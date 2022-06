200. Todestag Keiner mixt teuflischere Elixiere: Der Stephen King der Goethezeit, ist nach wie vor modern Vier Gründe, warum uns der Autor E.T.A. Hoffmann - Gründervater des Fantasy-Genres und ein unvergleichlicher Romantiker - noch immer viel zu sagen hat. Julian Schütt Jetzt kommentieren 18.06.2022, 05.00 Uhr

Die Geistesblitze E.T.A. Hoffmanns schlagen ins Fantastische wie ins Unheimliche aus. Gerald Raab/Staatsbibliothek Bamberg

Zuerst interessieren sich vor allem die Zensoren für ihn. Den Polizeiministern gilt er als «Wüstling». Er hat sich lange an peripheren Orten wie Königsberg, Bamberg oder Pflock abmühen müssen. Führende Geistesgrössen, allen voran Goethe, nehmen ihn kaum ernst. Den Durchbruch schafft er erst mit Ende dreissig. Schon mit 46 Jahren stirbt er, am 25. Juni 1822, also vor 200 Jahren.

Doch dieser Dichter mit vollem Namen Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (den dritten Vornamen gibt er sich aus Bewunderung für Mozart) hat literarisch so viel vorweggenommen, dass er in eine Reihe gehört mit Balzac, Baudelaire, Poe, Gogol oder Dostojews­ki, die er alle nachweislich beeinflusst hat. Im Gegensatz zu vielen Klassikern ist E.T.A. Hoffmann noch immer zeitgemäss. Vier Gründe, warum er uns gerade heute viel zu sagen hat.

1. Hoffmann ist der Altmeister des boomenden Fantasy-Genres

Die Literatur des Unheimlichen und Fantastischen verdankt ihm viel. Er sucht wie die Frühromantiker den «freien Grenzverkehr» zwischen Kunst und Leben. Genauso frei ist bei ihm der Grenzverkehr zwischen Fantastischem und Realem, Sinnlichem und Übersinnlichem.

Das Schreckliche bricht ins reale Leben ein, was nicht bloss ein Schauer­effekt ist, um das Publikum zu schocken. Das von Rousseau neu entdeckte Ich will sich endlich in allen seinen Fasern erfahren. Auch wo es gefährlich wird. Die Nähe von Künstler und Mörder gestaltet Hoffmann mehrfach. Er ist sich selbst unheimlich.

Das Gespenstische, Unerklärliche, Mysteriöse erscheint als Kontrast gegen eine zu rational und nüchtern und also humorlos gedachte Aufklärung, deren Errungenschaften Hoffmann aber nicht grundsätzlich ablehnt. Mit dieser Konzeption erscheint er als Vorgänger von Stephen King.

Hoffmann macht wichtige Figuren der fantastischen Literatur populär: etwa den Doppelgänger, den aus der Vergangenheit wiederkehrenden Revenant. Und natürlich den Sandmann, mit dem wir aufgewachsen sind, zunächst als fernsehende Kinder, später mit dem Metallica-Song «Enter Sandman». In seiner Meistererzählung «Der Sandmann» hat Hoffmann auch die Roboterfantasie voll in Gang gesetzt.

2. Hoffmann ist ein genialer Stand-up-Comedian

Auf Instagram oder Tiktok würde der heute wiederkehrende Hoffmann ein Star werden, ebenso in der Comedy-Szene. Obwohl er äusserlich als die personifizierte Einladung zum Bodyshaming erscheint. Er ist viel zu klein geraten, sein Kopf aber übermässig gross, so dass er die Schultern hinunterdrückt und den Körper krümmt.

Auf seinem Gesicht, bezeugen Zeitgenossen, wechseln die Grimassen dramatisch wie in einer Operette. Die Akteure des Mienenspiels sind seine sprechenden Augen, das kantig vorspringende Kinn und der scharf geschnittene Mund.

Er leidet unter seiner lächerlichen Physiognomie, die Spott oder Mitleid provoziert. Sein Körper scheint ihn zu sabotieren, vor allem in seinen Versuchen, bei begehrten Frauen zu landen. Mit zunehmendem Erfolg als Jurist, Musiker und zuletzt als Dichter kultiviert er dann sein Grimassieren, ist immer auch auf der Lauer, um andere Menschen mimisch parodieren zu können.

E.T.A. Hoffmann auf einer Karikatur von sich selbst. PD

So wird er ein Dichter des Grotesken und Absonderlichen, ein grosser Humorist und Gesellschaftssatiriker, was in seinem Schlüsselwerk «Lebens-Ansichten des Katers Murr» und in seinem lange nur zensiert erschienenen «Meister Floh» zur Geltung kommt.

