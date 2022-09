Nach dem überraschenden Tod von Fredy Studer: OM zieht es durch.

50 Jahre Die Kult-Band OM zieht es durch: Nach dem überraschenden Tod von Fredy Studer geht sie auf Jubiläumstour Die Luzerner Electricjazz-Freemusic-Band geht mit einem neuen Album auf Tour. Gerry Hemingway, Lionel Friedli und Tony Buck springen ein. Ob oder wie es danach weiter geht, ist offen. Pirmin Bossart Jetzt kommentieren 15.09.2022, 17.00 Uhr

OM vor dem Tod von Fredy Studer: Mit Studer, Christy Doren, Urs Leimgruber und Bobby Burri (von links). Max Kellenberger

«OM 50» heisst das Werk, das die vier Freunde aus Luzern ein halbes Jahrhundert nach ihren ersten Auftritten gemeinsam eingespielt haben. Knapp über 20 waren sie damals, elektrisiert von der Aufbruchszeit Ende 1960er und überzeugt davon, dass sie etwas zu sagen hatten. Dieser Spirit hat sie 50 Jahre lang begleitet. Ihre aktuelle Musik ist ein Destillat ihres langen gemeinsamen Weges. Frisch und bunt durchtrieben wie das Hammer-Cover von Niklaus Troxler. Das finale Statement einer Band, die nie aufgehört hat, sich neu zu erfinden.

Miles, Coltrane, Hendrix

Ende der 1960er Jahre hatten die vier bereits in verschiedenen Beat- und Rockbands gespielt. Jetzt wollten sie ihre eigene Musik, einen kollektiven Sound kreieren. Rock, Free Jazz, afrikanische Musik, Gamelan, avantgardistische Musik: Alles war inspirierend, alles schien möglich. «Es war eine verrückte Zeit», sagt Urs Leimgruber. Rebellion lag in der Luft, Drogen öffneten die Sinne, schräge Klänge und elektrische Grooves waren der Treibstoff. Nächtelange Sessions in einem Stollen beim Löwendenkmal. Die Vorbilder waren nicht mehr The Kinks oder The Pretty Things, sondern Miles Davis, John Coltrane, Jimi Hendrix, Tony Williams Lifetime. Die Lokalband hatte Ambitionen. Leimgruber sagt heute: «Da waren vier Typen, die an sich glaubten, um etwas zu machen, was eigentlich gar nicht möglich war.»

Ihr erstes Album «Montreux live & More» (1975) gaben sie in eigener Regie heraus. Sie hatten das Tape dem ECM-Produzenten Manfred Eicher geschickt, aber dieser wollte lieber ein Studioalbum machen. «Kirikuki» kam 1976 «nur» auf dem ECM-Unterlabel Japo heraus, «weil wir musikalisch nicht so spurten, wie Eicher das wollte». Die jungen Wilden wollten sich nicht dreinreden lassen, sie hatten ihre «electricjazz freemusic» im Sinne. «Wir waren sowieso immer eine Live-Band», sagt Bobby Burri. «Dort sind wir gewachsen und haben wir unsere besten Momente entwickelt.»

OM in den 1970er-Jahren: Fredy Studer, Christy Doran, Urs Leimgruber und Bobby Burri. Max Kellenberger

Viel Publikum, gute Gagen

In den 1970er Jahren erspielten sich OM europaweit einen Namen. In Deutschland, Österreich, Polen, Tschechoslowakei hatten sie ein Stammpublikum. Sie traten jetzt auch in grösseren Sälen und an Festivals auf. In der Schweizer Szene wurde die Band eher zwiespältig aufgenommen. Den Jazzern waren sie zu rockig und zu unverblümt, den Rockfreunden zu frei und zu unberechenbar. In den ersten zwei Jahren hatten sie finanziell draufgelegt, nachher wurden die Gagen – auch im Vergleich zu heute – geradezu fürstlich. Mit Pierre Favre, Irene Schweizer und George Gruntz gehörten OM zu den ersten, die von Pro Helvetia als Jazzbands im Ausland veranstaltet wurden.

Bis 1982, als sie mit zahlreichen Gästen ihr Abschiedskonzert am Jazzfestival Willisau gaben, hatten sie weitere drei Alben veröffentlicht, darunter «OM with Dom Um Romao», das in der «Rolling Stone»-Liste der 100 besten Alben aufgeführt ist. Die Musik klingt immer noch erstaunlich frisch, jenseits von gemeinem Jazzrock oder glattgespülter Fusion. OM spielten elektrisch und rockbetont, mit sehr viel Platz für Improvisation und experimentelle Klangprozesse.

