Zweiter Amoklauf in den USA innert 24 Stunden: Mehrere Tote in Ohio befürchtet

Bei einem Schusswaffenangriff im texanischen El Paso sind am Samstag (Ortszeit) mindestens 20 Menschen getötet und zahlreiche weitere Personen verletzt worden. (Bild: KEYSTONE/AP The El Paso Times/MARK LAMBIE)

Was ist passiert?

Bei einem Amoklauf in einem Einkaufszentrum in der texanischen Stadt El Paso wurden mehrere Personen Personen getötet. Der Schütze eröffnete das Feuer um etwa 10 Uhr Ortszeit. Die Polizei riegelte daraufhin mit einem Grossaufgebot das gesamte Areal ab und warnte die Leute auf Twitter davor, sich zu nähern.

wurden mehrere Personen Personen getötet. Der Schütze eröffnete das Feuer um etwa 10 Uhr Ortszeit. Die Polizei riegelte daraufhin mit einem Grossaufgebot das gesamte Areal ab und warnte die Leute auf Twitter davor, sich zu nähern. Aktuellen Berichten zufolge sollen in El Paso mindestens 20 Personen getötet worden sein, 26 weitere wurden laut dem Polizeichef verletzt.

mindestens 20 Personen getötet worden sein, 26 weitere wurden laut dem Polizeichef verletzt. Nur wenige Stunden später wurden, gemäss örtlichen Medien, mehrere Personen in oder bei einer Bar in Dayton im US-Bundesstaat Ohio niedergeschossen. Mehrere Tote werden befürchtet. Die Polizei von Dayton bestätigt einen Einsatz.

Zweiter Amoklauf innert Stunden

Am Samstagabend (Ortszeit) soll es in den USA erneut zu einer Schiesserei gekommen sein. Gemäss örtlichen Medien wurden mehrere Personen in einer Bar in Dayton im US-Bundesstaat Ohio niedergeschossen. Mehrere Tote werden befürchtet. Die Polizei von Dayton bestätigt einen Einsatz. Der Schütze soll tot sein, berichten Lokalmedien weiter. Entwarnung gibt es noch nicht: Die Polizei rät, die Gegend rund um die Bar zu meiden.

We are actively investigating an active shooter incident in the #OregonDistrict. Please avoid the area. More information to come. — Dayton Police Dept. (@DaytonPolice) August 4, 2019

Mindestens 20 Tote in El Paso

Nur wenige Stunden zuvor sind bei einem Amoklauf in einem Einkaufszentrum in der texanischen Stadt El Paso nach offiziellen Angaben mindestens 20 Personen getötet worden. Dies sagte der Gouverneur des Bundesstaates Texas, Greg Abbott, am Samstag (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz.

Weitere 26 Menschen wurden laut dem Polizeichef von El Paso, Greg Allen, verletzt. Der mutmassliche Todesschütze habe sich der Polizei ergeben und sei festgenommen worden. Der Täter war nach Angaben der Staatsanwaltschaft mit einem Gewehr bewaffnet und schoss in einem Supermarkt von Walmart wild um sich.

Täter soll 21-jährig sein

Abbott sprach von einem der «tödlichsten Tage in der Geschichte von Texas» und von einem «hasserfüllten und sinnlosen Gewaltakt». Bei dem festgenommenen Verdächtigen handelte es sich um einen 21-Jährigen aus dem rund 900 Kilometer entfernten Allen in Texas.

Die Polizei rief die Menschen in El Paso dazu auf, Blut zu spenden. Gouverneur Abbott sagte der Pressekonferenz in El Paso, es hätten sich Schlangen von Menschen gebildet, die Blut spenden wollten. «Jetzt ist es an der Zeit für Texaner, zusammenzukommen und sich gegenseitig zu unterstützen.»

Manifest aufgetaucht

Ein von dem mutmasslichen Schützen verfasstes Online-Manifest wies laut Polizeichef Allen auf ein mögliches Hassverbrechen hin - in den USA wird damit eine Tat charakterisiert, die sich etwa gegen Menschen einer bestimmten Herkunft, Hautfarbe oder sexuellen Orientierung richtet. In dem Schriftstück ist von seiner «hispanischen Invasion» die Rede. Ausserdem äussert der Autor die Erwartung, dass er bei dem Amoklauf getötet werde. Es sei allerdings noch nicht bestätigt, ob das Manifest tatsächlich von dem Verdächtigen stamme.