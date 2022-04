59. Biennale in Venedig Glühende Kunst: So durchdacht und nachdenklich ist der Schweizer Pavillon Die Kunstbiennale trumpft zu alter Grösse auf. Beim Rundgang über das Gelände gibt es einige Höhepunkte. Der Schweizer Pavillon von Latifa Echakch ist dabei ein meditativer Kosmos. Anna Raymann 21.04.2022, 18.22 Uhr

Kann Kunst dasselbe Gefühl auslösen wie ein Konzert? Aus dieser Frage heraus hat Latifa Echakhch mit dem Musiker Alexandre Babel einen emotionalen Parcours durch den Pavillon von Bruno Giacometti komponiert. Bild: Andrea Merola

Die Kunstbiennale ist zurück – und das Publikum ebenfalls. Während zur letztjährigen Architekturbiennale pandemiebedingt nur wenige Besucher und Besucherinnen nach Venedig kamen, strömen in diesen Tagen wieder Massen durch die Lagunenstadt. Ach, wie habe man Venedig vermisst, wie schön es sei, wieder hier zu sein, hört man in einem munteren Sprachenwirrwarr, während man geduldig Schlange steht für den nächsten Pavillon.

Wer Ruhe sucht im hektischen Treiben, wird sie im Schweizer Pavillon finden. Latifa Echakhch hat dort einen atmosphärischen Kosmos geschaffen, der die Umgebung vergessen lässt. Warmes, oranges Licht breitet sich schon auf dem Vorplatz aus, zieht einen tiefer hinein in den Bauch des Pavillons. «Wir wollten, dass die Besucher die Ausstellung mit dem selben Gefühl verlassen wie nach einem Konzert», sagt die Künstlerin.

Latifa Echakhch

Künstlerin Bild: Luigi Costantini

Zwischen Rhythmus und Ritual

Mit diesem Grundgedanken begann Echakhchs Recherche zwischen Musiktheorie und Instrumentenstunden. Für die Umsetzung von «The Concert» mit dem Kurator Francesco Stocchi holte sie sich die Lichtdesignerin Anne Weckström und den Musiker Alexandre Babel hinzu. Und trotzdem – die Installation ist still, da ist kein Klangteppich, kein Orchester und keine Beats.

Wo beginnt also die Musik? Das Stück, das Latifa Echakhch komponiert beginnt jedenfalls beim Betreten des Raumes, den Bruno Giacometti 1951 für die Schweiz gebaut hat. Den Rhythmus steuert das Publikum mit jedem Schritt selbst bei, unter seinen Füssen knirscht der Kiesboden. Es ist der gleiche Kies wie draussen auf den Wegen der Giardini. Wenn die Ausstellung im November endet, kann er dort wieder ausgestreut werden.

Latifa Echakhch ruiniert Dinge mit überraschender Ruhe. Sie zerkratzte für eine Freske den Himmel (cross fade) oder zerknüllte ihn als lange Stoffbahn zu einem Knoten (La dépossession). Durch den Akt der Zerstörung mache sie die Objekte allerdings nicht kaputt, betont die Künstlerin. Was sie damit meint, wird auf dem Rundgang durch den Schweizer Pavillon deutlich.

Bild: Luigi Costantini

Dort hat von Raum zu Raum die überdimensionalen Holzfiguren Stück um Stück weiter verbrannt. Bis am Ende nur noch ein Häufchen Asche und Kohle übrig bleibt. So richtet sich die Figur beim Eintreten langsam auf, nur um beim Gang hinaus wieder zu zerfallen – ein meditativer Kreislauf. Und mit dem Brandgeruch in der Nase liegt man mit dem Gedanken an den Zürcher Böög wahrscheinlich gar nicht so verkehrt.

Bild: Luigi Costantini

Es ist nur konsequent, dass die Künstlerin auch in der Produktion an diesen Kreislauf denkt. Sie spannte mit einer Organisation zusammen, die sich für die Wiederverwertung der Materialien all der Installationen an der Biennale einsetzt. Das Holz, das Echakhch verwendet, hatte also bereits ein früheres Leben, und was ihr Feuer überstanden hat, wird in zwei Jahren einen neuen Zweck erfüllen.

Diese Installationen überzeugen an der 59. Biennale ebenfalls:

Sámi

Bild: Getty Images

Der nordische Pavillon – übrigens der schönste Bau in den Giardini – wird in diesem Jahr erstmals von Sámi bespielt. Die zwei Künstlerinnen Pauliina Feodoroff, Máret Ánne Sara und der Künstler Anders Sunna erzählen in einem spannenden Dreiklang von der Kulturgeschichte des indigenen Volkes.

USA

Bild: Getty Images

Den grossen, schwarzglänzenden Figuren von Simone Leigh kann man sich nicht entziehen. Sie säumen den Auftakt im Arsenale und erregen Aufmerksamkeit in den Giardini. Im Pavillon der USA gibt die afroamerikanische Künstlerin unter dem Titel «Sovereignty» schwarzen Frauen einen selbstbewussten Auftritt.

Frankreich

Bild: AFP

Die franco-algerische Videokünstlerin Zineb Sedira verwandelt den französischen Pavillon in ein opulentes Filmset der 60er-Jahre. Das ist nicht nur beste Kulisse für kultivierte Selfies, sondern lohnt auch genauer hinzusehen: Äusserst sinnlich schildert die Künstlerin einen Wendepunkt in der postkolonialen Filmproduktion.

59. Kunstbiennale in Venedig: 23. April bis 27. November, kuratiert von Cecilia Alemani