Wie die Ur-Mutter des Schweizer Rock einen Millionen-Hit verpasst

Schweizer Rock Wie Helvetia rocken lernte und die Ur-Mutter des Schweizer Rock einen Millionen-Hit verpasste Beba Kürsteiner war die erste Rocksängerin der Schweiz und spielte als eine wichtige Vorreiterrolle für Frauen im Rock. Mit Schlager wollte sie nichts zu tun haben und weigerte sich «Ich fange nie mehr was an einem Sonntag an» zu singen. Hier ist ihre Geschichte. Stefan Künzli Jetzt kommentieren 05.11.2022, 10.58 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Beba Kürsteiner, Rocksängerin Zvg / zvg

Sie war unauffindbar. Die erste Rocksängerin der Schweiz war 1979 von der Bühne abgetreten und blieb verschollen. Suchaktionen aus ihrem damaligen Umfeld blieben ergebnislos. Erst nach einem Aufruf in dieser Zeitung («Schweiz am Wochenende» vom 14.10.) wurde Beba Kürsteiner gefunden.

Die erste Schweizer Rocksängerin heisst heute Ineichen und lebt mit ihrem Mann zurückgezogen in der Zentralschweiz. Dieses Leben fernab der Öffentlichkeit möchte sie bewahren, weshalb sie sonst keine Interviews gibt. Für uns macht sie eine Ausnahme und spricht exklusiv über ihr Leben in der bewegten Zeit in der Frühphase des Schweizer Rock.

Die Schweiz war in den frühen 1970er-Jahren noch sehr konservativ. Es herrschte ein traditionelles Frauenbild als Mutter und Hausfrau. Das harte, raue Leben «on the road» und in den verrauchten Musikclubs war mit diesem weiblichen Rollenbild nicht zu vereinbaren. Auch in der Rockszene, die sonst gern bereit war, gesellschaftliche Konventionen in Frage zu stellen und aufzubrechen, waren die Rollen klar verteilt: Die Männer standen auf der Bühne, Frauen waren höchstens Backstage als Groupies geduldet. Die Rockszene war eine Männerwelt.

LEAR vom Album in der Reihe «Swiss Rock History». youtube

Die strenge Mutter hatte grosse Bedenken

Doch es gab Ausnahmen: Janis Joplin in den USA, Inga Rumpf in Deutschland und Beba Kürsteiner in der Schweiz. Die Zürcher Sängerin hatte eine starke Stimme und war Frontfrau der progressiven Rockband LEAR (1969–79), die Anleihen aus der klassischen Musik, mit Vorliebe Bach, verarbeitete. Bandleader und Drummer This Mugglin lieferte Songideen, Kürsteiner Texte und Melodielinien. Die Band gab viele Konzerte als Headliner, aber auch als Einheizer namhafter Bands wie Toad, TEA, If, Ekseption und Golden Earring im Volkshaus Zürich.

Als Beba bei LEAR einstieg, war sie 18 Jahre alt, also noch minderjährig. «Meine Eltern haben ganz unterschiedlich auf mein Leben als Rocksängerin reagiert», sagt sie. Der Vater war ein lockerer, kommunikativer Typ, der Freude an seiner singenden Tochter hatte. Die Mutter war dagegen sehr streng und machte sich Sorgen um ihre Tochter im anrüchigen Rockmilieu.

Beba besuchte die Dolmetscherschule, danach die Handelsschule. Weil die Konzerte am Wochenende stattfanden, waren Musik und Schule vereinbar. Die schulischen Leistungen blieben gut, weshalb die mütterlichen Bedenken allmählich nachliessen. «Nach dem Konzert mit Golden Earring im Volkshaus Zürich lud sie die Band zu sich in den Partykeller ein und bewirtete uns um 2 Uhr nachts im Morgenrock mit Sandwiches», erzählt Kürsteiner. Mama hatte ihre Meinung geändert.

Beba Kürsteiner in Aktion. Zvg / zvg

Tatsächlich waren die anfänglichen Sorgen der Mutter nicht unbegründet, denn Drogen waren damals in der Rockszene frei verfügbar, die Versuchung gross. «Es war fast unmöglich, es nicht auch mal zu probieren», sagt Kürsteiner. «Als ich nach einem Joint auf die Bühne ging, fühlte sich mein Körper tonnenschwer an. Auch das Mikro fühlte sich so schwer an, dass ich es kaum halten konnte. Ich konnte mich nicht mehr konzentrieren, vergass Textpassagen und wollte so schnell wie möglich von der Bühne.» Eine heilsame Erfahrung. «Danach habe ich nie mehr etwas genommen, auch kaum Alkohol getrunken», sagt sie.

