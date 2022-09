Alain Tanner ist tot: Er war der Vater des neuen Schweizer Films

Nachruf Der Vater des Schweizer Autorenfilms ist tot: Alain Tanner verlässt das Land Im Alter von 93 Jahren verstarb der Genfer Regisseur und Drehbuchautor Alain Tanner. Ohne ihn wäre der Schweizer Film nicht, was er heute ist. Daniele Muscionico 12.09.2022, 05.00 Uhr

Alain Tanner ist tot. Keystone

Schon lange war es still um ihn gewesen, eine Stille, die nichts Gutes verhiess. Fast zwanzig Jahre ist es her, dass sich der Genfer Regisseur und Drehbuchautor Alain Tanner mit seinem letzten Spielfilm zu Wort meldete. «Paul s’en va» hiess er, und wenn man den Titel auch nicht programmatisch, prophetisch lesen mochte, so schien es doch: Da sprach einer durch seinen filmischen Kommentar – zur Zeit, zur Schweiz, zur mentalen Lage einer Generation – über sein ureigenes Lebensgefühl.

In «Paul s’en va» verliert ein Mann das Gefühl von Zugehörigkeit. Paul, ein Lehrer, erlebt seine Zeit (2004) nicht mehr als die seine. Also verlässt er ohne Ankündigung seine Schulklasse und taucht ab. Dieser Lehrer, einer mit einer Mission, jemand, der einmal verstand, wie die Welt funktioniert, siehst sich ausser Funktion: «Pauls» Drama war das Drama des Alain Tanner, geschrieben und erlebt von ihm selbst.

Steiler Start mit steilen Thesen

Dabei war er grandios gestartet: Schon mit seinem ersten Spielfilm «Charles mort ou vif» (1969), erhielt der junge Alain die Aufmerksamkeit des Weltkinos und gewann aus dem Stand, sozusagen, in Locarno den Goldenen Leoparden. Später applaudierten Venedig und Cannes. Selbst die USA zollten dem kalt-zornigen Filmemacher mit sozialkritischer Intention Anerkennung und Respekt.

Sein Protagonist Charles und sein Protagonist Paul, dreissig Jahre später, sind aus demselben dramatischen Stoff. War Paul ein Lehrer, war Charles ein Industrieller der Uhrenindus­trie. Auch jener verlässt den vorgezeichneten Weg, Villa und Familie und zieht sich aufs Land zurück. Dort ist sein Ende würdelos, der Sohn wird ihn entmündigen. Alain Tanner war die Stimme jener Menschen, die ein gesellschaftliches Unbehagen im Kapitalismus verspürten und ihre Konsequenzen zogen. Sein Werk steht in der Welt des europäischen Kinos für die Jahre von 1986, für Aufbruch, für den neuen Film, den Autorenfilm.

Die Suche nach einer neuen Gesellschaftsutopie

Bei Alain Tanner politisiert man am Küchentisch, raucht schamlos Gauloises bleu (Die Schachtel zu 1.90 Franken), und Supermarktkassiererinnen verrechnen armen Menschen nur die Hälfte. Das Publikum der Sechziger- und Siebzigerjahre, die Welt war in Freund und Feind geschieden, erkannte in Tanners Figuren ihre Sehnsucht nach Veränderung.

Nach frühen, primär politischen Statements und Hoffnungs-Fanalen schien sich in den Achtzigerjahren eine gewisse Gelassenheit – oder Innerlichkeit – abzuzeichnen. Wie anders liess sich erklären, dass er für den jungen, schönen Bruno Ganz in «Dans la ville blanche» (1983) unendlich viel Zeit aufbrachte, um mit diesem durch Lissabon zu schlendern? Doch in der Figur des Beobachters schien doch auch hier ein bisschen Alain Tanner zu stecken: Bruno Ganz spielte einen Seemann.

Doch im Unterschied zu seinen Kollegen fühlte Tanner sich nie als Schweizer Filmemacher (oder französischer wie Jean-Luc Godard). In Paris erlebte er die Nouvelle Vague, in London das Filminstitut und seinen Job in der Handelsmarine.

Nicht Schweizer, sondern Weltbürger

Aus London zurück, drehte er zunächst für das Westschweizer Fernsehen Dokumentarfilme. Das Genre der Fiktion beginnt ihn erst zu interessieren, als die politischen Verwerfungen von 1968 auch vor der Schweiz nicht Halt machten. Der Regisseur schien zu ahnen, dass der politischen und sozialen Realität nur noch mit Fiktion beizukommen sei.

Alain Tanners Filme erzählten von Aussteigern, Abbrechern und Gesellschaftsflüchtigen. Am 11. September hat auch er die Welt gewechselt, er wurde 93 Jahre alt.