu machen, «Liebe um Liebe»?

Dragica Rajcic: Ich könnte jetzt schwindeln und alles Mögliche erzählen. Aber ganz ehrlich: Der wesentliche Grund war, dass ich schon länger von einem Schweizer Kleinverlag zu einem grossen österreichischen wechseln wollte. Dann kam eine Absage. Auf Vermittlung von Guy Krneta konnte ich «Glück» in der Edition Spoken Skript veröffentlichen; der Text war ja ursprünglich fürs Theater bestimmt.

Welche Veränderung hat die Geschichte durchgemacht? Waren das Stück und das Langgedicht nur Anläufe?

Es sind einfach zwei verschiedene Bücher aus verschiedenen Phasen meiner Beschäftigung mit dem Stoff. Da gibt es eine ständige Evolution. Der Text ist eine Art Phantomkörper, angewachsen auf etwa 800 Seiten. Wenn ich dann Rezensionen meiner Bücher lese, wundere ich mich manchmal, dass bestimmte Dinge dort nie angeschnitten werden. Bis ich mir klar mache, dass diese noch gar nicht in den erschienenen Texten drin sind. Wenn ich mal nicht mehr hier bin, kann man sie in meinem Nachlass gründlich studieren. (lacht)

Vor allem aber haben Sie im Roman das «Gastarbeiterdeutsch» aufgegeben, das so etwas wie Ihr literarisches Markenzeichen war.

Ja, das habe ich aus Lesefreundlichkeit gemacht. Übrigens nicht zum ersten Mal; schon bei «Warten auf Broch» habe ich mich an den Duden gehalten. Es ist wie bei Mundarttexten: Auch diese ermüden auf Dauer in der schriftlichen Form. Ein längerer Prosatext in dieser speziellen Kunstsprache wäre einfach zu anstrengend für Leserinnen und Leser. Ein Schriftsteller muss nicht immer gleich schreiben, finde ich. Es ist ein Prozess und eine Entscheidung, die man jedes Mal wieder neu trifft.

Mit dem neuen Berliner Verlag Matthes & Seitz hat es nichts zu tun?

Nein. Es ist schon lustig: Bislang bin ich immer gefragt worden, warum ich in dieser fehlerhaften Sprache schreibe. Jetzt, wo ich es nicht mache, werde ich plötzlich gefragt: warum nicht? Ich habe da offenbar meine Fans, so wie DJ Bobo. Die mögen und erwarten genau das. Andere finden es schlimm. Am meisten schämen sich die Secondos für meine Sprache. Wieder andere schreiben Seminararbeiten darüber.

Sie sagten mir vor diesem Interview, dass Sie an Lesungen immer sehr nervös seien. Liegt das an solchen Fragen?

Ach, Schriftsteller sind wohl einfach ein bisschen neurotisch. Man merkt das nicht, wenn ich vorne sitze. Da rede ich viel und bin schlagfertig, mache Witze zur Ablenkung. Aber eigentlich sterbe ich vor Angst.

Während des Lockdowns haben Sie, angestiftet durch das Literaturhaus Wyborada, Briefe gewechselt mit der Schriftstellerin Julia Weber. Hat Ihnen das gefallen?

Es war eine schöne Erfahrung. Früher haben wir das auch schon gemacht, etwa mit Erica Engeler und Christine Fischer, aber nicht online zum öffentlichen Mitlesen. Julia Weber kannte ich vorher nicht. Doch nach ein paar Briefen ist das anders, man wird schnell miteinander vertraut. Bei Julia Weber bekam ich viel mit vom Leben einer jungen schreibenden Mutter von heute. Im Brief beginnt man, den eigenen Schreibprozess zu reflektieren. Für einen solchen Austausch gibt es sonst oft zu wenig Gelegenheit. Jetzt in der Coronazeit sowieso.

Do 22.11., 19.30 Uhr, Kunsthalle St.Gallen. Das Gespräch mit der Autorin im Anschluss an die Lesung moderiert Kulturjournalist Peter Surber. Der Briefwechsel zwischen Dragica Rajcic und Julia Weber ist nachzulesen auf der Website von Literaturhaus und Bibliothek Wyborada.