22 Bücher, über 2000 Seiten: Doch der Frauenfelder Gianni Kuhn ist weit mehr als ein Schriftsteller Techniker, Fotograf, Poet, Künstler: Der Frauenfelder Gianni Kuhn drückt sich auf vielfältige Weise aus. Jetzt ist seine vierbändige Gesamtausgabe erschienen. Insgesamt schrieb er über 2000 Seiten in 22 Büchern. Ein beeindruckender Einblick in das Werk eines genauen Beobachters und Suchenden. Dieter Langhart 19.05.2020, 04.20 Uhr

Dem Reichtum der Ausdrucksmöglichkeiten gerecht werden: Gianni Kuhn schreibt oft gleichzeitig an mehreren Texten. Bild: Donato Caspari

Gianni Kuhn zu unterschätzen, wäre fatal. Warm und zugleich bestimmt blickt er hinter seiner Stahlbrille in die Welt – er schätzt sie ebenso genau ein wie just sein Gegenüber. Gianni Kuhn ist ein Beobachter. Der 64-Jährige beobachtet die Welt und schreibt nieder, wie er sie sieht, seit er eine Lehre als Schriftsetzer ausgeschlagen und später ein Studium abgebrochen hat – auf über 2000 Seiten in 22 Büchern.

Und Gianni Kuhn ist nicht nur Schriftsteller, er fotografiert auch, ist also zweifacher Beobachter der Welt.

«Mich interessiert das Alltägliche.»

Weiter sagt Kuhn: «Wenn ich irgendwo sitze oder gehe und um mich schaue, auch mit der Handykamera, stelle ich mir eine Geschichte vor hinter dem, was ich sehe; überlege mir, was da vor sich geht, was davor geschah und wie es weitergeht.»

Theaterunterricht in Paris, Studienreise nach Japan

Gianni Kuhn schrieb an einem Roman, der in Frauenfeld spielt, fand aber keinen Verleger. Entschied sich dann, zehn seiner Gedichte breit zu streuen, schickte sie unter anderem an die Zeitschrift «Chelsea Hotel», die englische Literatur herausgab. Klaus Isele arbeitete da mit, ihm gefielen Kuhns Kurztexte, er wollte mehr sehen, der erste Gedichtband entstand. 1999 war das.

Der Schreibtisch von Gianni Kuhn. Der Schriftsteller sagt über seine Arbeitsweise: «Aus einer Beobachtung oder einem Satz in der Zeitung entsteht vielleicht eine Idee, daraus ein Satz– so verdichtet sich langsam eine Geschichte.» Bild: Donato Caspari

Beide blieben sich treu, und kürzlich hat Isele eine vierbändige Gesamtausgabe herausgegeben mit Kuhns Romanen, Erzählungen und Gedichten. «Ein kleiner Verlag kann mehr Experimente wagen», so Isele. Das sagte Gianni Kuhn zu: Als bildender Künstler nahm er Einfluss auf die Gestaltung der Umschläge, fand ein offenes Ohr für seine «Trilogie des Verschwindens», die zwischen Prosa, Fotografie und Musik samt beiliegender CD oszillierte.

Gianni Kuhn hat nach Jahren des Schreibens die bildende Kunst wiederentdeckt. So hat er etwa in Frauenfeld in der Stadtgalerie Baliere die Fotografien seines Alter Egos Anna Derungs gezeigt. Oder in der Galerie Stefan Rutishauser «Die kleinste Galerie der Welt», für die er die Fadenheftung eines Buches entfernte und die Seiten wie Vogelflügel unter die Decke hängte – und so aus Fiktion wieder Realität entstehen liess.

Gianni Kuhn liess in «Die kleinste Galerie der Welt» Buchseiten wie Vogelflügel schweben. Bild: Dieter Langhart

Gianni Kuhn ist nie auf einer Schiene gefahren, hat nach der Uni Zürich Theaterunterricht in Paris genommen und in New York weiterstudiert. 2003 und 2004 nutzte er einen Förderpreis des Kantons Thurgau für Aufenthalte in Berlin, Prag, Wien. 2009 folgte eine Studienreise nach Japan – da begann er intensiv zu fotografieren; 2015 folgte New York. «Meine Fotografien dienen mir auch als Notizen, sind Gedankenstützen für Schauplätze.»

Er sei realitätsversessen, sagt Gianni Kuhn über sich

Sein Geld verdient Gianni Kuhn als leitender Ausstellungstechniker im Kunstmuseum Thurgau mit einem 70-Prozent-Pensum– seit 1984, als er die Fotografin Simone Kappeler heiratete, mit der er drei Kinder hat. Er steht früh auf, schreibt fast nur am Vormittag, da findet er Ruhe. Oft schreibt er gleichzeitig an mehreren Texten, plant kaum, arbeitet eher assoziativ.

«Aus einer Beobachtung oder einem Satz in der Zeitung entsteht vielleicht eine Idee, daraus ein Satz– so verdichtet sich langsam eine Geschichte.»

Er sei realitätsversessen, sagt Gianni Kuhn, komme sich vor wie ein Reporter, schaut und recherchiert, wenn er unterwegs ist. «Ich kann mich gut in Menschen hineinversetzen.» Oft schreibt er Dialoge nieder, die in einem Roman vorkommen könnten – und entdeckt dann, dass daraus eine Kurzgeschichte oder ein Prosagedicht werden muss.

Warum ist er in allen Genres unterwegs? «Ich würde sonst dem Reichtum der Ausdrucksmöglichkeiten nicht gerecht», sagt der 64-Jährige. Und nach seiner Pensionierung kommenden November? Diese werde sein Schreiben kaum beeinflussen, aber er will sich dann stärker der bildenden Kunst widmen, Ausstellungen machen. «Ich schätze die Erfahrung des Raums sehr.» Wenn Gianni Kuhn sich zwischen Wort und Bild entscheiden müsste? «Dann würde ich schreiben.»

Buchcover von Gianni Kuhns GEdichtband Bild. PD