1972 kam es zu Albumaufnahmen im Sinus Studio Bern, die aber wegen Streitereien mit dem Produzenten nie veröffentlicht wurden. Immerhin wurde der Song «Mr. President» auf den schmucken Sampler «Heavenly And Heavy – Swiss Mixed Rock Candies» gepresst. Erst Jahre später, 1996, wurde LEAR im Rahmen des Projekts «Swiss Rock History» mit zwölf Songs (Live- und Probeaufnahmen) aus der Spätphase der Band auf einem Vinyl-Album verewigt.

In der «Hammerwahl» des Magazins «POP» wurde Beba Kürsteiner 1974 in der Kategorie der Sängerinnen auf Platz 4 gewählt, inmitten von Schlagersängerinnen wie Monica Morell, Jasmin, Paola, Sue Shell und Piera Martell. Wer damals als Frau singen wollte, wurde in die Schlagerschublade gesteckt. Beba Kürsteiner war weit und breit die einzige Rocksängerin.

Unter dem Künstlernamen Jessica versuchte Kürsteiner eine Solokarriere und veröffentlichte im November 1972 die Single «So He Went Far Away» von Thomas Moeckel. Der Song hatte in Japan einen gewissen Erfolg, floppte aber in der Schweiz. Wegen ihrer rauen, tiefen Stimme wollte das Label Polydor Jessica als deutsche Version von Dusty Springfield, der «White Queen of Soul», lancieren. «Son Of A Preacher Man» also nicht in Mundart, wie später bei Sina, sondern auf Hochdeutsch. Doch Hochdeutsch war die Sprache des Schlagers.

Die Single unter dem Künstlernamen Jessica. youtube

Jessica wurde von der Schallplattenfirma immer stärker ins kommerzielle Schlagerfach gedrängt. Das waren in den Augen der Rockfraktion die anderen, die Angepassten und Biederen. Kitsch, Kommerz und Schnulzen. Roy Black, Drafi Deutscher und Heintje. Der Gegenentwurf des Rock. Damit wollte das rebellische Rocklager nichts zu tun haben. Auch Beba Kürsteiner nicht. Noch einmal lockte das Label mit einem Schlagersong: «Ich fange nie mehr was an einem Sonntag an». «Ein guter Song mit einer gewissen Tiefe und emotionalem Gehalt, aber doch Schlager. Weshalb ich dankend ablehnte», sagt Kürsteiner. Monica Morell, die den Song danach interpretierte, landete damit einen Millionen-Hit.

«Vielleicht war es ein Fehler», sagt Kürsteiner rückblickend, «aber als Rocksängerin wechselt man nicht zum Schlager. Das Problem ist ja: Wenn man mal in dieser Schublade steckt, kommt man nicht mehr raus. Auch Monica Morell hätte gern Englisch gesungen. Die Plattenfirma verhinderte es.»

Zur Gleichberechtigung der Frauen im Rock beigetragen

Wie viele andere Musiker aus der Generation der Rockpioniere war sich auch Beba Kürsteiner ihrer Pionierrolle damals gar nicht bewusst. «Ich war die einzige Frau, aber ich war akzeptiert und bin in der Szene gut aufgenommen worden. Wenn ich mit der Band unterwegs war, gab es nie Probleme», sagt sie. Geholfen hat wahrscheinlich, dass sie und Mugglin ein Paar waren. «In der Szene wusste jeder von unserer festen Beziehung. Das hat mich sicher etwas geschützt», sagt sie. Trotzdem: Es hat funktioniert. Unbewusst hat sie zur Emanzipation und Gleichberechtigung der Frauen im Rock beigetragen.

Als sich Beba Kürsteiner und This Mugglin 1979 trennten, bedeutete das nicht nur das Ende der Band, sondern auch das Karriereende der ersten Rocksängerin der Schweiz. Als Radio-Moderatorin bei Radio Zürisee, Argovia und Sunshine konnte sie ihre Liebe zur Musik weiter ausleben. Doch nur enge Vertraute wussten von ihrer Vergangenheit als erste Rocksängerin der Schweiz. Von ihrer wichtigen Vorreiterrolle für Frauen im Rock – damals, als Helvetia rocken lernte.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen