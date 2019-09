Nach Ölangriff: Wie gross ist die Kriegsgefahr am Golf?

Drohnenangriff trifft grösste Erdölraffinerie in Saudi-Arabien

Drohnenangriffe haben in der Nacht zum Samstag unter anderem die grösste Erdölraffinerie in Saudi-Arabien getroffen und Brände ausgelöst. Durch Drohnenangriffe seien Feuer an zwei Komplexen des staatlichen Erdölkonzerns Saudi Aramco in Bakiak und Churais ausgebrochen.