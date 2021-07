55.Ausgabe Das Montreux Jazz Festival lebte dieses Jahr nur von der Musik Eine denkwürdige Ausgabe des Jazz Festival Montreux ist zu Ende gegangen. Die verkleinerte Ausgabe lebte nur von der Musik. Ueli Frey 19.07.2021, 05.00 Uhr

Festivalromantik am Jazz Festival Montreux: Die neue Seebühne auf dem Genfersee soll auch in den nächsten Jahren gebaut werden. Jean-Christophe Bott/Keystone

Beim diesjährigen Traditionsanlass spielten mehrheitlich wenig bekannte Künstler im viel kleineren Rahmen. Auch wenn das Wetter ein Spielverderber war, spürte man überall starke Emotionen. Für die Gefühlsausbrüche war nicht nur die Musik verantwortlich.

«Great to have you back» prangte es in Montreux von einer Mauer – die Freude des Wiedersehens war wohl gegenseitig. Das Publikum kaufte die Tickets für die Konzerte des 55. Jazz Festivals wie warme Brötchen und viele Künstler waren überglücklich, endlich wieder einmal vor Livepublikum zu spielen.

Alle Konzerte waren ausverkauft und die Begeisterung und Freude waren gross. Den Veranstaltern ist es dieses Jahr zudem gelungen, der Musik einen zwar kleinen, aber letztlich grossartigen Rahmen zu geben. Die Konzertbühnen, eine auf dem See, mit dem Blick auf das Mont Blanc Massiv und die schier endlose Weite des Lac Lémans, die andere im Petit Théatre des Montreux Palace Hotels, mit seinen Stuckaturen und Kristallleuchtern – alles einfach nur überwältigend.

Nicht nur die Ohren auch die Augen wurden im Übermass verwöhnt. Das Ganze in Kombination mit dem Adrenalin, das bei Livekonzerten fliesst und der langen Coronapause, das war eine emotionale Mischung. Sogar zwei Bundesräte gaben sich dem Charme des Jazz Festivals hin: Alain Berset und Ueli Maurer waren an unterschiedlichen Tagen im Publikum.

Die mediterrane Atmosphäre wurde schmerzlich vermisst

Allerdings war allgegenwärtig, dass die Pandemie noch nicht Geschichte ist. Sich im Strom der Besucher treiben lassen, spontan das Festival entdecken, das war nicht möglich. Überall musste man sich registrieren, musste sein Covid-Zertifikat zeigen oder sich sogar vorgängig anmelden. Vor Ort konnte man sich ebenfalls testen lassen. 2500 Besucher machten das, kein einziger war positiv.

Und, was dem Festival früher oft angekreidet wurde, dass es so kommerziell sei, dass die Menschenmenge störende Ausmasse annimmt, das war diesmal beinahe ein Mangel. Am Abend war das Gelände am Quai so dunkel und menschenleer, dass man Angst kriegen konnte. Leider sorgte auch das Wetter dafür, dass die Quais eher leer blieben.

Die gewohnte mediterrane Atmosphäre wurde schmerzlich vermisst. Einige Gratis-Veranstaltungen mussten abgesagt oder in einen Innenraum verlegt werden. So mühsam diese Wetterkapriolen für das Publikum waren, für die Veranstalter waren sie dieses Jahr finanziell nicht so einschneidend. Während in normalen Jahren der Verkauf von Speis und Trank für einen Grossteil der Einnahmen sorgt, basierte das acht Millionen Budget des Festivals heuer weitgehend auf dem Ticketverkauf und den Sponsoren.

Mit insgesamt 40'000 Besucherinnen und Besuchern kann sich Montreux dieses Jahr vermutlich als eines der grössten Sommer-Festivals Europas bezeichnen. Wobei «Sommer» in Anführungszeichen gehört, wenn es an zehn von sechszehn Festivaltagen regnet. Trotzdem ist die Bilanz eine erfreuliche. Die verkleinerte Ausgabe von Montreux lebte dieses Jahr von der Musik und nur von der Musik. So fing die Erfolgsgeschichte vor 55 Jahren an. Es kann nicht falsch sein.