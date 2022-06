Reportage: Ein junger Ukrainer zwischen Ohnmacht, Krieg und Liebe

Bilder: Privat

Reportage «Wir schiessen auf Putins Kopf»: Ein junger Ukrainer zwischen Ohnmacht, Krieg und Liebe Während Bomben und Raketen auf Kiew fallen, feiert Maksym seinen 21. Geburtstag. Er flieht aus der ukrainischen Hauptstadt, seine Familie wird auseinandergerissen. In den Bergen lernt er, ein Sturmgewehr zu bedienen. Sandro Büchler Jetzt kommentieren 26.06.2022, 19.00 Uhr

Am 12. Kriegstag wird es zu viel für Maksym. Er flieht aus dem Kiewer Vorort, wo er bis zuletzt mit seiner Mutter, dem Stiefvater und seinen zwei jüngeren Brüdern wohnte. Die Bomben- und Raketeneinschläge waren in den Tagen zuvor immer näher gekommen.

An seinem 21. Geburtstag fährt Maksym los Richtung Westen: Am ersten Tag sitzt er fast zwölf Stunden im Auto. Das Vorankommen ist schwierig, alle wollen raus aus der von den russischen Truppen in die Mangel genommenen Stadt. Die Fahrzeuge stauen sich. Es schneit, die Strassen sind eisig und Maksym ist kein routinierter Autofahrer. Erst seit einem halben Jahr hat er den Führerausweis.

Obwohl die Strassenverhältnisse im März prekär sind, kennen alle nur eine Richtung. Raus. Bild: Privat

Unmittelbar vor Maksym kommt ein Auto von der Strasse ab. Nur mit Glück kann er einen Unfall verhindern.

«Bei einer Panne oder einem Unfall ist man verloren.»

Rettungsdienst und Polizei sind andernorts im Einsatz, Abschleppwagen gibt es keine mehr. Das Geburtstagskind und sein Stiefvater schaffen es zum Onkel in den Karpaten, einem weitläufigen Gebirge, das sich von der Slowakei über den Westen der Ukraine bis nach Rumänien erstreckt. «Das war ein aussergewöhnlicher Geburtstag – angefangen hat er in einem Bunker und geendet in einer Dorfschule, wo Freiwillige eine Notunterkunft eingerichtet haben.»

Der Krieg vor der Haustür

Maksym heisst in Wirklichkeit anders. Um ihn und seine Familie zu schützen, verwenden wir hier auch keine genauen Ortsangaben. Zu ungewiss ist, was in den kommenden Wochen und Monaten noch geschieht.

Maksym erzählt:« Die Freiwilligen, die in einer Dorfschule eine Notunterkunft eingerichtet und mich an meinem Geburtstag aufgenommen haben, haben mich und meinen Stiefvater mit allem versorgt: Essen, einem Bett, sogar WLAN.» Bild: Privat

Maksym ist ein freundlicher junger Mann – und glühender Fan des Fussballvereins Dynamo Kiew. Vor Kriegsausbruch reiste der Ukrainer oft an Spiele seiner Mannschaft im Ausland – nach Deutschland, Spanien und in die Schweiz. Bei einem Spiel von Dynamo in St.Gallen habe ich Makysm kennengelernt. Auf Instagram postete er damals Bilder, wie er stolz mit dem Spielertrikot auf den Drei Weieren oberhalb von St.Gallen posiert. Am Tag nach dem Match reiste der ukrainische Fan weiter ins Fürstentum Liechtenstein. «Ich will das Schloss sehen», sagte er damals. Maksym reist viel. Auf Instagram sieht man ihn an italienischen Stränden, vor dem Berliner Reichstag oder im Herzen von New York.

In den ersten zwei Wochen nach Beginn des russischen Angriffskriegs schläft Maksym in den Nächten jeweils im Keller der Hochhaussiedlung. Im Luftschutzbunker ist der junge Mann nicht allein. Viele Nachbarinnen und Nachbarn suchen im kahlen, dunklen Betonkeller Schutz. Auf Instagram postet der 21-Jährige Bilder, wie er sein Nachtlager auf zwei Paletten, einer dünnen Matratze und einem Schlafsack einrichtet.

In den ersten Tagen des Kriegs dokumentiert Maksym, was er tagsüber an der Erdoberfläche sieht und hört. Sirenen, Rauchsäulen, Raketensalven. Dann, wie er erneut in den Keller steigt. Auf Aussenstehende wirkt das auf seltsame Art und Weise mehr wie ein Pfadfinderlager denn Kriegsgeschehen. Doch das ändert sich schnell.

