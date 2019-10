Polen: Kaczynskis wehmütiger Triumph

Kommunalwahlen: Die ungarische Hauptstadt Budapest ist seit Sonntag in der Hand der Opposition. Sie eroberte den Posten des Oberbürgermeisters sowie 13 der 23 Bezirke. Auch muss Viktor Orbáns Partei Fidesz zehn weitere der 23 grössten Städte des Landes an die Opposition abtreten.

Gewählt wurde in 3200 Gemeinden. Der Verlust Budapests ist für Orbán am schmerzlichsten: Der Machtwechsel in der Hauptstadt ist der grösste Erfolg der Opposition seit 2010. Erstmals war es gelungen, dem scheinbar allmächtigen Volkstribun mit einem Erfolgsrezept beizukommen: Statt erfolglose Einzelkämpfer gegen die Fidesz-Bewerber ins Feld zu schicken, einigten sich die Oppositionsparteien in vielen Gemeinden auf gemeinsame Kandidaten.

In Budapest hatte man sich auf den 44-jährigen Gergely Karácsony geeinigt. Der Politologe siegte mit knapp 51 Prozent der Stimmen klar über den Amtsinhaber und Orbán-Vasallen István Tarlós, 71, der auf 44 Prozent kam. Nicht unerheblich ist die Tatsache, dass Karácsony ein Grüner ist, eine politische Spezies, die Orbán zusammen mit den Linken als Staatsfeinde denunziert. Ob aus dem kommunalen Schulterschluss eine nationale Anti-Orbán-Bewegung wird, ist ungewiss.

Zwar verliert Fidesz immer mehr Städte, doch Orbáns Macht bleibt auf dem Land ungebrochen. «Eine Kursänderung ist nicht zu erwarten», meinten gestern Analysten des Budapester Instituts «Political capital». Doch sei es ein Fortschritt, dass «die Stimmen der Opposition nicht mehr fragmentiert sind», wovon Fidesz künftig weniger profitieren werde. Die nächste Parlamentswahl 2022 wird für Orbán die schwierigste seiner Amtszeit: Eine vierte Zweidrittelmehrheit rückt wohl ausser Reichweite. Von Rudolf Gruber aus Wien.