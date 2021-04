100 Jahre Beuys Seine Anhänger feiern ihn wie einen Sektenführer – dabei war Joseph Beuys eigentlich nur Künstler Keystone War der deutsche Künstler ein Genie? Oder eher ein falscher Prophet, ein verwirrter Träumer? Der Schweizer Filmer und Autor Hans Peter Riegel kannte Joseph Beuys persönlich. Er schreibt über die irritierende Faszination für Beuys, der vor 100 Jahren geboren wurde und 1986 starb. Hans Peter Riegel 30.04.2021, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

«Jeder Mensch ist ein Künstler.» Dieser Satz ist eines der grössten Missverständnisse der jüngeren Kulturgeschichte. Er stammt vom deutschen Künstler Joseph Beuys, der am 12. Mai 100 Jahre geworden wäre. Heerscharen von künstlerischen Dilettanten haben diese Formel als Aufforderung verstanden, ihre Bastelarbeiten in drittklassigen Galerien auszustellen.

Allerdings wollte Beuys weder die Amateure motivieren, noch ging es ihm um die Kunst. Mit der berühmten ­Sentenz hatte er die Rolle jedes einzelnen Menschen bei der Formung der sogenannten Sozialen Plastik beschrieben. Gelehrte meinte er damit ebenso wie Menschen, die in der Fabrik arbeiten, im Spital oder auf dem Feld. Jede, jeder, wir alle sollten als gestaltende Individuen zur Erschaffung einer neuen Gesellschaft beitragen, die Beuys als «Soziale Plastik» bezeichnete. Deren Verwirklichung war sein Lebenswerk.

Noch heute fasziniert die Kunst von Beuys. etwa die «Honigpumpe», die er 1977 schuf. Bild: DPA/Keystone

Was sich wie eine Utopie ausnimmt, ist jedoch ein Trugbild. Denn wie kaum ­jemand den berühmten Satz ­richtig versteht, wissen nur wenige, dass die Soziale Plastik von Beuys ledig­lich ein Etikett für den Sozialen Orga­nismus ist, wie ihn Rudolf Steiner beschrieben hatte − eine Gesellschaft nach anthroposophischen Regeln. In ihr ist der nicht anthroposophisch geschulte Mensch ein Niemand, der von anthroposophisch Eingeweihten, von Engeln und höheren Wesen geleitet wird.

Die Anthroposophie ist eine Weltanschauung, die auf den esoterischen, rassistischen Lehren Steiners basiert. Nach ihr lebte die Menschheit einstmals auf der Sonne, die Tiere stammen vom Menschen ab, und wir befinden uns in der germanisch-angelsächsischen Kulturepoche, des fünften nachatlan­tischen Zeitalters. Weshalb Steiner und mit ihm Beuys das deutsche Volk als auserwählt ansah, die Menschheit von ihrer spirituellen Folter zu ­befreien und in eine strahlende an­throposophische Zukunft zu führen.

Beuys fühlte sich von Steiner persönlich berufen, solches Gedankengut zu verbreiten. Ein glühender Missionar, der gleichwohl nur im anthroposophischen Kreisen offen postulierte, was ihn antrieb. So bleibt der Sinn seines Wirkens bis heute rätselhaft und die Frage offen, ob man ihn als einen der wichtigsten Künstler des 20. Jahrhunderts sehen kann.

Aktionistische ­Energie mit ­Zitrusfrucht, die «Capri Batterie», 1985. Inspiration fand er in Italien. Bild: DPA/Keystone

Hat er Ideen geklaut und abgeschrieben?

Ohne Zweifel ist Beuys eine interessante Persönlichkeit der Kunstgeschichte. Ihm sind wichtige Impulse für die Kunst der Gegenwart, ikonografische Motive wie erinnerungswürdige Installationen zu verdanken. Dennoch war er nicht der Überkünstler, zu dem er gerade in diesen Tagen hochgejubelt wird.

Seine Künstlerkarriere wuchs auf fremden Schultern. Die Performances verdankte er Nam June Paik und John Cage. Inszenierung und Alchemie schaute er bei Ives Klein ab. Filzarbeiten und Minimalismus fand er bei Robert Morris.

Ironie nach Joseph Beuys. Die mit Filz bepackten Schlitten aus der DDR nannte er «Das Rudel» (1969). Bild: Imago

Für seine schimmeligen, verwesenden Assemblagen bediente er sich bei Dieter Roth und Daniel Spoerri. Seine Readymades waren von Marcel Duchamp inspiriert, den er jedoch ebenso verachtete wie die Fluxus-Gruppe, deren Namen er ungefragt für eigene Zwecke nutzte.

Fett, Filz und Honig waren seine bevorzugten Arbeitsmaterialien. «Stuhl mit Fett», 1963. Bild: Wolfgang Fuhrmannek/HLMD/Pro Litteris

Den Kunstschaffenden warf Beuys Versagen vor, weil sie partout nicht erkennen wollten, dass es in der Kunst nur um das grosse Ganze der Sozialen Plastik gehen konnte. Womit er die gesamte zeitgenössische Kunst und Literatur meinte, die er als degeneriert empfand.

