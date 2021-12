Newcomer Lucky Wüthrich ist der neue Stern am Schweizer Blueshimmel Der 25-jährige Gitarrist und Sänger aus Thun setzt alles auf die Karte Musik. Jetzt hat er sein Debütalbum «Steady» in der vollbesetzten Mühle Hunziken getauft. Stefan Künzli 13.12.2021, 17.01 Uhr

Lucky Wüthrich in der Mühle Hunziken: Thuner Milchgesicht mit grosser Seele und noch grösserem Talent. Verana Sala

«Lucky, du machst zuerst eine Lehre, sonst musst du selbst für dich schauen», sagte Mama Wüthrich und setzte dem damals 16-jährigen Filius unmissverständlich das Messer an den Hals. Lucky fügte sich zwar dem mütterlichen Ultimatum und begann eine Lehre als Logistiker. Aber wirklich verstanden hat er es nie. «Ich habe schon immer gewusst, dass ich Musiker werden wollte», sagt der heute 25-jährige Gitarrist und Sänger. Wieso also Zeit verplämpern?

Alle hatten ihn gewarnt: In der bürgerlich geprägten Schweiz gilt eine solide Lehre oder eine «anständige» Ausbildung als angebracht. Zur Absicherung, als zweites Standbein. Eine künstlerische Laufbahn ist Vielen immer noch zu suspekt, zu unsicher. Doch diese Sicherheitsmentalität ist Lucky Wüthrich fremd.

Elterliches Fankhauser-Verbot

Angus Young und Slash waren im Alter von 10 Jahren seine grossen Helden. Das grosse Schlüsselerlebnis war aber ein Konzert von Philipp Fankhauser in Thun. «Es war meine erste Begegnung mit dem Blues. Es hat mich total geflasht», sagt Wüthrich. Nach dem Konzert ging der zwölfjährige Schnösel zum Schweizer Bluesmann Nr. 1 und sprach ihn an: «Ich bin nicht gut in der Schule, aber ich will Bluesmusiker werden». Fankhauser machte ihm Mut. Auch er sei in der Schule nicht so gut gewesen, trotzdem sei aus ihm etwas geworden.

Seither hat Fankhauser den Thuner Blues-Novizen gefördert, unterstützt und auf seinem eingeschlagenen Weg bekräftigt. Selbst ein elterliches Fankhauser-Verbot konnte Wüthrich nicht vom Blues abhalten. 2012 präsentierte Fankhauser den 14-jährigen Blues-Wunderknaben - begleitet von Mama und Oma - auf der Rock- und Blues Cruise, liess ihn sporadisch in seinem Vorprogramm auftreten und nahm ihn mit auf die Harley Blues Cruise von New Orleans nach Chicago. Hier sollte er am «Real Blues» schnuppern.

Eine Art Tellerwäscher-Karriere

Lucky Wüthrich schloss seine Lehre zwar ab, auf seinem erlernten Beruf arbeitete er aber nie. Seine wirkliche Lehre war die Bühne. Gleich nach der abgeschlossenen Lehre setzte er voll auf die Karte Musik. Finanzielle Löcher stopfte er zunächst als Tellerwäscher oder in einem Ökoladen in Thun, seit drei Jahren kann er allein von der Musik leben. Sein Lebensstandard ist nicht hoch, doch das nimmt er in Kauf - es reicht. «Ich verzichte lieber auf etwas, dafür kann ich das machen, was ich will und was ich kann», sagt er bestimmt. Angetrieben wird er dabei vom unbedingten Willen, es allen zu zeigen. Einen Plan B kennt er gar nicht. «Ich glaube an die Kraft des Willens. Ich wusste schon immer, dass ich es schaffe und habe den Hunger, richtig gut zu werden», sagt Wüthrich.

Eine solche Überzeugung, Kompromisslosigkeit und eine solche Risikobereitschaft trifft man in der Schweiz selten. So viel Talent aber auch nicht. Selten hatte eine junge Stimme so viel Soul, ein junger Gitarrist so viel Reife und Eleganz wie das juvenile Milchgesicht aus Thun. Da sind aber auch Ausstrahlung, Bühnenpräsenz und Entertainerfähigkeiten. Sein Version des Blues ist zeitgemäss aufgefrischt mit viel Soul und Funk, gepaart mit einer grossen Portion des Respekts gegenüber den amerikanischen Bluesvätern. Wüthrichs Zuversicht ist keine Überheblichkeit oder Selbstüberschätzung, sondern das Resultat von Willensstärke und Leidenschaft. Da wächst in der Schweiz ein kleines Bluesjuwel heran, das schon bald in die Fussstapfen seines Lehrmeisters treten und ihn vielleicht schon bald überragen kann.

Lucky Wüthrich mit seinem Förderer Philipp Fankhauser. Verena Sala / Aargauer Zeitung

Mama Wüthrich ist der grösste Fan

Davon konnte man sich in der vollbesetzten Mühle Hunziken in Rubigen überzeugen, wo Wüthrich sein Debütalbum «Steady» (produziert von Marco Jencarelli und Philipp Fankhauser) feierlich taufte. Mit dabei eine formidable Band um den Kern Dustin Persson (Drums), Andreas Aeberhard (Bass), Matthew Savnik (Keys). Mit dabei auch Taufpate Philipp Fankhauser und die stolze Mama. Das Fankhauser-Verbot hat nichts genützt und die Mama ist längst der grösste und treuste Fan.

Lucky Wüthrich: Steady (Funk House Blues). 17.12. Casino Theater Zug; 23.12. Berner Sternenmarkt; 14.1. Mühle Hunziken Rubigen; 21.1. Kammgarn Schaffhausen; 5.2. Grandhotel Giessbach; 14.2. Kofmehl Solothurn.

Bad in der Menge: Lucky Wüthrich in der Mühle Hunziken. Verena Sala / Aargauer Zeitung