2006 waren sie plötzlich wieder auf der Bühne: KKL Luzern. Burri: «Es hat uns selber neugierig gemacht: Wie würden wir klingen, nach 25 Jahren Abstinenz?». Im zweiten Teil des Abends hatten sie frei improvisiert. «Dort ist etwas passiert. Das gab für uns den Ausschlag, weiterzumachen.» OM wollten nicht zurück in die Routine, sondern vorwärts in neue musikalische Erfahrungen. Sie gaben ausgewählte Konzerte an Festivals. Der Live-Auftritt in Willisau (2008) ist auf CD festgehalten.

Kern und Improvisation

2020 erschien mit «It’s About Time» ihre bisher letztes Album. Es ist ein Wendepunkt und Abschluss einer längeren Phase der Neuorientierung. «Wir hatten keine Lust, uns als OM zu reproduzieren, sondern suchten Wege, mit unseren vielfältigen Erfahrungen OM-Musik von heute zu machen.» Während zwei Jahren spielten sie monatlich Konzerte in der Jazzkantine Luzern. Das war freie Improvisation pur. Danach experimentierten sie kurz mit Headsets und Codes. Sie führten Auseinandersetzungen, sie probierten Konzepte, eine bestimmte Herangehensweise.

In den letzten drei Jahren haben OM sich darin gefunden, mit thematischen und konzeptuellen Kernen an ihrer Musik zu arbeiten. «Doch die offene Improvisation ist immer noch ein Hauptbestandteil», hält Leimgruber fest. Für das aktuelle Album «OM 50» steuerte jeder Musiker eine Komposition oder ein Konzept bei, um dann diese Inputs kollektiv auf den Punkt zu bringen. Das Geräuschhafte und die Klang-Alchemien sind noch stärker in die Musik eingezogen. Gleichzeitig gibt es die Groove-Passagen, die jagenden Wechselspiele, die abstrakten Schönheiten einer Suite wie «A Frog Jumps in». Das unvermittelt sich entfaltende Ping-Pong zwischen Doran und Studer gegen Ende von «Fast Line» ist eine Sternstunde. Und «Diamonds on White Fields» ist wie Stoner-Jazz-Rock in der OM-Umlaufbahn.

Tour mit Gerry Hemingway als Ersatz

Anfangs November 2022 startet die grosse Jubiläumstour im Südpol Luzern. Sie hat als «In Memoriam für Fredy Studer» unvermittelt eine neue Bedeutung bekommen hat. Der im August verstorbene Schlagzeuger hatte zwei Tage vor seinem Tod seinen Freunden noch mitgeteilt, dass er die Sticks hinlege und nicht mehr dabei sein könne. Studer war ein unerlässlicher Bestandteil der Band. Leimgruber: «Er war unser treibender Motor, in jeder Hinsicht».

Die Hoffnung war bis im Sommer da, dass Fredy bei der Jubiläumstour dabei sein könnte, aber die Unsicherheit wuchs jede Woche. Der plötzliche Tod setzte eine Endgültigkeit. Die drei Freunde entschieden sich, die «grosse Kiste» durchzuziehen. Sie sagen: «Fredy wird an jedem Konzert mit dabei sein, auch wenn wir mit einem anderen Schlagzeuger spielen. Mit ihm haben wir die Stücke eingespielt. Mir ihm ist alles entstanden. Mit ihm haben wir das Jubiläum schon vor zwei Jahren zu planen begonnen.»

Schlagzeuger Gerry Hemingway ersetzt Fredy Studer auf der Tour. Zvg / WOZLVE

Die Tour wurde minutiös vorbereitet. Die internationalen Veranstalter, ob in Graz, Wien oder Berlin, sind alle Fans, die teilweise OM schon vor 45 Jahren gebucht oder gehört haben. «Jetzt alles hinzuschmeissen würde die ganze Situation noch trauriger machen, als sie schon ist», sagt Leimgruber. OM wird mit dem Schlagzeuger Gerry Hemingway die Tour bestreiten, mit dem schon geprobt wird. Für zwei Konzerte sind Tony Buck und Lionel Friedli dabei. An den Konzerten in der Schweiz, in Paris, Lille, Köln, Berlin, Wien oder London werden sie alles geben. Was danach kommt, ist ungewiss. Selbst wenn sie dann verstummen sollten. Die Ursilbe schwingt.

OM: OM 50 (Intakt Records).

Jubiläumstour: 20. 11 St. Gallen KAF; 24. 11. Basel Bird’s Eye; 3. 12 Altbüron bau; 4./5. 12. Zürich, Moods; 6. 12. La-Chaux-de-Fonds Centre Culturel.