Seine Inspiration war keltische und germanische Ritualkunst. Er begeisterte sich für die deutsche Romantik, das Volkslied und Richard Wagner. Den Hitler-Verehrer Knut Hamsun nannte er einen «wichtigen Mann». Beuys’ Kunstverständnis endete um die Wende des neunzehnten zum zwanzigsten Jahrhundert beim naturalistischen Bildhauer Wilhelm Lehmbruck.

Dass solche Aspekte ungenannt bleiben, wenn Beuys in diesen Tagen an vielen Orten gefeiert wird, ist ebenso fragwürdig wie das Ausblenden von Beuys’ esoterischer Wirrnis und seiner darin wurzelnden rechtsgerich­teten Gesinnung, mit der er seine ­eigene NS-Vergangenheit verharm­loste. All dies belegen die Dokumente der heutigen wissenschaftlichen Beuys-Rezeption.

Dennoch wollen viele in ihm den grünen Visionär der ökologischen Bewegung oder den demütigen Holocaust-Büsser oder beides sehen. Seine Apologeten blenden Fakten aus, um stattdessen eine wirklichkeitsferne Beuys-Story zu erfinden, auch hierin eins mit ihrem Idol.

«Hiermit trete ich aus der Kunst aus». Ein typischer Beuys-Slogan (1985), den er später in einer Postkarten-Edition verwendet hat. Bild: Edition Staeck

Sein Lebenslauf ist zu schön, um wahr zu sein

Ein frühes Curriculum Vitae nannte Beuys «Lebenslauf Werklauf». Es ist eine artifizielle Biografie, mit der er 1964 sein künstlerisches Konzept verkündete: Die Verschmelzung von Leben und Werk. Er sah seine eigene Existenz als Kunstwerk, weshalb er sich die Freiheit nahm, sie fern der Realität darzustellen.

Weil ihm die Geburt im industriell geprägten Krefeld nicht angemessen schien, behauptete er, in der Residenzstadt Kleve geboren zu sein. Der Schulversager erfand für sich ein Abitur und ein naturwissenschaftliches Studium. Er war nicht Hochseilartist und nicht ­Pilot, sondern nur Funker. Seine Kriegsaus­zeich­nungen waren Fiktion wie die Legende der Tataren, die ihn in Fett und Filz wickelten. Später plante er Verhandlungen mit den Chinesen, um dem Dalai-Lama bei dessen Tibet-Problem zu helfen. Schliesslich wollte er gar mit Gaddafi eine «Free International University» in Libyen gründen.

Hier scheint der wohl sonderbarste Aspekt in Betrachtung des Phänomens Beuys auf, eines Künstlers, der eine unstrittig bedeutende kunsthistorische Grösse ist. Der jedoch ein seltsam irrlichternder Mensch war, dessen psychische Disposition schon früh in Frage stand. Er hatte eine schwere Depression mit hysterischen Ausbrüchen und soll in eine Nervenheilanstalt eingeliefert worden sein. Sein Lehrer Mataré hielt ihn für verrückt und nicht wenige empfinden ihn auch jetzt noch als Scharlatan.

Joseph Beuys 1971 während seiner Basler Aktion ­«Celtic», die er in einer Zivilschutzhalle stattfinden liess. Bild: Keystone

Trotz allem vermag Beuys bis heute Menschen zu faszinieren. Für viele ist er ein Heiliger, an den sie rückhaltlos glauben. Einer Sekte gleich streiten sie verblendet und verbissen gegen jegliche Zweifel an ihm. Warum sie Beuys derart erliegen, ist ein Rätsel. Eigentlich war er nur ein Künstler.

Geburtstagsprogramm mit Überraschungen Die Beuys-Stadt Basel macht sich für den 100. Geburtstag des Künstlers bereit. Das Kunstmuseum stellte schon 1969 Beuys’ Werke aus. So heisst es im dazugehörigen Haus für Gegenwart vom 23. 10. 2021 bis 27. 3. 2022: «Beuys. Wiederaufnahme des Gesprächs». So lange warten muss man wohl nicht. Pünktlich zum eigentlichen Geburtstag am 12. Mai verspricht das Kunstmuseum weitere Überraschungen. Beuys’sche Werke findet man zudem in Gruppenausstellungen. Im Kunstmuseum Luzern («Werden und Vergehen» 20. 3.–21. 11.) und im Zürcher Kunsthaus («Earth Beats» 4. 10. 2021– 6. 2. 2022). In Deutschland haben sich Museen und Galerien zum Jahresprogramm «Beuys 2021» samt digitaler Plattform zusammengeschlossen. Dort gibt es ab dem 12. 5. etwa die Podcast-Serie «Beuysradio» zu hören. (ray)

Von Hans Peter Riegel ist soeben Band 4 seiner Beuys-Biografie erschienen, «Verborgenes Reden», Riverside Publishing.