Als Stand-up-Comedian würde er heute auf jeden Fall Karriere machen. Schon zu Lebzeiten hat er oft fünf oder sechs Stunden lang ganze Tischrunden unterhalten. Als er stirbt, hinterlässt er zwar imposante Zechschulden, doch der Wirt treibt sie nicht ein, da sein Stammkunde Hoffmann als Performer Gäste in Scharen angelockt hat, an denen sich gut verdienen liess.

Ein vertraut Moderner ist Hoffmann in seinem ganzen Verhältnis zur Identität. Er selbst sieht sich nicht selten wie von aussen zu. In den «Elixieren des Teufels» heisst es an einer Stelle, die durchaus auch auf den Autor zutrifft, sein eignes Ich schwimme «ohne Halt wie in einem Meer all der Ereignisse, die wie tobende Wellen auf mich hereinbrausten.» Das Gefühl kennen heute viele.

3. Hoffmann widersetzt sich brütender Hochliteratur

Er hat sein Einkommen entweder als Kapellmeister oder als exzellenter Jurist verdient. Auf die schriftstellerischen Einkünfte allein verlässt er sich nicht, schon weil er seine Begabung primär in der Musik sieht, nicht als Autor. Seiner Literatur kommt das aber zugute. Während er sich in der Musik mit seinen Idolen Mozart, Beethoven oder Gluck misst und sich dadurch unter Druck setzt, fasst er das Schreiben wie eine vergnügliche Nebentätigkeit auf.

E.T.A. Hoffmann auf einem anonymen Bildnis. Alte Nationalgalerie Berlin

Das macht seine Literatur leicht. Er will gelesen werden. Dank der Brotberufe kann er das Schreiben aus einer gewissen Distanz betrachten, betreibt es ohne jenes Egomanische, das, wie er sagt, «die Künstler von Profession ungeniessbar macht». Die unsinnige Unterscheidung zwischen ernster E- und bloss unterhaltender U-Literatur ist ihm fremd, und er fährt gut damit.

4. Hoffmann will wissen, warum wir trotz Krieg lachen müssen

Er will vom Staat und der Politik möglichst in Ruhe gelassen werden. Für ihn ist jener Staat der beste, «den man am wenigsten spürt». Aber das bleibt ein Wunschtraum in der von Napoleon beherrschten Epoche. Der Imperator ist für Hoffmann ein politischer Magnetiseur, der Gott des leeren Himmels und der neuen Zeit. Dessen Eroberungskriege verfolgt er lange erstaunlich gleichgültig. Als «Feind» bezeichnet er mal Napoleons Truppen, mal die Truppen von Napoleons Gegnern.

Als am 25. August 1813 die Schlacht um Dresden beginnt, hält sich Hoffmann in der Stadt auf. Mitten im Pulverdampf und Kanonenlärm versucht er, an einem Aufsatz über die romantische Oper zu arbeiten. Aber der Krieg, der ganz Europa in Atem hält, überwältigt schliesslich auch ihn. Das Angsteinflössende, Unheimliche und Grausame, das seine Werke zeigen, hat nicht zuletzt in diesem Kriegserlebnis seinen Ursprung, das Zehntausende von Toten und Verwundeten zurücklässt.

Hoffmann besichtigt das Schlachtfeld, während man die Leichen auszieht und «in grosse Gruben zu 20, 30 verscharrt». Noch liegen Verstümmelte und Zerrissene herum, und innerlich bleibt auch Hoffmann ein Zerrissener. In seinem Tagebuch notiert er: «Was ich so oft im Traume gesehn, ist mir erfüllt worden – auf furchtbare Weise – Verstümmelte zerrissene Menschen!!»

Er registriert wie von aussen mit kaltem Blick, was er wahrnimmt: «Auf manchem unverstümmelten Gesicht sah man noch die Wut – den Grimm des Kampfs.» Bei aller Erschütterung versucht er diese Eindrücke und seine künstlerische Arbeit zusammenzubringen, wie er in seinem Werk häufig Unvereinbares aufeinanderprallen lässt.

Einmal erzählt er, wie eine Hausgemeinschaft im Keller Schutz vor dem Krieg sucht. Während man isst und trinkt, geht man «aus dem durch Angst und Not exaltierten Zustand bald über in das gemütliche Behagen, wo Nachbar an Nachbar sich schmiegend Sicherheit sucht und zu finden glaubt». Plötzlich ergeben sich muntere Gespräche. Es wären in dieser Situation gewiss auch künstlerische Geschichten oder die Musik wieder willkommen gewesen, die zuvor im Kriegstreiben sinnlos zu sein schienen.

Die Szene ermöglicht es, auch unsere heutige Lage besser zu verstehen. Da und dort sind ja Klagen zu hören, weil das Publikum jetzt lieber Kulturevents besucht, die den Krieg in der Ukraine aussparen und die Leute stattdessen zum Lachen bringen. Wie wir bei E.T.A. Hoffmann lernen können, wollen wir uns so vergewissern, ob wir überhaupt noch lachen können und dürfen.

