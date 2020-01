Zwei Millionen Menschen an Trauerfeier für getöteten General Ghassem Soleimani 

Im Iran nahmen Millionen an den Trauerfeierlichkeiten für den General Ghassem Soleimani teil. Dieser wurde bei einem US-Raketenangriff in Bagdad getötet. Seit Jahren zeigten sich Anhänger und Gegner der iranischen Führung wieder Seite an Seite in der Öffentlichkeit.

Katja Jeggli 07.01.2020, 07.52 Uhr