«Nicht nur die Militärhilfe, Trump wollte alle Gelder stoppen»: Schlüsselfigur im Ukraineskandal Lev Parnaspackt aus

Lev Parnas, angeklagter Gehilfe von Trumps Anwalt Rudy Giuiliani und eine der zentralen Figuren in der Ukraine-Affäre des Weissen Hauses, belastete den US-Präsidenten in einem Interview mit dem Fernsehsender «MSNBC» am Mittwochabend schwer.

Dennis Frasch/watson.ch 16.01.2020, 10.40 Uhr