Die Realität liegt am 6. März – dem 11. Tag der russischen Invasion und dem Tag vor Maksyms Geburtstag – vor der Wohnungstür im 9. Stock des Hochhauses. Als Maksym aus dem Bunker steigt, um zu frühstücken, liegt da ein Sturmgewehr.

Eine Kalaschnikow AKS-74U liegt vor Maksyms Haustür. Bild: Privat

«Ukrainische Soldaten waren direkt hinter dem Zaun der Siedlung und kamen zu meiner Überraschung zum Duschen in unsere Wohnung.» Smiley-Emoji. Maksyms Mutter versorgt die Truppen freiwillig mit Essen. Viele tun es ihr gleich. Alle wollen ihren Beitrag leisten. Vor seinem Geburtstag gibt sich der junge Ukrainer noch zuversichtlich.

«Wir werden diesen Kampf gewinnen und alles wird wieder so wie vorher.»

Die Tränen des Grossvaters

Doch schon tags darauf wird es zu viel. Der Krieg ist da. In der Nacht schiessen die Soldaten aus der Vorortsiedlung auf die vorgerückten Russen und die ganz in der Nähe niedergehenden Raketen. Auch davon hat Maksym ein Video. Alles, was er in diesen Tagen auf Instagram stellt, löscht er später wieder.

Nach diesen dramatischen Stunden höre ich einige Tage nichts von Maksym. Ich mache mir Sorgen. Dann endlich wieder ein Lebenszeichen. Ihm geht es gut. Er erzählt mir von seiner abenteuerlichen Flucht in die Karpaten. Seine sechs- und achtjährigen Brüder sind bereits zuvor, als sich die Situation zugespitzt hatte, mit ihren Grosseltern in eine Datscha, ein Sommerhaus unweit von Kiew, geflüchtet.

«Der vermeintlich sichere Ort erwies sich als Hölle.»

Russische Truppen fallen über die Ortschaft her, plündern, zünden Häuser an, töten fliehende Zivilisten.

In letzter Sekunde gelingt den Grosseltern mit ihren Enkeln die Flucht. «Meine Brüder erzählten von ausgebrannten Panzern und Leichen auf der Strasse», berichtet Maksym. Doch die Gräueltaten schienen bei seinen beiden Brüdern wenig Spuren zu hinterlassen.

«Vielleicht sind sie noch zu jung, um das zu verstehen.»

Aber die Tränen in den Augen seines Grossvaters hätten Bände gesprochen.

Szenen einer Flucht: Maksym hat sich im Keller des Wohnblocks, wo er mit seiner Familie wohnt, ein Nachtlager eingerichtet. Bild: Privat Als die Kampfhandlungen näher kommen, flüchtet er mit dem Auto aus Kiew. Kein einfaches Unterfangen, denn die Strassen sind teils von Trümmern übersät, wie hier von einer beschädigten Brücke. Bild: Privat Unterwegs kommt er an zerstörten Panzern vorbei. Bild: Privat Die vielen ausgebrannten Panzer und Militärfahrzeuge brennen sich in Maksyms Gedächtnis ein. Bild: Privat In der Strassenmitte: Minen. Bild: Privat Ein teilweise zerstörtes Wohnhaus. Bild: Privat Maksym dokumentiert die Zerstörung aus dem Auto. Bild: Privat

Die Familie wird auseinandergerissen. Grosseltern und Enkel fliehen erst in die westukrainische Stadt Lutsk, später kommen sie vorübergehend in einer Studentenunterkunft in der tschechischen Hauptstadt Prag unter und sind in Sicherheit. Auch Maksyms Mutter flieht über die Grenze, wo sie mit zwei ihrer drei Kinder wiedervereint wird. Der 21-Jährige muss in der Ukraine zurückbleiben. Wo sein Vater ist, weiss Maksym nicht. «Er und meine Mutter haben sich getrennt, als ich noch klein war.» Das Verhältnis zu seinem Stiefvater sei schwierig.

Das gebrochene Herz

Maksym macht sich Sorgen. Um seinen zweiten Grossvater, der sich stur weigert, das Land zu verlassen. Um die Zukunft der Ukraine. Um seine Zukunft. Um seine Mutter. Und natürlich um seine Brüder. «Sie sind in einem permanenten Ausnahmezustand aufgewachsen. Erst mit der Annexion des Donbass und der Krim, dann mit der Pandemie und jetzt mit dem Krieg.»

