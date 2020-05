50 Kunstschaffende zeigen ihre Werke in einem «Geilen Block» in Arbon – er wird so gross sein wie nie zuvor Die Kunstfigur Leila Bock, alias Anita Zimmermann, organisiert im August im Zik-Gebäude eine künstlerische Zwischennutzung. Für die dritte Ausgabe des Geilen Blocks hat Leila Bock Zuwachs erhalten: Mit dabei sind auch die Galeristen Jordanis Theodoridis und Werner Widmer.

Christina Genova 26.05.2020, 05.00 Uhr

Leila Bock im Geilen Block: Werner Widmer, Jordanis Theodoridis und Anita Zimmermann im ZiK in Arbon. Bild: Reto Martin (Arbon, 20. Mai 2020)

Es gibt einen dritten «Geilen Block» mit Leila Bock. Er wird so gross wie nie zuvor und mit dabei sind zwei neue Leilas. Bisher steckte hinter der Kunstfigur Leila Bock die St.Galler Künstlerin Anita Zimmermann. Nun erhält sie Verstärkung durch die beiden Galeristen Jordanis Theodoridis und Werner Widmer, mit denen sie auch befreundet ist. Theodoridis und Widmer betreiben den Galerieraum Horst in Eschlikon.

Ein «Geiler Block» ist ein Gebäude, das gerade leer steht, und von Leila Bock vorübergehend als Ausstellungsort für Künstlerinnen und Künstler in Beschlag genommen wird.

Nach der ersten Ausgabe 2015 in einem Mehrfamilienhaus im St.Galler Quartier Rotmonten folgte 2017 die zweite Zwischennutzung in Trogen, im ehemaligen Cornelia-Versandhaus. Nun ist man in Arbon fündig geworden, für einen «Geilen Block» X-Large mit Platz für 50 Kunstschaffende. Im ehemaligen Saurer Werk 1, dem heutigen ZiK-Gebäude, findet auf zwei Stockwerken an den vier Wochenenden vom 7. bis zum 30. August die dritte Ausgabe statt. Die ZiK Immo AG, an welcher auch Kunstsammler Heinz Nyffenegger beteiligt ist, ermöglicht die Zwischennutzung.

Keine Gruppenausstellung, sondern 50 Soloshows

Die Galeristen Jordanis Theodoridis und Werner Widmer. PD

Jordanis Theodoridis’ und Werner Widmers langjährige Erfahrung mit ihrer Galerie Widmer- theodoridis ist in das professionalisierte Konzept des «Geilen Blocks» eingeflossen. Zum ersten Mal gibt es eine Preisliste und Leila Bock verspricht, sich persönlich für den Verkauf der ausgestellten Kunstwerke einzusetzen. Jeder der Kunstschaffenden erhält einen Raum für sich alleine, wo er eine Soloshow mit eigenem Titel und Saalblatt bestreitet: «Der ‹Geile Block› ist keine Gruppenausstellung, sondern besteht aus 50 Einzelausstellungen», erklärt Theodoridis am Telefon. Gruppenausstellungen, bei welchen die Künstler nur ein Werk zeigen könnten, gebe es genügend. Deshalb gehe es nicht in erster Linie darum, eine raumspezifische Arbeit zu zeigen, sondern darum, dass die Künstler ihre Welten präsentieren könnten.

Während Leila Bock bisher bei der Auswahl der Ausstellenden auf ihr persönliches Netzwerk zurückgriff, ist nun die Sichtbarkeit das Hauptkriterium: Eingeladen wurden Künstlerinnen und Künstler, die in der Ostschweizer Kunstszene aktiv und präsent sind. Darunter sind viele bekannte Namen wie die St.Galler Alex Hanimann, Josef Felix Müller und Andrea Vogel oder die Thurgauer Simone Kappeler, Christoph Rütimann und Olga Titus.

In Arbon wird es wie schon in Trogen wieder «Schnörkel» geben, kleine Produktionen von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens.

Gemäss Leila Bocks Definition ist ein Schnörkel etwas, «das schon lange in ihren Hirnwindungen liegt, aber noch nie Platz hatte in einer Rede – und wichtig oder unwichtig genug ist, um unter die Leute gebracht zu werden». Das könne ein Gedicht, ein Videovortrag oder ein Lied sein, sagt Theodoridis: «Es ist eine Bühne für eine persönliche Botschaft.»

Theodoridis und Widmer bleiben in der Ostschweiz

Galerist Christian Roellin.





Nik Roth

Neu gibt es einen General Manager für die Schnörkel – einen Tätschmeister, der in die Schnörkel einführt und sie mitorganisiert. Der St.Galler Galerist Christian Roellin wird diese Aufgabe übernehmen. Für die Vernissage ist ein Mitternachts-Schnörkel auf der Dachterrasse unter den Sternen vorgesehen. Ausserdem gibt es neu Führungen von Kunsthistorikerinnen des Kunstmuseums St.Gallen, des Thurgauer Kunstmuseums und des Kunstmuseums Appenzell.

Künstlerin Anita Zimmermann.



Benjamin Manser

Für Theodoridis und Widmer ist das Engagement für den «Geilen Block» auch ein Bekenntnis zur Ostschweiz: «Wir werden weiterhin auch hier aktiv bleiben. Der Horst bleibt vorerst unsere Basis, das ist klar, auch wenn wir einen weiteren Standort im Ausland aufbauen.» Und Anita Zimmermann ist glücklich über die Multiplizierung ihrer Kunstfigur: «Leila Bock unterstützt nun Künstlerinnen und Künstler mit sechs Händen und drei Köpfen.»

Vernissage 7.August, 18Uhr, Weitegasse 6, Arbon.