Die russische Armee hat am 15. März 2022 Ziele unweit des Kiewer Stadtzentrums unter Beschuss genommen. Bei den Detonationen und den daraus entstehenden Druckwellen werden Wohn- und Geschäftshäuser bei der Lukyanivska Metrostation beschädigt. Trümmer liegen auf der ganzen Strasse herum. Bild: Anastasia Vlasova / Getty Images (15. März 2022)

Der russische Angriffskrieg hat auch Maksyms Herz gebrochen. Über das Handy streitet er mit seiner russischen Freundin. «Sie ist in Kopenhagen geboren und hat fast ihr ganzes Leben dort verbracht.» Doch nun studiere sie in Moskau und lebe seit einigen Monaten wieder bei ihren Eltern. «Sie weiss, dass der Krieg falsch ist. Aber sie kann ihre Stimme nicht erheben. Es ist frustrierend, dass eine der wichtigsten Personen in meinem Leben mich nicht unterstützen kann.» Maksym zweifelt an seiner Freundin, ob sie nicht doch für Putin sympathisiere. Die russische Propaganda hat einen Keil zwischen das Paar getrieben.

«Es fühlt sich an wie ein Messerstich in den Rücken – unerwartet, hart und schmerzhaft.»

Während Maksym in den Karpaten Schutz sucht, kreisen seine Gedanken. Er sinniert über Putins Ego, Truppenstärken, Sanktionen und die Schweizer Neutralität. Er hoffe, dass die Ukraine nach dem Krieg eine allgemeine Wehrdienstpflicht einführe – wie das die Schweiz praktiziere. In diesen Tagen – rund einen Monat nach Kriegsbeginn – wirkt Maksym nachdenklich. «Passiert das wirklich?», fragt er sich immer wieder. Und gibt sich gleich selbst die Antwort:

«Das ist wirklich Krieg.»

Obwohl er es nicht wahrhaben könne, höre er die Bomben und Sirenen. «Niemand kann wirklich glauben, dass das tatsächlich geschieht.» Trotz der haarsträubenden Zeiten und auf meine Nachfrage hin beteuert der junge Ukrainer, dass alles in Ordnung sei. «Kein Grund zur Sorge», versichert er mir. Er weiss, dass ich ihm das nicht abnehme.

Die Rückkehr nach Kiew

Mit Maksym lernen auch viele Frauen den Umgang mit einer Waffe. Bild: Privat

Tatenlos bleibt Maksym im Exil in den Karpaten nicht. Er beginnt Ukrainisch zu sprechen, denn bis vor dem Krieg sprach er mehrheitlich Russisch. Und in der kleinen Ortschaft besucht er Erste-Hilfe-Kurse. «Ich will mich vorbereiten auf das, was noch kommen mag.»

Dazu gehört auch der Umgang mit Waffen. Ein Instruktor der ukrainischen Armee, der eine Zeit lang im Bergdorf ist, trainiert Maksym und andere – darunter viele Frauen – an Sturmgewehren und Pistolen. In einem Schiesskeller richten sie die Waffen auf Zielscheiben, auf denen Putins Gesicht aufgedruckt ist.

Zielscheibe Putin Bild: Privat

Kurz nachdem das russische Militär den Sturm auf Kiew abgeblasen hat und sich zurückzieht, kehrt Maksym zwei Monate nach seiner Flucht nach Kiew zurück. Auch seine Mutter und die Brüder kehren wieder zurück. Die Grosseltern reisen von Prag nach Deutschland zu ihrer zweiten Tochter.

Maksym schöpft neue Hoffnung. Er will sein Bachelor-Diplom in Finance an der Universität in Prag fertigmachen. Seine Abschlussarbeit gibt er Anfang Juni ab. Jetzt stehen nur noch die schriftlichen Prüfungen an.

Doch damit er diese schreiben kann, muss der Ukrainer nach Prag. Kein leichtes Unterfangen, denn noch immer ist es Männern im Alter zwischen 18 und 60 Jahren untersagt, die Ukraine zu verlassen. «Aber internationale Studenten können eine Ausnahmegenehmigung bekommen.» Es folgt ein Spiessrutenlauf durch verschiedene Behörden. Maksym wartet auf Dokumente aus Tschechien, übersetzt diese, reicht sie ein.

«Ich musste etwa 15-mal im Büro des Militärs antraben und vorsprechen.»

Doch vergangene Woche war es so weit. Maksym durfte nach Prag ausreisen.

Maksym posiert mit einem Sturmgewehr. Bild: Privat

Nun versucht er, sich auf die Prüfungen zu konzentrieren, obwohl sein Kopf ständig in der Ukraine ist. Was nach dem Examen kommt, weiss Maksym nicht. «Wahrscheinlich werde ich in die ukrainische Armee gehen.»

